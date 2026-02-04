Samsung 990 Pro diye satıldı, sahte çıktı: SSD dolandırıcılığı büyüyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bellek fiyatlarındaki yükseliş, donanım pazarında dolandırıcılık vakalarına neden olmaya devam ediyor. Daha önce DDR5 diye DDR4 bellek gönderildiği ortaya çıkmışken, bu kez benzer bir olay SSD pazarında yaşandı. Dolandırıcılar Samsung 990 Pro adıyla satılan SSD'leri değiştirmeye başladı.

Dolandırıcıların yeni hedefi SSD pazarı

Geçmişte sahte SSD'ler, işletim sistemi veya yaygın tanılama araçlarıyla kolayca tespit edilebiliyordu. Güncel vakalarda ise sahte sürücüler, Windows dosya yöneticisi, Disk Management ve CrystalDiskInfo gibi araçlarda gerçek ürün gibi görünmeyi başarıyor. Sorun, ancak günlük kullanımda ortaya çıkan ciddi performans düşüşleriyle fark ediliyor.

Son örneklerden biri, Reddit'te paylaşılan bir kullanıcıdan geldi. Kullanıcı, üçüncü taraf bir satıcıdan yaklaşık 205 dolar karşılığında 2 TB kapasiteli bir Samsung 990 Pro satın aldı. İlk kontrollerde sürücü sorunsuz görünse de dosya aktarım hızlarının 20 MB/s seviyesini aşmaması şüphe uyandırdı. Oysa gerçek bir 990 Pro'nun sıralı okuma ve yazma hızlarının 7.450 MB/s ve 6.900 MB/s seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Sürücü yeniden takıldı, sürücüler güncellendi ve BIOS yenilendi ancak sonuç değişmedi. Sahte olduğu ise, ancak Samsung'un kendi yazılımı olan Magician üzerinden yapılan kontrolde tespit edilebildi. Buna rağmen tespit her zaman garanti değil. 2023'te yaşanan benzer bir olayda, sahte bir Samsung 980 Pro'nun üretici yazılımını bile kandırdığı, gerçeğin ancak fiziksel olarak açıldığında ortaya çıktığı paylaşılmıştı.

Günümüzde ise sahte ürünler, DRAM ve NAND pazarındaki fiyat artışlarıyla birlikte daha da güçlenmiş durumda. Samsung 990 Pro'nun fiyatı, geçtiğimiz ekim ayından bu yana iki katın üzerine çıkarak 300 dolar seviyesini aştı. Öte yandan Kioxia, 50 doların altında 1 TB SSD’lerin neredeyse tamamen piyasadan çekildiği konusunda uyarıda bulunurken, bellek arzındaki sıkışıklığın 2027'ye kadar sürmesi bekleniyor.

