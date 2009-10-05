Ve Toshiba Cell işlemcili ilk LCD HDTV modelini duyurdu: Regza 55X1

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Japon elektronik devi Toshiba uzun zamandır planladığı Cell işlemcili ilk LCD HDTV modelini duyurdu. Firmanın Regza serisi altında hazırladığı 55X1 kod adlı yeni model sahip olduğu teknik özellikler oldukça dikkat çekici bir çözüm olacak gibi görünüyor. 55-inç boyutundaki yeni televizyonuyla kullanmaya başladığı Cell işlemcisi ve Super Resolution teknolojisiyle standart çözünürlükteki görüntüleri gerçek zamanlı olarak daha yüksek çözünürlük değerlerine ölçeklendirebilen Toshiba, kullanıcılara daha iyi televizyon ve çoklu ortam deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Full HD formunda olan ve 1920 x 1080p çözünürlüğünü destekleyen Regza 55X1, 240Hz tarama desteği sunuyor ve LED backlight teknolojisini kullanıyor. Dinamik karşıtlık oranı 5.000.000:1, parlaklık seviyesi ise 1250d/m2 olarak açıklanan Regza 55X1'de ayrıca DLNA desteği sunuluyor ve internet gezgini olarak Opera yazılımı kullanılıyor. 7 hoparlörlü ses barına sahip olan HDTV, alıcı kutusu ile 3TB depolama kapasitesi sunuyor ve bu kapasitenin 2TB'ı time-shift özelliği ile gerçek zamanlı olarak 8 farklı kanaldan 26 saate kadar yayın kaydı için kullanılabiliyor.

HDMI ve USB ara birimlerine destek veren ayrıca SD kart slotuna da sahip olan Cell işlemcili Regza 55X1'in Aralık ayında ilk olarak Japonya'da satışa sunulması bekleniyor.