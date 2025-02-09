İddia: Apple, kameralı AirPods geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Apple'ın kulaklık teknolojisinde çığır açacak yeni bir adım attığı ortaya çıktı. Yakın zamanlı yeni bir rapora göre teknoloji devi entegre kameralara sahip yeni bir AirPods prototipi üzerinde çalışıyor. Bu gelişme, Apple'ın yapay zeka alanındaki konumunu güçlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak olabilir.

Görsel zeka ve mekansal ses teknolojileriyle donatılmış yenilikçi AirPods

Yeni nesil AirPods'un en dikkat çekici özelliği, kullanıcıların iPhone'larını ceplerinden çıkarmadan çevreleriyle etkileşime geçebilmelerini sağlayacak Görsel Zeka entegrasyonu. Bu teknoloji, iPhone 16 serisinde tanıtılan Kamera Kontrolü özelliğinin doğal bir uzantısı olarak konumlandırılıyor. Kullanıcılar, kulaklıklarındaki kameralar sayesinde etraflarındaki dünya hakkında anlık bilgiler alabilecek, takvimlerine etkinlik ekleyebilecek ve yapay zeka destekli asistanlardan yardım isteyebilecek.

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Analist Ming Chi Kuo'nun değerlendirmelerine göreyse kameralı AirPods'un bir diğer önemli kullanım alanı da Apple Vision Pro ile entegrasyon olacak. Bu entegrasyon sayesinde mekansal ses deneyimi önemli ölçüde gelişecek. Kullanıcılar başlarını belirli bir yöne çevirdiklerinde, o yöndeki ses kaynağı otomatik olarak vurgulanabilecek ve daha gerçekçi bir ses deneyimi yaşanabilecek.

Teknoloji dünyasını heyecanlandıran bu gelişmenin kullanıcılarla buluşması için biraz daha beklemek gerekecek. Bloomberg'in raporuna göre, kameralı AirPods'un en erken 2027 yılında, muhtemelen AirPods Pro 4 modeliyle birlikte piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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