Samsung, akıllı saatler için Tizen desteğini sonlandırıyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, 2018 yılında Tizen işletim sistemiyle çalışan ilk akıllı saati Galaxy Watch'u piyasaya sürmüştü. Şirket cihazın dördüncü neslinde Wear OS platformuna geçiş yaptıktan sonra yazılımın geliştirilmesine son verdi. Şimdi ise Güney Koreli üretici, giyilebilir cihazları için Tizen desteğini tamamen sonlandırma hazırlığı yapıyor.

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Aktarılan bilgilere göre, Samsung kullanıcılara Tizen işletim sistemi için verilen desteğin 2025 yılı sonuna kadar aşamalı olarak sonlandırılacağını belirten bildirimler göndermeye başladı. Reddit'te paylaşılan bir ekran görüntüsünde, Tizen desteğinin sona ermesiyle ilgili bir zaman çizelgesi bulunuyor.

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Kademeli olarak kısıtlamalar gelecek

Söz konusu zaman çizelgesine göre, ücretli içerik satışı (saat yüzleri dahil) 30 Eylül 2024 tarihinde durdurulacak. 31 Mayıs 2025'te ücretsiz içerik indirme olanağı engellenecek. 30 Eylül 2025'te kullanıcılar artık uygulamalarını ve saat yüzlerini Galaxy Store'dan yeniden indiremeyecekler. Samsung, Mayıs 2025'ten sonra Tizen OS cihazlarıyla ilgili tüm temel hizmetleri durdurmayı planlıyor.

Samsung'un Tizenli cihazlara yönelik desteğini sonlandırması tüm Samsung Gear modellerinin yanı sıra Galaxy Watch, Galaxy Watch 3, Galaxy Watch Active ve Galaxy Watch Active 2 modellerini etkileyecek. Yani bu saatlerin işlevselliği önümüzdeki aylarda kısıtlanacak. Dolayısı ile bu gelişmenin Tizen kullanıcılarını yeni bir akıllı saat satın almaya teşvik edeceğini söyleyebiliriz.

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