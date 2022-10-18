Unharted'ın PC sürümü neler sunuyor? Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Uncharted: Legacy of Thieves Collection'ın PC sürümü yarın, yani 19 EKim'de çıkış yapacak. Biz de oyun neler sunuyor gibi detaylara bu videomuzda yakından baktık.

PlayStation, özel oyunlarını PC'ye getirmeye tam gaz devam ediyor. Sırada ise en önemli serilerden birisi olan Uncharted'ın son oyunu ve eklenti paketini kapsayan Uncharted: Legacy of Thieves Collection var. 19 Ekim'de PC için Epic Games ve Steam üzerinden çıkışını yapacak olan oyunu yaklaşık iki haftadır deneyimliyoruz.

Bu videomuzda hem oyundan görüntüleri sizlere gösterirken hem de neler sunduğunu, grafik ayarlarını, performans değerlerini ve klavye-mouse deneyimini sizlere aktarmaya çalışıyoruz.

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