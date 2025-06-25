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    Samsung yonga siparişi getirecek yöneticilere servet teklif ediyor

    Yonga döküm sektöründe rekabetten uzaklaşmaya başlayan Samsung çareyi pazarlama departmanında buldu. Özellikle ABD operasyonlarında kesenin ağzını açtı.         

    Samsung Tam Boyutta Gör
    Son dönemde şok bir şekilde müşteri kaybeden Samsung yarı iletken bölümü için alarm zilleri çalıyor. On milyarlarca dolar yatırım yaparak ABD’de yeni tesisler inşa eden Samsung’un maliyetleri karşılaması için müşteri bulması hayati önem taşıyor. 

    Samsung yeni programı hayata geçirdi

    Güney Kore’den gelen haberlere göre Samsung, ABD'de 2 nanometre çip üretim kapasitesini hızlıca artırmak için satış ekibine ciddi teşvikler sunuyor. Bu çerçevede, Samsung’un eski TSMC satış yöneticisini kadrosuna kattığı ve şimdi de ABD’de benzer profilde yöneticilere 300.000$’a kadar maaş teklif ettiği ortaya çıktı.

    ABD’de Samsung döküm bölümü satış yöneticisine 320 bin dolara kadar, müşteri hizmetleri kıdemlisine ise 300 bin dolara kadar maaş verdiği belirtiliyor. Güney Kore’de bu rakamların nispeten daha az olduğu ifade ediliyor. 

    Yapılan hamleler Samsung’un ABD’deki yatırım maliyetlerini bir an önce amorti etmek gibi bir niyetinin olduğunu gösteriyor. Özellikle TSMC’nin Arizona’daki tesisinde Apple ve NVIDIA gibi büyük müşteriler için gelişmiş süreçlerde üretime başlaması, Samsung’u rekabeti kızıştırmaya zorluyor. 

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