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Ve Toshiba Cell işlemcili ilk LCD HDTV modelini duyurdu: Regza 55X1

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23,7b
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38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Toshiba Cell işlemcili ilk LCD HDTV modelini duyurdu: Regza 55X1
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Japon elektronik devi Toshiba uzun zamandır planladığı Cell işlemcili ilk LCD HDTV modelini duyurdu. Firmanın Regza serisi altında hazırladığı 55X1 kod adlı yeni model sahip olduğu teknik özellikler oldukça dikkat çekici bir çözüm olacak gibi görünüyor. 55-inç boyutundaki yeni televizyonuyla kullanmaya başladığı Cell işlemcisi ve Super Resolution teknolojisiyle standart çözünürlükteki görüntüleri gerçek zamanlı olarak daha yüksek çözünürlük değerlerine ölçeklendirebilen Toshiba, kullanıcılara daha iyi televizyon ve çoklu ortam deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Full HD formunda olan ve 1920 x 1080p çözünürlüğünü destekleyen Regza 55X1, 240Hz tarama desteği sunuyor ve LED backlight teknolojisini kullanıyor. Dinamik karşıtlık oranı 5.000.000:1, parlaklık seviyesi ise 1250d/m2 olarak açıklanan Regza 55X1'de ayrıca DLNA desteği sunuluyor ve internet gezgini olarak Opera yazılımı kullanılıyor. 7 hoparlörlü ses barına sahip olan HDTV, alıcı kutusu ile 3TB depolama kapasitesi sunuyor ve bu kapasitenin 2TB'ı time-shift özelliği ile gerçek zamanlı olarak 8 farklı kanaldan 26 saate kadar yayın kaydı için kullanılabiliyor.

HDMI ve USB ara birimlerine destek veren ayrıca SD kart slotuna da sahip olan Cell işlemcili Regza 55X1'in Aralık ayında ilk olarak Japonya'da satışa sunulması bekleniyor.


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guray1310 10 yıl
Bu özellikler 2003 yılında almış olduğum CRT Sony'deki (100 hz) özellikler... Daha Tüplü TV'lerin kalitesine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu ne yaman çelişki...!!!
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fatih.089 9 yıl
Yanlış biliyorsam birisi düzeltsin lütfen.
Bu özellikler zaten PS3'ün gücünden kaynaklanmıyor mu?
İlk çıktığında 8 adet 1080p görüntüyü oynatmamışlar mıydı?

Videosunu bulamadım fakat şunu buldum.


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serhatsb 10 yıl
TOSHIBA CELL REGZA
[DHTUBE=http://www.youtube.com/watch?v=v2PQgW-oGo0&feature=player_embedded#]



Tek bir ekranda tüm kanallari görme ve dolasabilme.




Kanal gecis HIZI




Yayin kayit özelligi EPG destekli




8 yayin tek ekranda




CELL islemci





Arama motoru


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cocainbar 10 yıl
aradigim televizyon bu iste
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uxll 10 yıl
bu kadar bilgi birikimi ve tecrubelerine dayanarak baza 42" bi lcd yada plazma soyler misin sadece sd yayin izlemek icin.Plazma onereceksende yanma olayini dusunup verirsen 10 numara olur. yanliz orta direk bi tuketici oldugumu dusunerek ver bi zahmet.gidip kuro falan alamam :)))
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sinuhe.s 10 yıl
çok güzel ama fiyatı nasıl olur acaba
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proliant 10 yıl
albani sen ne iş yaparsın yaw. bu kadar bilgi bu kadar birikim. helal olsun. ben yorumlarınına bakarken yoruldum. vallah bravooo..
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fotifoti 10 yıl
15bin de aşağı olmaz snaıyorum
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Forever1907 10 yıl
Japonya'da 1.000.000 yenden piyasaya çıkacakmış= yaklaşık 16.500 lira yapıyor. Türkiye fiyatını artık siz tahmin edin, tabii TNB getirmeye tenezzül ederse
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caution 10 yıl
bize gelmesi cok zor ama kopmple bir medya canavarı yaratmışlar...
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barisdlgz 10 yıl
Ben bellek ten video kamerama kadar toshıba kullanıyorum gercekten urunlerı cok cok kalıtelı..
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barisdlgz 10 yıl
Toshıba gercekten dev bır firma....
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