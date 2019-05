Vodafone'dan Türkiye'de bir ilk: Twitter SMS hizmeti

Mobil iletişimin dünya lideri Vodafone, Türkiye'de yine bir ilke imza attı. Dünyada Vodafone İngiltere, Almanya, Portekiz, Yeni Zelanda, İrlanda’dan sonra Twitter SMS artık Türkiye’de. Vodafone, abonelerine tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan ve ülkemizde de giderek yaygınlaşan Twitter'a SMS ile bağlanma olanağı sunuyor.

Böylece Vodafone aboneleri, her an her yerdeTwitter'a gelen mesajları cep telefonlarında görebilecekler ve kendileri de SMS göndererek tweet yapabilecekler.

Üstelik bu servis herkesin denemesi için ücretsiz!

En ileri mobil teknolojileri Türkiye'de kullanıcıların hizmetine sunan Vodafone, bir kez daha bir ilke imza attı. Vodafone Twitter SMS servisi sayesinde SMS ile Twitter’da takip edilen kullanıcıların tweetlerini almak ve yine SMS ile Twitter’da tweet yapmak mümkün.

Türkiye’de ilk defa ve sadece Vodafone tarafından sunulan Twitter SMS servisi, Twitter’ı kullanan ve sosyal çevrelerinden sürekli haberdar olmak isteyen abonelere özel hazırlandı. Bu hizmetle gelişmeleri takip etmek için sürekli Twitter’a girme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Böylece, Twitter kullanıcıları gün boyunca zevkle takip ettikleri Twitter’a bağlı kalabilecek ve SMS kolaylığında takipçileriyle iletişimlerini sürdürebilecekler. Bu hizmetten Twitter hesabı olan tüm Vodafone aboneleri yararlanabilecek.

Kullanımı kolay ve hesaplı hizmet

Twitter SMS servisi, kısa mesaj gönderme özelliğine sahip tüm cep telefonlarında kullanılabiliyor. Twitter SMS servisinde, Twitter tarafından gönderilen ve Twitter’a gönderilen SMS’ler ücretsiz. Böylece takip ettiğiniz kişilerden ücretsiz olarak her an haberdar olabiliyor ve tweet yapabiliyorsunuz.

Twitter SMS’i kullanmak çok kolay

Servisi kullanmaya başlamak için basit bir kayıt işlemi yapılması gerekiyor. Kayıt işlemi web üzerinden ya da cep telefonundan Twitter’a girerek yapılabiliyor. Web’den Twitter'a girerek kayıt yaptırmak isteyen Vodafone abonelerinin Twitter’da Settings-Mobile seçeneklerini takip ederek ülkesini seçmesi, telefon numarasını ilgili alanlara yazması ve “verify” butonuna basması gerekiyor. Daha sonra sayfada belirtilen kodu 2444’e göndererek telefon numarasını tanımlatarak ve kayıt işlemi tamamlanıyor.

Cep telefonundan kayıt yapmak isteyenlerin cep telefonunun mesajlar bölümüne “START” yazarak 2444’e göndererek kayıt işlemini başlatması gerekiyor. Cep telefonuna SMS ile gelecek kayıt adımlarını takip ederek basitçe kayıt işlemi tamamlanıyor.

SMS ile Twitter’a bağlanmak artık çok basit!

Örneğin FOLLOW username (takip edilmek istenen kullanıcının adı) yazıp 2444’e SMS göndererek istediğiniz kullanıcının tüm tweetlerinin anında cep telefonunuza gelmesini sağlayabilirsiniz

@username+ “mesaj” yazarak 2444’e göndererek istediğiniz kullanıcıya yönelik tweet yazabilirsiniz. Ayrıca RT username yazarak 2444’e göndererek istediğiniz kullanıcının son tweetini retweet (kaynağını belirterek orijinal tweet’i tekrar yayımlamak) edebilirsiniz.

Artık Twitter’da takip ettiğiniz köşe yazarlarının, bloggerların tweetleri ve film festivalleriyle ilgili en son yorumlar, en son moda trendleri Vodafone’da bir SMS ile cebinizde!

Twitter SMS, Türkiye’de ilk defa ve sadece Vodafone’da! Vodafone ile Twitter’dan kopmadan yaşayın! Twitter SMS servisi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi www.vodafone.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

