Windows 10 Kasım güncellemesi dağıtıma çıktı

Microsoft’un Windows 10 işletim sistemi ile birlikte hayata geçirdiği yılda iki büyük güncelleme stratejisinin bu yıl ki ikinci ayağına sıra geldi. Windows 10 Kasım güncellemesi 1909 sürüm numarasıyla dağıtıma başladı.

Windows 10 Kasım güncellemesi neler sunuyor?

Bu yıl farklı olarak her iki güncellemede de tasarım ve donanımsal yenilikler yerine bir güncellemede donanımsal bir güncellemede tasarımsal yenilikler yapılması kararlaştırılmıştı.

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Windows 10 Kasım 2019 güncellemesi bu bakımdan sürücü ve sistem bileşenleri anlamında büyük değişimler getirmiyor. Güncelleme biraz daha kullanıcı ara yüzüne yönelik olarak geliştirmeler içeriyor. Güncellemenin belli başlı noktaları şu şekilde:

-Kilit ekranından üçüncü taraf dijital asistanların başlatılabilmesi

-Görev çubuğunda saat ikonuna dokunarak açtığınız takvim penceresinde doğrudan etkinlik hazırlayabiliyorsunuz. Normalde bu özellik ayrı bir pencerede açılıyordu

-Başlat menüsündeki gezinti paneli artık fare üzerine geldiğinde genişleyerek gideceğiniz menüzü daha iyi tarif ediyor

-Kontrol merkezinde uygulamaların bildirimlerini ayarlarken daha anlaşılabilir olması açısından sistemin sunduğu daha sade görselleri kullanabileceksiniz. Ayrıca bildirimlerin sıralamasını da önem sırasına göre belirleyebileceksiniz.

-Uygulama veya web sitesinden gelen bildirimlerin ayarlamalarını yine bildirim üzerinde yapabileceksiniz

-Dosya Gezgini içerisindeki arama kutusu artık Windows Search ile entegre olarak çalışıyor. Böylece OneDrive içeriğinin standart listelenmiş sonuçlarla daha iyi entegre olması sağlanıyor.

-Donanım tarafında ise belirli işlemcilere yönelik olarak enerji verimliliğinin arttırılması, işlemcilerde yoğun yük çekirdeklerinin belirlenerek görevlerin buna göre dağıtılması ve ARM64 cihazlarında kimlik hırsızlıklarına karşı ek güvenlik çözümlerinin entegrasyonu şeklinde yenilikler mevcut.

https://www.techpowerup.com/261094/microsoft-releases-windows-10-november-2019-update-1909