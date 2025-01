Half-Life 3 gerçekten geliyor mu? Hiç bu kadar gerçek olmamıştı! | NewGamePlus

NewGamePlus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz son iki haftadır konuşulan Half Life 3 söylentileri oldu. Gelmez dedik ama son söylentiler çok gerçek duruyor.

Half Life 3'ü yıllardır tartışırız ancak son günlerde çıkan bilgiler ve söylentilerin ardından bu sefer gerçekten de umutlandık. Half Life 3 dışında bu haftanın gündeminde CES 2025 fuarında gelen yeni duyurular, yeni sızıntılar ve daha fazlası bulunuyor.

00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde

00:41 Açılış

02:08 Half-Life 3 gerçekten geliyor mu?

11:47 Ghost of Tsushima animesi, Helldivers ile Horizon Zero Dawn'ın filmleri duyuruldu

18:54 Minecraft 2

20:43 Nintendo Switch 2'nin her şeyi sızdırıldı!

22:13 Lenovo SteamOS'li ilk el konsolu Legion Go S'i tanıttı

29:02 Kapanış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.