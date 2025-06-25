Samsung yonga siparişi getirecek yöneticilere servet teklif ediyor

Samsung yeni programı hayata geçirdi
Güney Kore’den gelen haberlere göre Samsung, ABD'de 2 nanometre çip üretim kapasitesini hızlıca artırmak için satış ekibine ciddi teşvikler sunuyor. Bu çerçevede, Samsung’un eski TSMC satış yöneticisini kadrosuna kattığı ve şimdi de ABD’de benzer profilde yöneticilere 300.000$’a kadar maaş teklif ettiği ortaya çıktı.
ABD’de Samsung döküm bölümü satış yöneticisine 320 bin dolara kadar, müşteri hizmetleri kıdemlisine ise 300 bin dolara kadar maaş verdiği belirtiliyor. Güney Kore’de bu rakamların nispeten daha az olduğu ifade ediliyor.
Yapılan hamleler Samsung’un ABD’deki yatırım maliyetlerini bir an önce amorti etmek gibi bir niyetinin olduğunu gösteriyor. Özellikle TSMC’nin Arizona’daki tesisinde Apple ve NVIDIA gibi büyük müşteriler için gelişmiş süreçlerde üretime başlaması, Samsung’u rekabeti kızıştırmaya zorluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: