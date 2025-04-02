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    Apple Türkiye'den iPhone fiyatlarına zam: Tüm ürünler zamlandı!

    Apple dolar ve euro kurundaki artış sonrasında iPhone fiyatlarına zam yaptı. iPhone dahil olmak üzere tüm Apple ürünlerine zam geldi. Apple zammı sonrasında iPhone fiyatları ne kadar oldu?
    Apple Türkiye'den iPhone fiyatlarına zam: Zamlı iPhone fiyatları Tam Boyutta Gör
    Son günlerdeki siyasi gelişmeler nedeniyle döviz kurlarında yaşanan yükseliş teknolojik ürünlere zam olarak yansıdı. Apple Türkiye, başta iPhone modelleri olmak üzere pek çok Apple ürününe zam yaptı.

    iPhone zammı ne kadar?

    iPhone 16’nın başlangıç fiyatı %7,69 oranında artışla 64.999 TL’den 69.999 TL’ye, iPhone 16 Pro’nun başlangıç fiyatı %8,43 zamla 82.999 TL’den 89.999 TL’ye, 19 Şubat 2025 tarihinde tanıtılan iPhone 16e’nin fiyatı ise %4,16 zamla 47.999 TL’den 49.999 TL’ye yükseldi.

    Zamlı iPhone Fiyatları 2025 💰
    iPhone Modeli Eski Fiyat Yeni Fiyat
    iPhone 16 128 GB 64.999 TL 69.999 TL
    iPhone 16 Plus 128 GB 73.999 TL 79.999 TL
    iPhone 16 Pro 128 GB 82.999 TL 89.999 TL
    iPhone 16e 128 GB 47.999 TL 49.999 TL
    iPhone 15 128 GB 56.999 T 59.999 TL
    iPhone 15 Plus 128 GB 64.999 TL 69.999 TL

    En pahalı iPhone 131.999 TL 

    Günümüzün en pahalı iPhone modeli olan iPhone 16 Pro Max 1 TB fiyatına yüzde 10 zam geldi ve 119.999 TL’den 131.999 TL’ye yükseldi.

    Diğer Apple ürünlerine de zam geldi

    iPhone modellerinin yanı sıra diğer Apple ürünleri de zamdan etkilendi. M4 çipli 13 inç MacBook Pro modeli 74.999 TL’den 79.999 TL’ye zamlandı. Apple Watch Series 10 fiyatı 18.299 TL’den 19.999 TL’ye çıktı. Apple Watch Ultra 2 49.999 TL’den 55.999 TL’ye yükseldi.

    iPad Pro M4 11 inç fiyatı 48.499 TL’den 49.999 TL’ye ufak bir artış yaşarken AirPods 4. Nesil 6.880 TL’den 7.699 TL’ye yükselirken AirPods Pro 2 fiyatı 11.690 TL’den 12.999 TL’ye çıktı. Yakın zamanda tanıtılan M4 çipli MacBook Air modellerine ve iPad 16 modellerine zam gelmedi.

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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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