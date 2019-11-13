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    Windows 10 Kasım güncellemesi dağıtıma çıktı

    Windows 10 Kasım 2019 güncellemesinde Microsoft biraz daha kullanıcı ara yüzü ile ilgili tecrübelere yoğunlaşmış. Takvim penceresinde doğrudan etkinlik ayarlamak bunlar arasında.
    1 hf.
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    İşletim Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Windows 10 Kasım güncellemesi dağıtıma çıktı

    Microsoft’un Windows 10 işletim sistemi ile birlikte hayata geçirdiği yılda iki büyük güncelleme stratejisinin bu yıl ki ikinci ayağına sıra geldi. Windows 10 Kasım güncellemesi 1909 sürüm numarasıyla dağıtıma başladı.

    Windows 10 Kasım güncellemesi neler sunuyor?

    Bu yıl farklı olarak her iki güncellemede de tasarım ve donanımsal yenilikler yerine bir güncellemede donanımsal bir güncellemede tasarımsal yenilikler yapılması kararlaştırılmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu"

    Windows 10 Kasım 2019 güncellemesi bu bakımdan sürücü ve sistem bileşenleri anlamında büyük değişimler getirmiyor. Güncelleme biraz daha kullanıcı ara yüzüne yönelik olarak geliştirmeler içeriyor. Güncellemenin belli başlı noktaları şu şekilde:

    -Kilit ekranından üçüncü taraf dijital asistanların başlatılabilmesi

    -Görev çubuğunda saat ikonuna dokunarak açtığınız takvim penceresinde doğrudan etkinlik hazırlayabiliyorsunuz. Normalde bu özellik ayrı bir pencerede açılıyordu

    -Başlat menüsündeki gezinti paneli artık fare üzerine geldiğinde genişleyerek gideceğiniz menüzü daha iyi tarif ediyor

    -Kontrol merkezinde uygulamaların bildirimlerini ayarlarken daha anlaşılabilir olması açısından sistemin sunduğu daha sade görselleri kullanabileceksiniz. Ayrıca bildirimlerin sıralamasını da önem sırasına göre belirleyebileceksiniz.

    -Uygulama veya web sitesinden gelen bildirimlerin ayarlamalarını yine bildirim üzerinde yapabileceksiniz

    -Dosya Gezgini içerisindeki arama kutusu artık Windows Search ile entegre olarak çalışıyor. Böylece OneDrive içeriğinin standart listelenmiş sonuçlarla daha iyi entegre olması sağlanıyor.

    -Donanım tarafında ise belirli işlemcilere yönelik olarak enerji verimliliğinin arttırılması, işlemcilerde yoğun yük çekirdeklerinin belirlenerek görevlerin buna göre dağıtılması ve ARM64 cihazlarında kimlik hırsızlıklarına karşı ek güvenlik çözümlerinin entegrasyonu şeklinde yenilikler mevcut.



    https://www.techpowerup.com/261094/microsoft-releases-windows-10-november-2019-update-1909 Yorum Yaz
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    Thingol 1 hf. en beğenilen
    Ayarların yarısı Ayarlar uygulamasında, diğer yarısı Denetim Masası'nda halen. Koca şirketten biri de çıkıp şunların tasarım elemanlarına bir şey demiyor.



    Dark mode ekliyorlar. Dosya yöneticisi önce beyaz açılıp sonra siyaha dönüyor, kısa bir sürede ama fark ediyorsunuz. Onu bile zahmet edip düzgün yazmamışlar.



    Bildirim merkezinin transparan efekti sorunu devam ediyor. Kaç sene geçti bu bildirim merkezi sorunları ile acaba? 10 sene içinde çözerler herhalde.



    Şimdi de Paint uygulamasının sistemden tamamen kaldırılabilmesi üzerinde çalışıyorlarmış. Gerçekten devrimsel bir yenilik olacak.



