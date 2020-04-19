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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 865'li en ucuz telefon ses konusunda da iddialı olacak

    vivo çatısı altında bulunan ve bütçe dostu akıllı telefonlarla karşımıza çıkan iQOO markası, duyuru arefesinde olduğu Neo3 5G modelinin gelişmiş bir ses deneyimi sunacağının sinyallerini verdi.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    vivo çatısı altında bulunan ve bütçe dostu akıllı telefonlarla karşımıza çıkan iQOO markası, 23 Nisan'da lanse edeceği Neo3 5G modelinin gelişmiş bir ses deneyimi için çift stereo hoparlöre ev sahipliği yapacağını açıkladı.

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    Hi-Fi çip ile gelecek

    iQOO Neo3 5G, sesleri gerçeğe daha yakın aktarabilmek için 125dB'lik sinyal/gürültü oranına sahip bir Hi-Fi çiple birlikte gelecek. Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirilmiş en ucuz akıllı telefon olacağı söylenen iQOO Neo3 5G, üst seviye özelliklerle donatılacak. 

    Snapdragon 865'li en ucuz telefon ses konusunda da iddialı olacak
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    iQOO Neo3 5G modelinin 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip delikli ekran, 8 GB LPDDR5 RAM, 256 GB kapasiteli UFS 3.1 dahili depolama birimi, üçlü kamera kurulumu ve 44W hızlı şarj özelliklerine sahip olması bekleniyor.

    390€ başlangıç fiyat etiketiyle karşımıza çıkması beklenen iQOO Neo3 5G, tanıtılır tanıtılmaz DonanımHaber farkıyla ekranlarınızda olacak.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 35 dk.
    5.000 TL olur fiyatı boşuna heveslenmeyin.
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    dodofran 41 dk.
    ne güzel ama allah aşkına şu markalara doğru düzgün isim verin. hani marka takıntım falan yok xiaomi kullanıyorum soranlara da söylüyorum ama şu marka bi telefon almam yani sorarlarsa ne marka diye iquu marka mı diyecem[:\-]
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    berbatine (Burak Asan) 53 dk.
    İyi gibi görünüyor.
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