ViewSonic akıllı telefon pazarına giriyor

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Kullanıcılar tarafından daha çok LCD monitörleriyle tanınan ViewSonic, operasyon alanlarını genişletmeye devam ediyor. Bir süre önce netbook pazarına da adım atan firma, gelen son bilgilere göre akıllı telefon pazarına girmeyi planlıyor. ViewSonic'ten yapılan açıklamaya göre bu girişimin, daha yüksek kaliteli ve büyük ekranlı akıllı telefonlara olan talebin artmasına paralel olarak gerçekleştiği bildirildi.

Henüz resmi herhang bir bilgi açıklanmasa da ViewSonic tarafından 3G destekli ilk telefonun, ilk etapta Çin'de ardındansa Avrupa ve Amerika pazarlarına giriş yapacağı belirtiliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde, küresel ekonomik krizin yarattığı daraltmaya rağmen, özellikle akıllı telefonlara olan ilginin artarak devam deceğini ifade etmiştik.