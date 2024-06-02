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    Anlık Bildirim

    Samsung, akıllı saatler için Tizen desteğini sonlandırıyor

    Samsung, Tizen destekli giyilebilir cihazlara yönelik desteğini sonlandırma sürecine giriyor. Güney Koreli dev bu işletim sistemine sahip akıllı saatlerinin işlevlerini önümüzdeki aylarda kısıtlayacak
    Samsung, akıllı saatler için Tizen desteğini sonlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2018 yılında Tizen işletim sistemiyle çalışan ilk akıllı saati Galaxy Watch'u piyasaya sürmüştü. Şirket cihazın dördüncü neslinde Wear OS platformuna geçiş yaptıktan sonra yazılımın geliştirilmesine son verdi. Şimdi ise Güney Koreli üretici, giyilebilir cihazları için Tizen desteğini tamamen sonlandırma hazırlığı yapıyor.

    Aktarılan bilgilere göre, Samsung kullanıcılara Tizen işletim sistemi için verilen desteğin 2025 yılı sonuna kadar aşamalı olarak sonlandırılacağını belirten bildirimler göndermeye başladı. Reddit'te paylaşılan bir ekran görüntüsünde, Tizen desteğinin sona ermesiyle ilgili bir zaman çizelgesi bulunuyor.

    Samsung, akıllı saatler için Tizen desteğini sonlandırıyor Tam Boyutta Gör

    Kademeli olarak kısıtlamalar gelecek

    Söz konusu zaman çizelgesine göre, ücretli içerik satışı (saat yüzleri dahil) 30 Eylül 2024 tarihinde durdurulacak. 31 Mayıs 2025'te ücretsiz içerik indirme olanağı engellenecek. 30 Eylül 2025'te kullanıcılar artık uygulamalarını ve saat yüzlerini Galaxy Store'dan yeniden indiremeyecekler. Samsung, Mayıs 2025'ten sonra Tizen OS cihazlarıyla ilgili tüm temel hizmetleri durdurmayı planlıyor.

    Samsung'un Tizenli cihazlara yönelik desteğini sonlandırması tüm Samsung Gear modellerinin yanı sıra Galaxy Watch, Galaxy Watch 3, Galaxy Watch Active ve Galaxy Watch Active 2 modellerini etkileyecek. Yani bu saatlerin işlevselliği önümüzdeki aylarda kısıtlanacak. Dolayısı ile bu gelişmenin Tizen kullanıcılarını yeni bir akıllı saat satın almaya teşvik edeceğini söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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