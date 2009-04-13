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Video: Fusion-io'nun yeni SSD'si aynı anda 768 DVD video oynatabiliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Video: Fusion-io'nun yeni SSD'si aynı anda 768 DVD video oynatabiliyor
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Depolama pazarındaki köklü rakipleri düşünüldüğünde henüz oldukça genç bir firma diyebileceğimiz Fusion-io, hazırladığı SSD'lerle kısa sürede sektörün en fazla konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Yüksek performanslı SSD'ler üzerine yoğunlaşan firma gerçekleştirdiği yeni bir demo-tanıtımda yine sansasyon yaratmayı başardı zira SNW (Storage Networking World) etkinliğinde gerçekleştirilen tanıtımda tek bir SSD üzerinde tam 768 tane DVD kalitesinde videoyu aynı anda oynatıldı.

Firmanın en yeni ürünlerinden birisi olan PCIe tabanlı SSD modeli ioSAN üzerinde gerçekleştirilen bu tanıtımda Lost ve Stargate SG-I dizilerinin yanı sıra Star Wars filminden tam 768 tane DVD kalitesinde ayrı video eş zamanlı olarak çalıştırıldı. 1.5GB/sn'ye kadar okuma ve 1.4GB/sn'ye kadar yazma hızlarına destek veren ve 186,000 IOPS (Okuma - 4k) ile 167,000 IOPS (Yazma - 4k) değerlerine ulaşabilen SSD ile önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek bir başka etkinlikte 1,024 video'nun aynı anda oynatılması planlanıyor.

Video'yu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.


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engin1975 10 yıl
Kart güzel ama 768 DVD videoyu nasıl aynı anda izleyeceğiz ki ama depolama için süper hızlı bir alet olsa gerek.
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einhander 10 yıl
ınanılmaz hızlara cıkmıs
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Batuist 10 yıl
acaba ileride böyle bir teknolojiyi satın alabilecekmiyiz dersiniz?? dehşet bir alet..
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Rusty 10 yıl
640gb lık kartlarına 19000 usd istiyorlardı fiyatını tekrar düşünün isterseniz :)
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DraGonS 10 yıl
pci-e slotlarını kullanıyor
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tolgaciik 10 yıl
iyide bizim şu nada kullandığımız güncel anakrtların hangisi bu bant genişliğini sunabiliyorki??
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max975 10 yıl
çok güzel video da tuzu biberi olmuş..
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sertert 10 yıl
Buna bir de overclock yapıcan sağlam bi heatsink fan atıp uhehe:) Yakında hard diskler depolamaktan başka bir işe yaramıyacak anlaşılan.seagate in falan hayatta kalmasının tek yolu hayvani kapasite arttırmı gibi görünüyor . Şöle 10 tb 100 dolara vs olmazsa kimse normal disklerin yüzüne bakmaz.
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husNUKE 10 yıl
Bu cihaz satışa çıktı mı? Boyle bir kartın 1tb lik modeli 1500$ gibi birşey olursa fiyat açısından pahalı sayılmaz. IO hızı yuksek intel 160gb lik ssd 700$ gibi fiyatlara satılıyor
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fx57 10 yıl
@husNUKE, ürünün fiyatı henüz belli değil ama Gigabyte başına maliyetinin 15-25$ aralığında olması planlanıyor.
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