Video: Fusion-io'nun yeni SSD'si aynı anda 768 DVD video oynatabiliyor

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Depolama pazarındaki köklü rakipleri düşünüldüğünde henüz oldukça genç bir firma diyebileceğimiz Fusion-io, hazırladığı SSD'lerle kısa sürede sektörün en fazla konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Yüksek performanslı SSD'ler üzerine yoğunlaşan firma gerçekleştirdiği yeni bir demo-tanıtımda yine sansasyon yaratmayı başardı zira SNW (Storage Networking World) etkinliğinde gerçekleştirilen tanıtımda tek bir SSD üzerinde tam 768 tane DVD kalitesinde videoyu aynı anda oynatıldı.

Firmanın en yeni ürünlerinden birisi olan PCIe tabanlı SSD modeli ioSAN üzerinde gerçekleştirilen bu tanıtımda Lost ve Stargate SG-I dizilerinin yanı sıra Star Wars filminden tam 768 tane DVD kalitesinde ayrı video eş zamanlı olarak çalıştırıldı. 1.5GB/sn'ye kadar okuma ve 1.4GB/sn'ye kadar yazma hızlarına destek veren ve 186,000 IOPS (Okuma - 4k) ile 167,000 IOPS (Yazma - 4k) değerlerine ulaşabilen SSD ile önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek bir başka etkinlikte 1,024 video'nun aynı anda oynatılması planlanıyor.

Video'yu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.