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Ve Leadtek ekran kartları yeniden Türkiye pazarında!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,4b
1
36
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Leadtek ekran kartları yeniden Türkiye pazarında!
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Ekran kartı üretiminde Nvidia'nın en köklü iş ortaklarından birisi olan ve özellikle TNT2 Ultra ve GeForce döneminde Winfast serisi ekran kartlarıyla adından sıkça söz ettiren Leadtek, ülkemizde ise en son GeForce 6600GT Extreme modeliyle ses getirmiş devamında ise firmanın ekran kartları bulunamaz olmuştu. Cell işlemcili video hızlandırma kartları da hazırlamaya başlayan Leadtek, yeniden Türkiye pazarına dönüyor.

Son kullanıcılar için GeForce, profesyoneller içinse Quadro serisi grafik kartları hazırlayan Leadtek, pazarlama ve tanıtım faaliylerinde ITB Consulting, dağıtım tarafında ise Penta Bilgisayar ile anlaşarak ülkemiz pazarına yeniden adım atıyor. Firmanın güncel ürün gamındaki en yeni ve iddialı modellerin bu hafta itibariyle ülkemizdeki teknoloji marketlerde yerini alması beklenirken, pazara Leadtek gibi güçlü bir markanın tekrar girmesi rekabet açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.


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DH Misafiri 4 ay
Selamlar ,
Ürün iyi ama arkasında durmak gerekiyor , Bu üretici firma Türkiye'ye kendini sokan ve tanıtan distribütörü (Leadtek Türkiye :)) bertaraf ettikten sonra bir çok el değiştirdi, ben bu aç gözlü firmanın bir daha hiç gelmemesi ni diliyorum ??
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dreamblue35 10 yıl
bu firmanın türkiye pazarına tekrar girmesi iyi oldu, hem rekabet hem de kalite açısından güzel bi haber
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matttrak 10 yıl
Sonunda uygun fiyata kaliteli ürün alabileceğiz.. LEadtek Tekrardan hoşgeldin
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fx57 10 yıl
@GATIRCAN, belirttiğiniz noktada satılan model değil, firmanın yaygın anlamda başarı kazandığı model olarak 6600GT Extreme'e değinilmiştir.
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GATIRCAN 10 yıl
en son GeForce 6600GT Extreme modeliyle ses getirmiş ifadesi yanlış. ben 7800 gtx satıldığını hatırlıyorum
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nForcer 10 yıl
Leadtek ekran kartı kullanmak bana hiç nasip olmamıştı. Ama bir sonraki ekran kartımı Leadtek almayı düşünüyorum.
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sertacaygun 10 yıl
Ne kadar da seveni varmış meğerse :)...
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Source 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Ne kadar da seveni varmış meğerse :)...


Sevilmezmi ya TNT'ler falan vardı eskiden ne kartlardı tabi ben hiç sevmezdim TNT kartları bende Voodoo 3 vardı ozamanlar
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Titus Pullo 10 yıl
Türkiye Piyasasına bir ekran kartının daha girmesi rekabeti arttıracaktır. Olayı Fiyat bazında düşünürsek kârlı çıkan kullanıcılar olacaktır.
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mamad 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

...en son GeForce 6600GT Extreme modeliyle ses getirmiş...


İşte ben o kartı kullanıyorum.
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Source 10 yıl

Orjinalden alıntı: mamad


Orjinalden alıntı: fx57

...en son GeForce 6600GT Extreme modeliyle ses getirmiş...


İşte ben o kartı kullanıyorum.



Bendede bir zamanlar vardı
Leadtek gerçekten kaliteli kartlar üretiyor
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WinteR 10 yıl
En ucuz ve en pahalı ürünlerinde kalite açısından hiçbir fark yok, kaliteli ve daha başarılı ürünleri var, zaten piyasada 3-4 modeli dolaşıyordu ama 9000 serisini hiç görmedim, kısmetse görürürz artık :)
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yc#1 10 yıl
Şükür kavuşturana! A350XT TDH modeli 5 yıldır bilgisayarımda hızşırtılmış bir şekilde canavar gibi çalışıyor.
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empas 10 yıl
hayırlı uğurlu olsun. inşallah kullanıcılara hayırlı olur
vatanpc'nin ekran kartları bölümünde leadtek markasını gördüm fakat içi boş
yakında kart gelir heralde.
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yasar_lives 10 yıl
LEADTEK WinFast PX8500GT TDH 256 MB 128 Bit, DirectX Donanım Desteği DirectX v10 Satılık

LEADTEK WinFast GTS 250 1 GB Stok Yok.
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yerroner 10 yıl
6600 gt kutusuyla hala durur babamın bilgisayarında. Ben ondan sonra 4 ekran kartı değiştirdim o ayrı.
Kutu ve sticker çok hoş gözüküyor.
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Chris Brown 10 yıl
Hayırlı olsun da , bir sürü marka var zaten , fiyat olarak bir avantajı olur umarım , sonuçta sogutma dışında kartlar aynı sayılır.
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