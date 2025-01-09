Half-Life 3 gerçekten geliyor mu? Hiç bu kadar gerçek olmamıştı! | NewGamePlus

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

NewGamePlus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz son iki haftadır konuşulan Half Life 3 söylentileri oldu. Gelmez dedik ama son söylentiler çok gerçek duruyor.

Half Life 3'ü yıllardır tartışırız ancak son günlerde çıkan bilgiler ve söylentilerin ardından bu sefer gerçekten de umutlandık. Half Life 3 dışında bu haftanın gündeminde CES 2025 fuarında gelen yeni duyurular, yeni sızıntılar ve daha fazlası bulunuyor.

00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde

00:41 Açılış

02:08 Half-Life 3 gerçekten geliyor mu?

11:47 Ghost of Tsushima animesi, Helldivers ile Horizon Zero Dawn'ın filmleri duyuruldu

18:54 Minecraft 2

20:43 Nintendo Switch 2'nin her şeyi sızdırıldı!

22:13 Lenovo SteamOS'li ilk el konsolu Legion Go S'i tanıttı

29:02 Kapanış

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