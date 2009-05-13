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ViewSonic akıllı telefon pazarına giriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ViewSonic akıllı telefon pazarına giriyor
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Kullanıcılar tarafından daha çok LCD monitörleriyle tanınan ViewSonic, operasyon alanlarını genişletmeye devam ediyor. Bir süre önce netbook pazarına da adım atan firma, gelen son bilgilere göre akıllı telefon pazarına girmeyi planlıyor. ViewSonic'ten yapılan açıklamaya göre bu girişimin, daha yüksek kaliteli ve büyük ekranlı akıllı telefonlara olan talebin artmasına paralel olarak gerçekleştiği bildirildi.

Henüz resmi herhang bir bilgi açıklanmasa da ViewSonic tarafından 3G destekli ilk telefonun, ilk etapta Çin'de ardındansa Avrupa ve Amerika pazarlarına giriş yapacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde, küresel ekonomik krizin yarattığı daraltmaya rağmen, özellikle akıllı telefonlara olan ilginin artarak devam deceğini ifade etmiştik.


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sertacaygun 10 yıl
iPhone HD gibi bir cihaz çıkarsa, ekranını yapabilirler belki de...
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max975 10 yıl
ViewSonic de telefon piyasasına girdi vay beee...
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oktayakgoz 10 yıl
aslında önceden pda yapmıştı. ekranlarını çok beyendiğim bir firma muhtemelen telefonlarınında ekranları mükemmel olacaktır almak için çok iyi bir neden
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