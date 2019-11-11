Samsung Exynos 980 teknik detayları belli oldu

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Samsung’un orta seviyeye yönelik 5G standardını sunma planları çerçevesinde duyurduğu ve Galaxy A71 ile Vivo X30 akıllı telefon modellerinde kullanılması beklenen Exynos 980 yonga setinin teknik detayları açıklandı.

Exynos 980 özellikleri

8nm FinFET süreci ile üretilen Exynos 980 yonga setinde 8 çekirdekli bir yapı bizi karşılıyor. 2 adet Cortex-A77 çekirdeği 2.2GHz seviyesinde çalışırken 6 adet Cortex-A55 çekirdeği de 1.8GHz hızında çalışıyor. Beraberinde 5 kümeli ARM Mali-G76 MP5 grafik birimi yer alıyor.

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3360 x 1440 piksel çözünürlüğe kadar destek sunan Exynos 980 entegre bir nöral işlem birimi ve dijital sinyal işlemcisi barındırıyor. Böylece kameralarda yapay zekâ destekli otomasyonlar ve yetenekli dijital asistanlar mümkün hale geliyor. Arka tarafta tek 108MP çözünürlüğe kadar veya çift 20MP+20MP çözünürlüğe kadar kameralar destekleniyor.

Yonga setindeki çok formatlı kodek yapısı 4K 120fps hızında kodlama veya kod çözmeye imkân tanıyor. Ayrıca hızlı bir şekilde video sahnelerinin de arka planı bulanıklaştırılabiliyor.

LPDDR4X RAM, UFS 2.1 depolama belleği, eMMC 5.1 bellek, WiFi 6 gibi desteklerin yanı sıra entegre 5G modem de dikkat çekici. Böylece üreticilerin ek bir 5G modem arayışına gerek kalmıyor. Exynos 980 yonga seti gelecek ay ilk ürünlerde karşımıza çıkacak.

https://www.gizmochina.com/2019/11/11/samsung-exynos-980-specifications-revealed-debuts-in-the-a71-5g/