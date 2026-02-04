Giriş
    Samsung 990 Pro diye satıldı, sahte çıktı: SSD dolandırıcılığı büyüyor

    Depolama fiyatlarındaki artış, SSD pazarını da dolandırıcıların hedefi haline getirdi. Yazılımları kandıracak kadar gerçekçi Samsung 990 Pro SSD'ler ortaya çıktı.

    SSD kandırmacası: Samsung 990 Pro diye satıldı, sahte çıktı Tam Boyutta Gör
    Bellek fiyatlarındaki yükseliş, donanım pazarında dolandırıcılık vakalarına neden olmaya devam ediyor. Daha önce DDR5 diye DDR4 bellek gönderildiği ortaya çıkmışken, bu kez benzer bir olay SSD pazarında yaşandı. Dolandırıcılar Samsung 990 Pro adıyla satılan SSD'leri değiştirmeye başladı. 

    Dolandırıcıların yeni hedefi SSD pazarı

    Geçmişte sahte SSD'ler, işletim sistemi veya yaygın tanılama araçlarıyla kolayca tespit edilebiliyordu. Güncel vakalarda ise sahte sürücüler, Windows dosya yöneticisi, Disk Management ve CrystalDiskInfo gibi araçlarda gerçek ürün gibi görünmeyi başarıyor. Sorun, ancak günlük kullanımda ortaya çıkan ciddi performans düşüşleriyle fark ediliyor.

    Son örneklerden biri, Reddit'te paylaşılan bir kullanıcıdan geldi. Kullanıcı, üçüncü taraf bir satıcıdan yaklaşık 205 dolar karşılığında 2 TB kapasiteli bir Samsung 990 Pro satın aldı. İlk kontrollerde sürücü sorunsuz görünse de dosya aktarım hızlarının 20 MB/s seviyesini aşmaması şüphe uyandırdı. Oysa gerçek bir 990 Pro'nun sıralı okuma ve yazma hızlarının 7.450 MB/s ve 6.900 MB/s seviyelerine ulaşması bekleniyor.

    Sürücü yeniden takıldı, sürücüler güncellendi ve BIOS yenilendi ancak sonuç değişmedi. Sahte olduğu ise, ancak Samsung'un kendi yazılımı olan Magician üzerinden yapılan kontrolde tespit edilebildi. Buna rağmen tespit her zaman garanti değil. 2023'te yaşanan benzer bir olayda, sahte bir Samsung 980 Pro'nun üretici yazılımını bile kandırdığı, gerçeğin ancak fiziksel olarak açıldığında ortaya çıktığı paylaşılmıştı.

    Günümüzde ise sahte ürünler, DRAM ve NAND pazarındaki fiyat artışlarıyla birlikte daha da güçlenmiş durumda. Samsung 990 Pro'nun fiyatı, geçtiğimiz ekim ayından bu yana iki katın üzerine çıkarak 300 dolar seviyesini aştı. Öte yandan Kioxia, 50 doların altında 1 TB SSD’lerin neredeyse tamamen piyasadan çekildiği konusunda uyarıda bulunurken, bellek arzındaki sıkışıklığın 2027'ye kadar sürmesi bekleniyor.

    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

