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Windows 7, ARM tabanlı işlemcilere destek mi verecek ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 7, ARM tabanlı işlemcilere destek mi verecek ?
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Beta aşamasını geride bırakarak yayımlanmaya aday RC sürücümü dağıtılmaya başlanan, resmi lansmanının ise yılın ikinci yarısında yapılması planan Windows 7 için yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta sahip olacağı sanallaştırılmış Windows XP modu ile gündeme gelen yeni işletim sisteminin Intel tabanlı sistemlerin yanı sıra ARM tabanlı işlemcilerle de çalışabileceği belirtiliyor. Bilindiği üzere Windows serisi ARM üzerinde çalışmıyor ve bu durum özellikle netbook pazarında Intel'e ciddi bir avantaj sağlıyor ancak henüz netleşmiş olmamakla birlikte yapılan açıklamalar, netbook'lara özel bir versiyonu da olması beklenen Windows 7'nin ARM tabanlı işlemcilerle anlaşabileceğine işaret ediyor.

İngiltere merkezli ARM Holding'in başındaki isim olan Warren East yaptığı açıklamasında Windows 7'nin er geç ARM tabanlı işlemcilerle çalışmasının olasılık dahilinde olacağını dile getirdi. Netbook platformu üzerinde çalışan ve OLPC organizasyonunun XO2 modeli başta olmak üzere alternatif netbook çözümlerinde yer alacak olan ARM'ın da devreye girmesi ile birlikte maliyet odaklı mini-bilgisayar pazarında rekabetin artması beklenirken, öngörüler doğrultusunda 2010 sonrasında ciddi ivme kazanması beklenen netbook pazarı işletim sistemlerinin de düellosuna tanık olacak ve Microsoft Windows'un yanı sıra Linux ve Google Android'de pastadan daha büyük pay kapmaya çalışacaklar.


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sertacaygun 10 yıl
Intel'in tekeli kırılıyor mu ne :) ...
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01Mrt 10 yıl
Güzel bir gelişme, standartkarı aşmak gerekiyorsa aşalım... Cep telefonlarında da Win7 görebilirsek güzel olur...
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TELESCOPE 10 yıl
pasta yeterince büyük kapan kapana zaten
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