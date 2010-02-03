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Ve Intel, Tukwila kod adlı Itanium işlemcisini satışa sundu

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Intel, Tukwila kod adlı Itanium işlemcisini satışa sundu
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Intel aylar süren erteleme sonrasında büyük ölçekli sunucu çiftlikleri için hazırladığı Tukwila kod adlı en yeni Itanium işlemcisini satışa sundu. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve iki milyardan fazla transistöre sahip olan dört çekirdekli işlemci iki adet entegre bellek kontrolcüsü, çoklu izlek desteği ile 8x iş parçacağını işleyebilme ve 30MB bellek gibi heyecan uyandırıcı bazı özelliklere ve 130 Watt ısıl güç tasarımına sahip.

Montvale kod adını taşıyan bir önceki jenerasyona göre performansın iki kart arttırıldığı belirtilen yeni Itanium işlemcisinin ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve sanallaştırma teknolojileri açısından bir önceki jenerasyonun ilerisinde yer alıyor. Tukwila kod adlı Itanium işlemcisinin resmi satışına başlayan Intel'in, 32nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Poulson kod adlı yeni nesil Itanium işlemcisini ise önümüzdeki yıllarda endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor.


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Reddemon35 9 yıl
gerbay
(tutmayan 64 bit standardından kastın ne onu anlayamadım ama 32 64 128 gb bellek ihtiyacını çok tuttuğunu düşündüğün 32 bit veri yoluyla sağlayamazsın. O yüzden 64 bit bu tür sistemlerde zorunluluktur.)
Hocam aynı şeyi yazıp duruyoruz anlamadım nedenini ama laf salatasına döndü. Bende veri yolu diyorum zaten
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Batuist 9 yıl
intel şu an 32nm ile üretim yapabiliyorken neden içerisinde 2 milyar transistör içeren ve sunucu çiftliklerinde kullanılacağı için gücün daha da önemli olduğu bir noktada bunu 65nm ile üretmiş.. yahu bilemedin 45nm ile üret.. hem 2 milyar transistör içerek hemde onlarcasını belki yüzlercesini bir arada kullanacaksın üretim teknolojisinin en fazla ihtiyaç duyduğu bir işlemcide hala 65nm.. anlamak zor.. senelerdir 45nm bile üretebiliyorken hemde..
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gerbay 9 yıl
@Reddemon35
hocam orada bahsettiği 32-bit ve 64-bit uygulamaları desteklediği. x86 ile ilgi ve alakası yok. x86 opcode larını çalıştırmıyor.
ben size soruyorum; ARM lar da 32-bit işlemci, 32 bit x86 uygulamalarını çalıştırabiliyorlar mı? HAYIR!
X86 Scale diye birşey yok. XScale diye birşey var, o da ARM ın türei. Zaten intel o işleri bıraktı, Marvell e sattı XScale i. ayrıca Risc farklı birşey X86 farklı birşey. Elma ile armut gibi fark var aralarında.
mesela ARM işlemciler, PowerPC işlemciler RISC işlemci. x86 işlemci ler ise CISC işlemci.. Bu, mimari ve komut seti ile ilgili bir olay.
Itanium un olayı ise tamamen farklı. Opcode ları tasarlarken asıl compiler a iş düşecek şekilde tasarlamışlar. Compiler kod üretirken paralel çalıştırılacak şekilde kod ürettiği taktirde tek saykıl da bir sürü opcode çalıştırılabiliyor.
32-bit, 64-bit uygulama demek 32-bit x86 larda, 64-bit x86 lar da direk çalışır demek değil. 32-bit, 64-bit olayı tamamen veri yolu, adres yoluy genişliğini ifade eden bir kavram. x86 ise komut setini ifade eden bir kavram. ikisi kıyaslanabilir şeyler değil.
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Reddemon35 9 yıl
Itanium-based servers are incredibly scalable, allowing configuration in systems of as many as 512 processors and a full petabyte y(1024TB) of RAM. Together with full support for both 32-bit and 64-bit applications, that capacitiy provides unmatched flexibility in tailoring systems to your enterprise needs.
Çeviriyi yaparsanız 32 ve 64 bit uygulamalara tam destek verdiğini göreceksiniz X86 Scale ve Risc Scale işlemcinin üretildiği mimaridir ve bu mimarinin patentli olduğu firmalar bulunur X86 Intel ve RISC IBM gibi.
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gerbay 9 yıl
EPIC i bilmiyordum. Kontrol ettim, tamamen farklı bir mimari. Doğru bilgi için teşekkür ederim.
Alet bir cycle da br sürü komut işliyormuş (comiler a bağlı olarak).
Tabi bu mimarinin detaylarını okuyunca da intel in x86 lardaki hyper threading i aslında HP den çaldığını düşünmeye başladım..
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WinteR 9 yıl
Vaay sonunda çıktı ha, şehir efsanesine dönecekti.
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madmaxzek 9 yıl

gerbay

Alet bir cycle da br sürü komut işliyormuş (comiler a bağlı olarak).

Tabi bu mimarinin detaylarını okuyunca da intel in x86 lardaki hyper threading i aslında HP den çaldığını düşünmeye başladım..





Compiler demek istedin heralde..
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yc#1 9 yıl
@gerbay
Rakiplerinin (IBM Power, Sun Sparc) aksine Itanium işlemcilerinde RISC yerine HP ile ortak geliştirilen EPIC mimarisi kullanılmaktadır.
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alpa07 9 yıl
HANGİ SOKETLERE UYGUN ACABA
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gerbay 9 yıl
@Reddemon35
arkadaşım itanium işlemciler x86 lar gibi CISC değil, RISC işlemci. komut seti tamamen x86 lardan farklı. Yani normal x86 işlemcilerde çalıştırdığın yazılımları itanium üzerinde çalıştıramazsın..
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XivA 9 yıl
chip dizayn ı kurbaga gibi :) ama çok güzel...
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Reddemon35 9 yıl
Çok yollu (4 ve üzeri işlemcili) sunucularda kullanılan ve teraflops hızı Xeon dan daha fazla olan işlemciler intel cephesinde ITANIUM olarak adlandırılır. tutmayan 64 bit standardından kastın ne onu anlayamadım ama 32 64 128 gb bellek ihtiyanı çok tuttuğunu düşündüğün 32 bit veri yoluyla sağlayamazsın. O yüzden 64 bit bu tür sistemlerde zorunluluktur. Ayrıca Windows server Itanium serisi Itanıum işlemcilerle daha hızlı çalışabilen kod parçacıkları içerirler ve bu işlemcilerle sorunsuz bir uyum içerisinde ve daha performanslı çalışırlar.
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