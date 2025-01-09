Half-Life 3 gerçekten geliyor mu? Hiç bu kadar gerçek olmamıştı! | NewGamePlus

Half Life 3'ü yıllardır tartışırız ancak son günlerde çıkan bilgiler ve söylentilerin ardından bu sefer gerçekten de umutlandık. Half Life 3 dışında bu haftanın gündeminde CES 2025 fuarında gelen yeni duyurular, yeni sızıntılar ve daha fazlası bulunuyor.
00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
00:41 Açılış
02:08 Half-Life 3 gerçekten geliyor mu?
11:47 Ghost of Tsushima animesi, Helldivers ile Horizon Zero Dawn'ın filmleri duyuruldu
18:54 Minecraft 2
20:43 Nintendo Switch 2'nin her şeyi sızdırıldı!
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29:02 Kapanış