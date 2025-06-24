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    Samsung Galaxy AI ücretli hale geliyor, detaylar sonbaharda

    Samsung, uzun süredir ücretsiz olarak sunduğu Galaxy AI yapay zekâ özellik paketini ücretli hale getirmek için harekete geçti. Yıl bitmeden abonelik planları açıklanmış olacak.

    Galaxy AI Tam Boyutta Gör
    Samsung firmasının yapay zekâ trendinde öne çıkmasını sağlayan Galaxy AI özellik paketi uzun süredir belirli Galaxy modelleri için ücretsiz olarak sunuluyordu. Samsung yavaş yavaş maliyetleri kullanıcılara yansıtmak için harekete geçiyor. 

    Galaxy AI paralı oluyor

    Samsung, Galaxy AI hizmetlerini 2025 sonuna kadar ücretsiz sunacağını daha önce doğrulamıştı. Ancak yakın zamanda ortaya çıkan söylentilere göre, şirket bu yılın üçüncü çeyreğinde Galaxy AI fiyatlaması üzerine net açıklamalarda bulunacak.

    Samsung’un tüm paketi ücretli hale getirme planı yok. Çizim Asistanı ya da gelecekte eklenebilecek AI video üretimi gibi yüksek güç gerektiren araçlar Premium kapsamına alınacak. Basit araçlar olan Circle to Search ve Canlı Çeviri gibi özelliklerin ise ücretsiz kalması bekleniyor.

    Samsung’un Temmuz ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked 2025 etkinliğinde Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 lansmanının yanında, Galaxy AI hizmetlerinin ücretli hale gelebilecek özelliklerine dair ilk ipuçlarını verilmesi bekleniyor. 

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