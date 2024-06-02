Samsung, akıllı saatler için Tizen desteğini sonlandırıyor

Aktarılan bilgilere göre, Samsung kullanıcılara Tizen işletim sistemi için verilen desteğin 2025 yılı sonuna kadar aşamalı olarak sonlandırılacağını belirten bildirimler göndermeye başladı. Reddit'te paylaşılan bir ekran görüntüsünde, Tizen desteğinin sona ermesiyle ilgili bir zaman çizelgesi bulunuyor.
Kademeli olarak kısıtlamalar gelecek
Söz konusu zaman çizelgesine göre, ücretli içerik satışı (saat yüzleri dahil) 30 Eylül 2024 tarihinde durdurulacak. 31 Mayıs 2025'te ücretsiz içerik indirme olanağı engellenecek. 30 Eylül 2025'te kullanıcılar artık uygulamalarını ve saat yüzlerini Galaxy Store'dan yeniden indiremeyecekler. Samsung, Mayıs 2025'ten sonra Tizen OS cihazlarıyla ilgili tüm temel hizmetleri durdurmayı planlıyor.
Samsung'un Tizenli cihazlara yönelik desteğini sonlandırması tüm Samsung Gear modellerinin yanı sıra Galaxy Watch, Galaxy Watch 3, Galaxy Watch Active ve Galaxy Watch Active 2 modellerini etkileyecek. Yani bu saatlerin işlevselliği önümüzdeki aylarda kısıtlanacak. Dolayısı ile bu gelişmenin Tizen kullanıcılarını yeni bir akıllı saat satın almaya teşvik edeceğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.