İddia: Apple, kameralı AirPods geliştiriyor

Görsel zeka ve mekansal ses teknolojileriyle donatılmış yenilikçi AirPods
Yeni nesil AirPods'un en dikkat çekici özelliği, kullanıcıların iPhone'larını ceplerinden çıkarmadan çevreleriyle etkileşime geçebilmelerini sağlayacak Görsel Zeka entegrasyonu. Bu teknoloji, iPhone 16 serisinde tanıtılan Kamera Kontrolü özelliğinin doğal bir uzantısı olarak konumlandırılıyor. Kullanıcılar, kulaklıklarındaki kameralar sayesinde etraflarındaki dünya hakkında anlık bilgiler alabilecek, takvimlerine etkinlik ekleyebilecek ve yapay zeka destekli asistanlardan yardım isteyebilecek.
Analist Ming Chi Kuo'nun değerlendirmelerine göreyse kameralı AirPods'un bir diğer önemli kullanım alanı da Apple Vision Pro ile entegrasyon olacak. Bu entegrasyon sayesinde mekansal ses deneyimi önemli ölçüde gelişecek. Kullanıcılar başlarını belirli bir yöne çevirdiklerinde, o yöndeki ses kaynağı otomatik olarak vurgulanabilecek ve daha gerçekçi bir ses deneyimi yaşanabilecek.
Teknoloji dünyasını heyecanlandıran bu gelişmenin kullanıcılarla buluşması için biraz daha beklemek gerekecek. Bloomberg'in raporuna göre, kameralı AirPods'un en erken 2027 yılında, muhtemelen AirPods Pro 4 modeliyle birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.