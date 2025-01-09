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    Half-Life 3 gerçekten geliyor mu? Hiç bu kadar gerçek olmamıştı! | NewGamePlus

    NewGamePlus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz son iki haftadır konuşulan Half Life 3 söylentileri oldu. Gelmez dedik ama son söylentiler çok gerçek duruyor.     

    Half Life 3'ü yıllardır tartışırız ancak son günlerde çıkan bilgiler ve söylentilerin ardından bu sefer gerçekten de umutlandık. Half Life 3 dışında bu haftanın gündeminde CES 2025 fuarında gelen yeni duyurular, yeni sızıntılar ve daha fazlası bulunuyor.

    00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
    00:41 Açılış
    02:08 Half-Life 3 gerçekten geliyor mu?
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