    Bir Windows 10, bir de Gnome 3. Bunların geliştiricilerinin bilgisayar ekranına bakmasını bile yasaklayacaksın. Bilişim dünyası çağ atlar.
    Ayarların yarısı Ayarlar uygulamasında, diğer yarısı Denetim Masası'nda halen. Koca şirketten biri de çıkıp şunların tasarım elemanlarına bir şey demiyor. ...
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    1 Yanıt Yanıtla +39
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    Steelo 1 hf.
    Amd tarafında performans artışı var tabi Ekrem bey "belirli işlemcilere yönelik" şeklinde ifade etmiş, işte o işlemciler amd işlemciler.
    Yanıtla +20
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    Sliskelion 1 hf. SKYFALL
    Windows kadar fazla yeteneğe sahip olup, daha stabil bir işletim sistemi olursa neden olmasın ?
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    DoubleDragon 5 gün
    Microsoft'tan ISO dosyasını indirdim. Bir klasöre açtım. Güncelleme yapmak için setup.exe'yi çalıştırdım. "Güncellemeler kontrol ediliyor..." deyince anladım ki internete bağlanacak, güncellemeler kontrol edilecek iş uzun sürecek. İnternet bağlantısını kapattım.

    20-25 dk'da tamamladı. Bu arada bir kaç defa bilgisayarı yeniden başlattı falan bir şeyler yaptı..
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    o8 1 hf.
    Acer 5745g var bende, yükleyip de pişman olan var mı?
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    Phantom II 1 hf.
    Böyle saçma bi işletim sistemi olamaz.Ayarların bi bölümü bi yerde diğer bölümü denetim masasında.Dark mod getiriyosun bari şunu bildirim simgelerinin oraya koy kolayca açıp kapatalım,üstteki yorumda haberdar oldum dark moddan.Şunu biraz sade yapın.Her şey karman çorman.
    Yanıtla +1
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    kartal172 1 hf.
    Yüne Ekrem;



    gideceğiniz menüzü daha iyi tarif ediyor



    Menüzü?
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    DH Misafiri 1 hf.
    bir şey sormak istiyorum.eski pc lere kurmaya kalkınca bu yeni 1903 ve 1909 versiyonları takılıp kalıyor.önceki sürümlerde hiç problem yok kurarken .şimdi 1909 bussiness edition u kurdum.biraz başta takıldı ama kuruyor.home/pro(windows iso downloader ile indirdim) versiyonun da başta takılıyor.neden acaba?
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    astegon 1 hf.
    Eski bir insider'cı olarak (artık değilim üyeliği kaldırdım) 1909'u 1 aydan fazladır kullanıyorum, gayet stabil ve güzel çalışıyor.

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    JaxFellex 1 hf.
    tasarımda artık göze hoş gelecek şekilde yapsalar çok güzel olur. halen tasarımda hem gözü yoran keskin köşeler ve ağır renk tonları gibi renk görsellerinde birbieri ile bağlantısı olmaması biraz daha standart görsellik deneyim sunuyor.
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    Ambarad 1 hf.
    Arkadaşlar Windows 10 çıktığından beri kafamda bir soru var. Hiçbir yerde cevabını bulamadım. Ben ezelden beri Windows'u renk olarak siyah kullanırım. Durum çubuğu vs. Ama bu Windows 10'da siyah renk paleti (#000000) hala desteklenmiyor. Yapmaya çalışırsak "Bu renk desteklenmiyor" uyarısı alıyorsun. Bunun nedeni nedir? Niye ben tam siyah kullanamıyorum bu arayüzü? Ne zararı vardı? Var mı cevaplayabilecek bir arkadaş.
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    onurkose 1 hf. Ambarad
    Bu sorunun cevabını ben de gerçekten merak ediyorum.
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    The Hollow 1 hf.
    Güncelledim yine her zamanki gibi sorunsuz. Dün MS Media Creation Tool yoluyla 1909 iso dosyasını da indirdim. Daha sonra temiz kurulum yapacağım. Çünkü daha önceden imaj almayı unutup birkaç program denemiştim. Kalıntıları kalsın istemiyorum.
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    cemcakmak 1 hf.
    Merhaba;

    Bu güncellemenin indirmeside kurulmasıda çok kısa oldu! (bir günde iki ayrı notebook ta bu güncellemeyi yaptım toplamda her ikisindede kapanıp acılması dahil 5-6 dakika)


    Daha önceki büyük güncellemeler en az 1-1,5 saat sürüyordu!!!


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