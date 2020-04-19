Snapdragon 865'li en ucuz telefon ses konusunda da iddialı olacak

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vivo çatısı altında bulunan ve bütçe dostu akıllı telefonlarla karşımıza çıkan iQOO markası, 23 Nisan'da lanse edeceği Neo3 5G modelinin gelişmiş bir ses deneyimi için çift stereo hoparlöre ev sahipliği yapacağını açıkladı.

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Hi-Fi çip ile gelecek

iQOO Neo3 5G, sesleri gerçeğe daha yakın aktarabilmek için 125dB'lik sinyal/gürültü oranına sahip bir Hi-Fi çiple birlikte gelecek. Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirilmiş en ucuz akıllı telefon olacağı söylenen iQOO Neo3 5G, üst seviye özelliklerle donatılacak.

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iQOO Neo3 5G modelinin 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip delikli ekran, 8 GB LPDDR5 RAM, 256 GB kapasiteli UFS 3.1 dahili depolama birimi, üçlü kamera kurulumu ve 44W hızlı şarj özelliklerine sahip olması bekleniyor.

390€ başlangıç fiyat etiketiyle karşımıza çıkması beklenen iQOO Neo3 5G, tanıtılır tanıtılmaz DonanımHaber farkıyla ekranlarınızda olacak.

https://www.weibo.com/6960161079/IDJWCwWsg

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