VIA gözünü medya sunucularına dikti; Nano işlemcili ve HDTV kodlayıcılı Mini-ITX anakart

Nano işlemci ailesiyle taşınabilir bilgisayar pazarında henüz istediği kullanım yaygınlığına ulaşamayan VIA, bir yandan netbook'lar için x86 uyumlu platform hazırlayan ikinci en büyük alternatif olmayı sürdürürken öte yandan işlemci ve platform çözümlerini daha fazla kullanıcıya ulaştıracak tasarımlar geliştirmeye devam ediyor. Bir süredir son kullanıcılar ve küçük ölçekli işletmeleri hedef alan sunucular üzerine çalışan firma, geliştirdiği Mini-ITX formundaki yeni platformuyla özellikle ev kullanımına yönelik medya sunucularını gözüne kestirmiş durumda. Sahip olduğu işlem performansı ve güç verimliliği ile medya sunucu pazarında iddialı olacağı belirtilen Mini-ITX anakart, Nano işlemcisiyle birlikte geliyor.

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Son dönemde ciddi talep görmeye başlayan ağ depolama sistemleri ve medya sunucularına olan ilginin zamanla daha da artacağı öngörülüyor. Özellikle geniş-bant internetin yaygınlaşmasına paralel olarak başta yüksek tanımlı videolar olmak üzere dijital içerik paylaşımının son derece hızlı bir şekilde yaygınlaşması veri trafiğini arttırırken kullanıcılara, içeriğin daha hızlı kolay depolanabilmesi ve kullanıcılar arasında daha hızlı paylaştırılabilmesi ihtiyacını da duyurdu. İşte bu noktada devreye giren ağ depolama sistemleri ve medya sunucuları,n çok bilgisayarlı ortamlarda, içeriğin çok daha hızlı ve kolay bir şekilde paylaştırılabilmesi olanak tanırken, VI A da bu kolaylığı kendi alt yapısı üzerinden sağlamayı hedefliyor.

İşlemci ve yonga seti üretebilen aynı zamanda iştiraklerinden biri olan S3 sayesinde harici ve dahili grafik işlemci çözümleri hazırlama yeteneğine de sahip olan VIA, medya sunucuları için hazırladığı VB8002 kod adlı Mini-ITX anakartını duyurdu. Performans ve güç verimliliğini tek bir çatı altında sağlamak üzere hazırlanan yeni anakart komplike bir tasarıma sahip. Üzerinde yaygın anlamda kullanılan rakip Atom N270 işlemcisi ile aynı frekansta çalışan yani 1.6GHz'de görev yapan Nano işlemcisinin bulunduğu anakart, yine VIA tarafından tasarlanan CX700M2 yonga setini kullanıyor. Mini-ITX formunda olduğu için kompakt bir tasarıma sahip olan anakart ile minimal çizgilere sahip sunucu tasarımları hazırlanabilecek.

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VIA'nın medya sunucuları için hazırladığı yeni anakart, kullandığı yonga seti itibariyle DirectX 9 destekli entegre grafik işlem birimine de sahip. UniChrome Pro II grafik işlem birimiyle, MPEG-2/4 ve WMV9 formatındaki videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen entegre grafik işlemcinin medya sunucuları için gerekli grafik alt yapısını sunabileceği belirtiliyor. Sadece tek bir DIMM slotuna sahip olan ve 1GB'a kadar DDR2-667MHz bellek desteği sunan anakart, harici kartlar için bir adet bir adet PCI slotu bulunan anakart, iki adet SATA ve UDMA portuna da sahip. Dikkat çekicibir özellikl olarak VT1625M HDTV kodlayıcısına da sahip olana anakart üzerinde 8 kanal ses ve Gigabit Ethernet desteği de bulunuyor.

Sadece 17 x 17 cm boyutlarında olan VIA VB8002 üzerinde görüntü aktarımı için DVI konnektörüne yer verilirken, gerekli diğer çıkışların da bulunduğu belirtiliyor. VT1625M HDTV kodlayıcısı ile gelen Advanced ProScale isimli video teknolojisi ile standart çözünürlükteki videoları yüksek tanımlı video formatına ölçekleyebilen VB8002, Windows 2000, XP, XP Embedded, Windows CE ve farklı Linux dağıtımları ile kullanılabiliyor. VIA'nın medya sunucular için hazırladığı, Nano işlemcili Mini-ITX çözümün fiyatı ise açıklanmadı.

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