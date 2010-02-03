Ve Intel, Tukwila kod adlı Itanium işlemcisini satışa sundu

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Intel aylar süren erteleme sonrasında büyük ölçekli sunucu çiftlikleri için hazırladığı Tukwila kod adlı en yeni Itanium işlemcisini satışa sundu. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve iki milyardan fazla transistöre sahip olan dört çekirdekli işlemci iki adet entegre bellek kontrolcüsü, çoklu izlek desteği ile 8x iş parçacağını işleyebilme ve 30MB bellek gibi heyecan uyandırıcı bazı özelliklere ve 130 Watt ısıl güç tasarımına sahip.

Montvale kod adını taşıyan bir önceki jenerasyona göre performansın iki kart arttırıldığı belirtilen yeni Itanium işlemcisinin ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve sanallaştırma teknolojileri açısından bir önceki jenerasyonun ilerisinde yer alıyor. Tukwila kod adlı Itanium işlemcisinin resmi satışına başlayan Intel'in, 32nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Poulson kod adlı yeni nesil Itanium işlemcisini ise önümüzdeki yıllarda endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor.