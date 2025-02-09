Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İddia: Apple, kameralı AirPods geliştiriyor

    İddialara göre Apple'ın geliştirdiği kameralı AirPods teknolojisi, yapay zeka entegrasyonu ve gelişmiş mekansal ses özellikleriyle kullanıcı deneyimini değiştirecek. İşte detaylar:
    İddia: Apple, kameralı AirPods geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın kulaklık teknolojisinde çığır açacak yeni bir adım attığı ortaya çıktı. Yakın zamanlı yeni bir rapora göre teknoloji devi entegre kameralara sahip yeni bir AirPods prototipi üzerinde çalışıyor. Bu gelişme, Apple'ın yapay zeka alanındaki konumunu güçlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak olabilir.

    Görsel zeka ve mekansal ses teknolojileriyle donatılmış yenilikçi AirPods

    Yeni nesil AirPods'un en dikkat çekici özelliği, kullanıcıların iPhone'larını ceplerinden çıkarmadan çevreleriyle etkileşime geçebilmelerini sağlayacak Görsel Zeka entegrasyonu. Bu teknoloji, iPhone 16 serisinde tanıtılan Kamera Kontrolü özelliğinin doğal bir uzantısı olarak konumlandırılıyor. Kullanıcılar, kulaklıklarındaki kameralar sayesinde etraflarındaki dünya hakkında anlık bilgiler alabilecek, takvimlerine etkinlik ekleyebilecek ve yapay zeka destekli asistanlardan yardım isteyebilecek.

    Analist Ming Chi Kuo'nun değerlendirmelerine göreyse kameralı AirPods'un bir diğer önemli kullanım alanı da Apple Vision Pro ile entegrasyon olacak. Bu entegrasyon sayesinde mekansal ses deneyimi önemli ölçüde gelişecek. Kullanıcılar başlarını belirli bir yöne çevirdiklerinde, o yöndeki ses kaynağı otomatik olarak vurgulanabilecek ve daha gerçekçi bir ses deneyimi yaşanabilecek.

    Teknoloji dünyasını heyecanlandıran bu gelişmenin kullanıcılarla buluşması için biraz daha beklemek gerekecek. Bloomberg'in raporuna göre, kameralı AirPods'un en erken 2027 yılında, muhtemelen AirPods Pro 4 modeliyle birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Profil resmi
    HknRmzi 2 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 2 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dockers boykot mu parayla istirahat raporu veren hastaneler xbox pil en iyi uydu kablosu kontak kapatinca elektrik kesmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    HUAWEI Nova 12S
    HUAWEI Nova 12S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum