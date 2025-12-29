Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli araştırmacılardan yapay zekada çığır açan video üretim tekniği

    Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen TurboDiffusion, yapay zeka ile video üretim süresini saniyelere indiriyor. Yeni teknik, yüksek kaliteyi korurken maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

    Çinlilerden yapay zekada çığır açan video üretim tekniği Tam Boyutta Gör
    Çinli araştırmacılar, yapay zeka destekli video üretiminde hız ve maliyet dengesini kökten değiştirmesi beklenen TurboDiffusion adlı yeni bir teknik geliştirdi. Kısa süre önce yayımlanan akademik çalışmaya göre TurboDiffusion, görüntü kalitesinden ödün vermeden video üretim sürecini ölçekli kullanımda 200 kata kadar hızlandırabiliyor.

    Araştırma, Pekin’deki Tsinghua Üniversitesi, yapay zekâ modeli geliştiricisi Shengshu Technology ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley bünyesindeki uzmanların ortak çalışmasıyla hazırlandı. Çalışmada, TurboDiffusion’ın performansı tüketici sınıfı bir sistem üzerinde test edildi. Nvidia’nın RTX 5090’ın kullanıldığı bu testlerde, standart çözünürlükte beş saniyelik bir video klibin üretim süresi 3 dakikadan 1,9 saniyeye düşürüldü. Bu sonuç, yaklaşık 100 katlık bir hız artışına karşılık geliyor.

    Video üretiminde 200 kata varan hızlanma

    Aynı donanım üzerinde gerçekleştirilen bir başka deneyde ise yüksek çözünürlüklü, beş saniyelik bir videonun üretim süresi neredeyse 80 dakikadan 24 saniyeye indirildi. Bu da TurboDiffusion’ın bazı senaryolarda 200 kata yaklaşan bir hız kazancı sağlayabildiğini ortaya koyuyor. OpenAI’ın metinden videoya dönüştürme modeli Sora, kısa klipler oluşturmak için birkaç dakikaya ihtiyaç duyuyor. Diğer benzer platformlarda da video üretimi üç-beş dakika sürebiliyor.

    Araştırmacılar, elde edilen bu çarpıcı hızlanmayı model eğitimi alanındaki yeniliklere bağlıyor. TurboDiffusion’da kullanılan ‘seyrek doğrusal dikkat mekanizması’ (sparse linear attention) yaklaşımı, yapay zeka modelinin tüm veriyi aynı anda işlemek yerine yalnızca en kritik bölümlere odaklanmasını sağlıyor. Bu yöntem, hem işlem süresini hem de hesaplama maliyetlerini ciddi ölçüde azaltıyor.

    Gerçek zamanlı video üretimine geçiş

    Çinlilerden yapay zekada çığır açan video üretim tekniği Tam Boyutta Gör
    Sektör analisti Kyon Xu, video üretimindeki bu hızlanmanın büyük bir paradigma değişimine işaret ettiğini belirterek, yapay zeka video modellerinin artık üretim sürecinde bir darboğaz olmaktan çıkacağını vurguluyor.

    Yapay zekanın farklı sektörlerde adil ve kapsayıcı biçimde yaygınlaşmasını hedefleyen AI Native Foundation da TurboDiffusion’a dikkat çekti. Vakıf, X platformunda yaptığı paylaşımda bu tekniğin “anında üretim” noktasına geçişi simgelediğini ve gerçek zamanlı yapay zeka video uygulamalarının önünü açtığını ifade etti. Açıklamaya göre TurboDiffusion, şirketlerin daha düşük maliyetle, daha hızlı iterasyonlarla ticari ölçekte video üretmesini mümkün kılacak. Daha da güzel olan ise TurboDiffusion’ın tamamen açık kaynak olarak GitHub üzerinden paylaşılması.

    Kaynakça https://www.scmp.com/tech/article/3337852/need-speed-chinese-researchers-unveil-new-technique-near-instant-ai-video-creation https://arxiv.org/pdf/2512.16093 https://github.com/thu-ml/TurboDiffusion
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Ö
    önderaylinn 18 dakika önce

    Ben Halkbank Mobil’i yeni keşfettim ve inanın hayatımı kolaylaştırdı. Eskiden bankaya gitmek, sıra beklemek zor gelirdi ama artık faturalarımı tek tıkla halledebiliyorum. Uygulama çok anlaşılır, kafam karışmıyor. Yeni keşfeden biri olarak kesinlikle tavsiye ederim. https://www.halkbank.com.tr/tr/dijital-bankacilik/mobil-bankacilik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    geri vites ayna indirme ayarı resident evil 4 remake türkçe yama elektrikli şofben prize nasıl bağlanır turkcell rahat nedir türk telekom çekim gücü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    XIAOMI POCO F7
    XIAOMI POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum