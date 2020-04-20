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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı AirPods Pro Lite için tarih belli oldu

    AirPods Pro'nun daha uygun fiyatlı modeli AirPods Pro Lite için tarih belli oldu. 2. nesil AirPods ile Airpods Pro arasına konumlanacak AirPods Pro Lite, lansman için hazır. İşte tarih:
    2 sa.
    1,9b
    33
    17
    Cep Tel Aksesuarları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Uygun fiyatlı AirPods Pro Lite için tarih belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Konu Apple olunca isabetli sızıntıları ve tutarlı tahminleriyle gündeme gelen teknoloji analisti Jon Prosser, AirPods Pro'nun daha uygun fiyatlı modeli AirPods Pro Lite'ın artık hazır olduğunu ve duyurulmayı beklediğini açıkladı. 

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    Düşük bütçeli AirPods Pro Lite ne zaman çıkacak?

    Jon Prosser, 2. nesil AirPods ile Airpods Pro arasına konumlanacak olan AirPods Pro Lite'ın Mayıs ayında 14 inçlik yeni MacBook Pro ile birlikte duyurulacağını bildirdi. 

    Kulaklığın özellikleri hakkında elle tutulur bilgiler yer almazken, AirPods Pro ile aynı kulak içi tasarımla geleceği düşünülen AirPods Pro Lite'ın aktif gürültü engelleme özelliğinden yoksun olacağı ihtimalleri üzerinde duruluyor.

    AirPods Pro Lite'ın fiyat olarak da 159 dolar fiyat etiketine sahip 2. nesil AirPods ile 249 dolar fiyat etiketine sahip olan AirPods Pro modelinin arasına konuşlanması bekleniyor.



    https://twitter.com/jon_prosser/status/1251932439846490114 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    .Tolga 2 sa. en beğenilen captain320
    Erişemediler...



    Tam hayal kuruyorsun hooop ÖTV
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gunpower-storm (İbrahim Demir) 48 sn.
    Pro Lite ne lan?! Dalga mı geçiyorlar?
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    kumandan hüsamettin ( Yok) 22 dk.
    Götleri başları ayrı oynuyor bu markaların satamıyorlar hayal kırıklığı oluyor yeni modeller de satış rakamını yakalamak için fiyat yükseltiyolar Avrupalı Amerikalı bizim gibi enayi değil paraları kıymetli yok olacaklar bu gidişle bu fiyatlara telefonmu satılır her ne kadar birim para desekte 1000$€ güzel para idaretten araba gelir o paraya yakın zamanda yaşanan olaylardan sonra insanlar parasını dahada idareli kullanmaya başlıycak
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    snotty1 30 dk.
    Lite modeli ucuz olur dedik ama yine hüsran
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    Seckín 54 dk. yeni yorumcu
    İşte tarih demişsiniz ama tarihi bir tek ben mi göremiyorum - _-
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    logi666leboss (serhat agar) 1 sa.
    O degilde apple maske uretiyomus ben merak ediyom muhtemel 1000 $ fiyat koyarlar.
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    sinangndzx 1 sa. yeni yorumcu logi666leboss
    onu sadece amerikaya üretiyo 2milyon tane bağışlayacak
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    U.C.V (Utku Can Varol) 1 sa.
    şu anki airpods 2. nesil kablosuz şarj kutulu ürünün yerini alacak gibi (piyasada 1120 TL şu anki fiyatı)
    Yanıtla +1
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    kucukyenici 2 sa.
    Uygun Fiyat ve Elma...

    İkisi aynı cümlede bile kullanılamaz...
    Yanıtla +3
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    oguzhan297 (oğuzhan öztürk) 2 sa.
    Yurtdışında uygun fiyat deseniz daha iyi ülkemize gelince pek uygunluğu kalmıyo
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    DaRK_KniGHT_ (Enis Özcan) 2 sa.
    Apple ve uygun fiyatlı bir ürün mü? Bu ikisi birbirine çok uzak kelimeler 😂
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    17Scorpion (O*** *İ***) 55 dk. DaRK_KniGHT_
    Aynen halbuki rakibi Samsung’un fiyatları bu kadar ucuzken !



    Şimdi gidip bana oppo , huawei gibi markalar veya samsung’un alt segment telefonları ile gelmeyin sakın.



    Şunu aklımıza koyun



    Teknoloji pahalılaştı.



    AMA



    Kullandığın paranın ve o parayı kazanmak icin ortaya koyduğun zaman ve emeğin karşılığı YOK. Alım gücü yerlerde. Buna bir de vergiyi eklersin olur biter. X markaya laf edeceğinize önce size bu hayatı layık görenlere laf edelim.



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