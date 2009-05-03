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VIA gözünü medya sunucularına dikti; Nano işlemcili ve HDTV kodlayıcılı Mini-ITX anakart

VIA medya sunucuları için Nano işlemcili ve HDTV kodlayıcılı yeni anakart hazırladı. Firma, Intel Atom tabanlı çözümlere meydan okuyor...
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nano işlemci ailesiyle taşınabilir bilgisayar pazarında henüz istediği kullanım yaygınlığına ulaşamayan VIA, bir yandan netbook'lar için x86 uyumlu platform hazırlayan ikinci en büyük alternatif olmayı sürdürürken öte yandan işlemci ve platform çözümlerini daha fazla kullanıcıya ulaştıracak tasarımlar geliştirmeye devam ediyor. Bir süredir son kullanıcılar ve küçük ölçekli işletmeleri hedef alan sunucular üzerine çalışan firma, geliştirdiği Mini-ITX formundaki yeni platformuyla özellikle ev kullanımına yönelik medya sunucularını gözüne kestirmiş durumda. Sahip olduğu işlem performansı ve güç verimliliği ile medya sunucu pazarında iddialı olacağı belirtilen Mini-ITX anakart, Nano işlemcisiyle birlikte geliyor.

VIA gözünü medya sunucularına dikti; Nano işlemcili ve HDTV kodlayıcılı Mini-ITX anakart
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Son dönemde ciddi talep görmeye başlayan ağ depolama sistemleri ve medya sunucularına olan ilginin zamanla daha da artacağı öngörülüyor. Özellikle geniş-bant internetin yaygınlaşmasına paralel olarak başta yüksek tanımlı videolar olmak üzere dijital içerik paylaşımının son derece hızlı bir şekilde yaygınlaşması veri trafiğini arttırırken kullanıcılara, içeriğin daha hızlı kolay depolanabilmesi ve kullanıcılar arasında daha hızlı paylaştırılabilmesi ihtiyacını da duyurdu. İşte bu noktada devreye giren ağ depolama sistemleri ve medya sunucuları,n çok bilgisayarlı ortamlarda, içeriğin çok daha hızlı ve kolay bir şekilde paylaştırılabilmesi olanak tanırken, VI A da bu kolaylığı kendi alt yapısı üzerinden sağlamayı hedefliyor.

İşlemci ve yonga seti üretebilen aynı zamanda iştiraklerinden biri olan S3 sayesinde harici ve dahili grafik işlemci çözümleri hazırlama yeteneğine de sahip olan VIA, medya sunucuları için hazırladığı VB8002 kod adlı Mini-ITX anakartını duyurdu. Performans ve güç verimliliğini tek bir çatı altında sağlamak üzere hazırlanan yeni anakart komplike bir tasarıma sahip. Üzerinde yaygın anlamda kullanılan rakip Atom N270 işlemcisi ile aynı frekansta çalışan yani 1.6GHz'de görev yapan Nano işlemcisinin bulunduğu anakart, yine VIA tarafından tasarlanan CX700M2 yonga setini kullanıyor. Mini-ITX formunda olduğu için kompakt bir tasarıma sahip olan anakart ile minimal çizgilere sahip sunucu tasarımları hazırlanabilecek.

VIA gözünü medya sunucularına dikti; Nano işlemcili ve HDTV kodlayıcılı Mini-ITX anakart
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VIA'nın medya sunucuları için hazırladığı yeni anakart, kullandığı yonga seti itibariyle DirectX 9 destekli entegre grafik işlem birimine de sahip. UniChrome Pro II grafik işlem birimiyle, MPEG-2/4 ve WMV9 formatındaki videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen entegre grafik işlemcinin medya sunucuları için gerekli grafik alt yapısını sunabileceği belirtiliyor. Sadece tek bir DIMM slotuna sahip olan ve 1GB'a kadar DDR2-667MHz bellek desteği sunan anakart, harici kartlar için bir adet bir adet PCI slotu bulunan anakart, iki adet SATA ve UDMA portuna da sahip. Dikkat çekicibir özellikl olarak VT1625M HDTV kodlayıcısına da sahip olana anakart üzerinde 8 kanal ses ve Gigabit Ethernet desteği de bulunuyor.

Sadece 17 x 17 cm boyutlarında olan VIA VB8002 üzerinde görüntü aktarımı için DVI konnektörüne yer verilirken, gerekli diğer çıkışların da bulunduğu belirtiliyor. VT1625M HDTV kodlayıcısı ile gelen Advanced ProScale isimli video teknolojisi ile standart çözünürlükteki videoları yüksek tanımlı video formatına ölçekleyebilen VB8002, Windows 2000, XP, XP Embedded, Windows CE ve farklı Linux dağıtımları ile kullanılabiliyor. VIA'nın medya sunucular için hazırladığı, Nano işlemcili Mini-ITX çözümün fiyatı ise açıklanmadı.

VIA gözünü medya sunucularına dikti; Nano işlemcili ve HDTV kodlayıcılı Mini-ITX anakart
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KANUNI61 10 yıl
bu via nın cpu alanında da birşeyler yapmasını cok istiyorum
intel ve amd ye alternatif olmasını istiyorum ama cokzor ama genede istiyorum
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tanak 10 yıl
gayet super bir mini itx olmuş.
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cgdincer 10 yıl
dvi çıkışı gayet yeterli istenirse dönüştürücü kullanılır, hdmi içine ses eklenmiş hali sayılır, zaten 8 kanalı televizyona bağlayacak halimiz yok, fiyatı iyi olursa 1 gb yetersizliğini katmazsak xp ile gayet iş görür
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01Mrt 10 yıl
VT1625M HDTV kodlayıcısı tamam iş görür diyelim ki... maliyeti artıracaktır gerçi neyse... ram neden tek slot ve 1gb kadar çok saçma olmuş bu en azından 2gb kadar olsaydı bari... :) via anlamsız şeyler yapıyor zaten hep...
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mehmet_alp 10 yıl
Buı anakartlara özel harici güç kanak modelleri varmı acaba Notebookların güç kaynaklarına benzer.. Yoksa nerdeyse anakart büyüklüğünde bir powermi kullanacağız ??
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buraoca2 10 yıl
Hocam iyi hoşta HDMI çıkış yok? Medya sunucusunda HDMI standart hale gelmeli bence? Yeni bir revizyonla HDMI çıkış da eklerlerse gerçekten süper bir sistem olur ;)
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TELESCOPE 10 yıl
teşekkürler
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max975 10 yıl
bu işte gerçekte iş var...
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Confusion 10 yıl
17 x 17 cm alan içinde bir multimedya bilgisayarda bulunması gereken özellikleri toplamış ayrıca anakartın boyutlarını baz alarak kasa ölçülerinin de küçük olduğunu tahmin edebiliriz!

bu durumda geriye sadece fiyat önemli belirleyici olarak kalıyor


bir de via işlemcilerin acilen 45nm ve çift çekirdek özelliklerinikazanarak güncellenmesi ve rekabete devam etmesi gerektiğini düşünüyorum
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