Ve Leadtek ekran kartları yeniden Türkiye pazarında!

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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın en köklü iş ortaklarından birisi olan ve özellikle TNT2 Ultra ve GeForce döneminde Winfast serisi ekran kartlarıyla adından sıkça söz ettiren Leadtek, ülkemizde ise en son GeForce 6600GT Extreme modeliyle ses getirmiş devamında ise firmanın ekran kartları bulunamaz olmuştu. Cell işlemcili video hızlandırma kartları da hazırlamaya başlayan Leadtek, yeniden Türkiye pazarına dönüyor.

Son kullanıcılar için GeForce, profesyoneller içinse Quadro serisi grafik kartları hazırlayan Leadtek, pazarlama ve tanıtım faaliylerinde ITB Consulting, dağıtım tarafında ise Penta Bilgisayar ile anlaşarak ülkemiz pazarına yeniden adım atıyor. Firmanın güncel ürün gamındaki en yeni ve iddialı modellerin bu hafta itibariyle ülkemizdeki teknoloji marketlerde yerini alması beklenirken, pazara Leadtek gibi güçlü bir markanın tekrar girmesi rekabet açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.