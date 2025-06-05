iOS 26 ile AirPods'a gelecek yeni özellikler ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör iOS 26 güncellemesiyle AirPods’a canlı çeviri özelliğinin geleceğini biliyorduk ancak yeni rapor, daha fazlasını söylüyor. iOS 26’nın uyku algılama özellikleri ve kamera kontrol seçenekleri de dahil olmak üzere AirPods'a birkaç yeni özellik getireceği söyleniyor.

iOS 26 ile gelecek yenilikler ve güncelleme alacak telefonlar 1 gün önce eklendi

iOS 26 ile AirPods’a gelmesi beklenen yeni özellikler

Yeni baş hareketleri

Uykuda otomatik durdurma

Kamera kontrolü

Yeni mikrofon modu

Daha iyi eşleştirme

Apple, iOS 26 ve macOS 26 güncellemeleriyle Konuşma Farkındalığı'nın ses seviyesini ayarlama hareketi gibi yeni baş hareketleri ekleyebilir. Şu anda kafayı yukarı aşağı sallayarak aramayı kabul edebiliyor veya bildirimleri ve mesajları yanıtlayabiliyorsunuz. Aramayı reddetmek veya bildirimleri ve mesajları kapatmak için kafanızı sağa sola sallıyorsunuz. Kafa hareketleriyle yanıt özelliğini kullanabilmek için Aramaları Duyur ve Bildirimleri Seslendir’in açık olması gerekiyor.

iOS 26, kulaklıkla müzik dinlerken uyuya kalanlar için faydalı bir özellik getiriyor. Güncellemeyle AirPods, kullanıcı uykuya daldığında sesi durdurabilecek. Muhtemelen Apple Watch'tan alınan uyku verilerini kullanarak bu işlemi yapacak çünkü AirPods'un uyku algılama özelliği yok.

iOS 26 ile kullanıcıların AirPods’un ucuna dokunarak iPhone’un kamerasını çalıştırabileceği söyleniyor. Bunun zamanlayıcı ile çalışması daha iyi olacaktır çünkü fotoğraf çekilirken kulağa dokunmak zorunda olmak ilginç görüntüleri ortaya çıkarabilir.

AirPods’un güncellemeyle stüdyo ve sinematik gibi ses kayıt seçeneklerinden seçim yapmaya olanak tanıyan ‌iPhone‌'daki Audio Mix özelliğine benzer bir mikrofon moduna sahip olması da bekleniyor.

Bu özelliklerin tüm AirPods modellerinde çalışıp çalışmayacağı, bazı özelliklerin AirPods Pro ile sınırlı olup olmayacağı net değil.

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iOS 26 ile AirPods yeni özellikler kazanacak

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