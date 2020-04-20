Uygun fiyatlı AirPods Pro Lite için tarih belli oldu

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Konu Apple olunca isabetli sızıntıları ve tutarlı tahminleriyle gündeme gelen teknoloji analisti Jon Prosser, AirPods Pro'nun daha uygun fiyatlı modeli AirPods Pro Lite'ın artık hazır olduğunu ve duyurulmayı beklediğini açıkladı.

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Düşük bütçeli AirPods Pro Lite ne zaman çıkacak?

Jon Prosser, 2. nesil AirPods ile Airpods Pro arasına konumlanacak olan AirPods Pro Lite'ın Mayıs ayında 14 inçlik yeni MacBook Pro ile birlikte duyurulacağını bildirdi.

Kulaklığın özellikleri hakkında elle tutulur bilgiler yer almazken, AirPods Pro ile aynı kulak içi tasarımla geleceği düşünülen AirPods Pro Lite'ın aktif gürültü engelleme özelliğinden yoksun olacağı ihtimalleri üzerinde duruluyor.

AirPods Pro Lite'ın fiyat olarak da 159 dolar fiyat etiketine sahip 2. nesil AirPods ile 249 dolar fiyat etiketine sahip olan AirPods Pro modelinin arasına konuşlanması bekleniyor.

https://twitter.com/jon_prosser/status/1251932439846490114

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