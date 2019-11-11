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    Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu

    Samsung Exynos 980 yonga seti 2+6 çekirdek yapısına sahip ve ARM Mali-G76 MP5 grafik birimi ile destekleniyor. Entegre 5G modem yonga setinin dikkat çeken özelliği durumunda.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un orta seviyeye yönelik 5G standardını sunma planları çerçevesinde duyurduğu ve Galaxy A71 ile Vivo X30 akıllı telefon modellerinde kullanılması beklenen Exynos 980 yonga setinin teknik detayları açıklandı.

    Exynos 980 özellikleri

    8nm FinFET süreci ile üretilen Exynos 980 yonga setinde 8 çekirdekli bir yapı bizi karşılıyor. 2 adet Cortex-A77 çekirdeği 2.2GHz seviyesinde çalışırken 6 adet Cortex-A55 çekirdeği de 1.8GHz hızında çalışıyor. Beraberinde 5 kümeli ARM Mali-G76 MP5 grafik birimi yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Xerox’tan dev HP hamlesi"

    3360 x 1440 piksel çözünürlüğe kadar destek sunan Exynos 980 entegre bir nöral işlem birimi ve dijital sinyal işlemcisi barındırıyor. Böylece kameralarda yapay zekâ destekli otomasyonlar ve yetenekli dijital asistanlar mümkün hale geliyor. Arka tarafta tek 108MP çözünürlüğe kadar veya çift 20MP+20MP çözünürlüğe kadar kameralar destekleniyor.

    Yonga setindeki çok formatlı kodek yapısı 4K 120fps hızında kodlama veya kod çözmeye imkân tanıyor. Ayrıca hızlı bir şekilde video sahnelerinin de arka planı bulanıklaştırılabiliyor.

    LPDDR4X RAM, UFS 2.1 depolama belleği, eMMC 5.1 bellek, WiFi 6 gibi desteklerin yanı sıra entegre 5G modem de dikkat çekici. Böylece üreticilerin ek bir 5G modem arayışına gerek kalmıyor. Exynos 980 yonga seti gelecek ay ilk ürünlerde karşımıza çıkacak.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/11/samsung-exynos-980-specifications-revealed-debuts-in-the-a71-5g/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    o8 5 gün
    LPDDR4X RAM, UFS 2.1 depolama belleği? [8\|]
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    Windows10 1 hf.
    bu arada exynos 990 aslında exynos 9830 olacakmış.
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    OverClocK1ng 1 hf.
    "LPDDR4X RAM, UFS 2.1 depolama belleği, eMMC 5.1 bellek"

    Bu şaka değil mi?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    V4LKyR 1 hf. OverClocK1ng
    Orta seviye diyor, S11'de bu kullanılmayacak :)
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    abdusaum 1 hf. yeni yorumcu
    şu 5g olayı beni endişelendiriyor. Daha 4.5g frekansının bile etkilerini bilmiyoruz. çok yeni çünkü.



    5g gelince adım başı baz istasyonu olacak. kim bilir nasıl etkileneceğiz.

    iyonize radyasyon olmasa da mutlaka bir etkisi vardır.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    infom@n 1 hf. abdusaum
    Benim bildiğim 5G ile daha az baz istasyonuna ihtiyaç olacak.

    Çekim gücü daha iyi ve sorunsuz olduğu söyleniyor.

    Tabi ki maruz kalacağımız radyo dalgaları azalmayacak.

    Bana kalsa radyo frekans çeşitliliğini azaltırım.

    Her dalga boyundan saldırı altındayız.

    Yine de ben zararlı olduğunu düşünmüyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    gun 1 hf.
    Samsung işlemcilerini kendi dışında kullanan başka önemli bir marka kaldı mı hiç ?
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    kreat 1 hf. gun
    Arada tek tük kullanan çıkıyor.



    Geçenlerde böyle bir haber vardı. Burda yayınladı mı bilmiyorum.



    Samsung, özel CPU çekirdek bölümünü kapatıyor, standart ARM çekirdeği kullanacak



    Samsung is shutting down its custom CPU core department, will use standard ARM cores




    m.gsmarena.com/...
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    Pizza Steve 1 hf. gun
    Yok. Zaten işlemci üretmeyide bırakacaklarını söylediler.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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