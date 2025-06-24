Samsung Galaxy AI ücretli hale geliyor, detaylar sonbaharda

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Tam Boyutta Gör Samsung firmasının yapay zekâ trendinde öne çıkmasını sağlayan Galaxy AI özellik paketi uzun süredir belirli Galaxy modelleri için ücretsiz olarak sunuluyordu. Samsung yavaş yavaş maliyetleri kullanıcılara yansıtmak için harekete geçiyor.

Galaxy AI paralı oluyor

Samsung, Galaxy AI hizmetlerini 2025 sonuna kadar ücretsiz sunacağını daha önce doğrulamıştı. Ancak yakın zamanda ortaya çıkan söylentilere göre, şirket bu yılın üçüncü çeyreğinde Galaxy AI fiyatlaması üzerine net açıklamalarda bulunacak.

Samsung daha uzun kullanım süreleri için çalışıyor 3 gün önce eklendi

Samsung’un tüm paketi ücretli hale getirme planı yok. Çizim Asistanı ya da gelecekte eklenebilecek AI video üretimi gibi yüksek güç gerektiren araçlar Premium kapsamına alınacak. Basit araçlar olan Circle to Search ve Canlı Çeviri gibi özelliklerin ise ücretsiz kalması bekleniyor.

Samsung’un Temmuz ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked 2025 etkinliğinde Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 lansmanının yanında, Galaxy AI hizmetlerinin ücretli hale gelebilecek özelliklerine dair ilk ipuçlarını verilmesi bekleniyor.

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Samsung Galaxy AI kullanıcıları üzebilir

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