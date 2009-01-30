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Windows 7 Beta'nın karşılaştırmalı test sonuçları görünmeye başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
31,1b
1
54
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 7 Beta'nın karşılaştırmalı test sonuçları görünmeye başladı
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Beta 1 versiyonuna kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Windows 7'nin performansı son günlerin öne çıkan önemli tartışma konularından birisi. Çıktığı dönemde ciddi eleştrilere maruz kalan fakat arka arkaya yayımlanan güncellemeler ve Hizmet Paketi 1 ile daha olgun ve oturaklı bir kimliğe bürünen Windows Vista'nın yerini alması beklenen 7. jenerasyon Windows işletim sisteminin yayımlanan Beta versiyonu sistem kullanımı ve uygulama uyumluluğu gibi Vista'nın sık sık eleştirildiği konularda daha olumlu yorumlar alırken performans izlenimleri de yayımlanmaya başladı. DirectX 11 gibi yeniliklerle özellikle donanım tutkunlarının beklediği ayrıca eklenecek yeni özellik ve yapılacak değişiklerle Windows Vista'ya göre daha yüksek grafik performansı sunacağı belirtilen Windows 7'nin Beta versiyonuyla ilgili olarak Xbit Labs bazı test sonuçları yayımladı.

Core 2 Quad Q9300 işlemci, Gigabyte GA-EP45T-Extreme, 2 x 1024 MB DDR3 OCZ PC3-14400 Platinum bellek ve ATI Radeon HD 4870 ekran kartıyla yapılan testlerde yayımlanan 20'ye yakın sonucun çok büyük bir kısmında Windows Vista SP1'in daha iyi skorlara imza attığını belirten Xbit Labs, 4 testte ise Windows 7'nin daha iyi sonuç aldığını açıkladı. Testlerin önemli bir kısmı grafik performansıyla ilgili olmakla birlikte bellek performansında Windows 7'nin önde olması kaynak tüketimiyle ilgili güncellemelerin etkisi olarak değerlendiriliyor. Tabii işletim sisteminin henüz Beta aşamasında olduğunu da unutmamak gerek. Zira grafik performansıyla ilgili olarak Windows 7 için hazırlanacak oturaklı sürücülerle birlikte performans değerlerinde değişiklik olabileceğini belirtmekte fayda var.

Windows 7 Beta'nın karşılaştırmalı test sonuçları görünmeye başladı
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Kaynak; http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/windows-7_9.html#sect0


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stradosphere 10 yıl
Windows 7 zaten Windows Vistanın iskelet yapısını kullanıyor yeni bir yapıya bürünmüş falan değil.Windows 7 masaüstünde daha hızlı çalışıyor gibi görünmesi demek onun hızlı olduğu anlamına gelmez.Windows 8 çıkacağı zamanda aynı şeyleri yapacaksınız.Xp ile testlerini isteyenlerde eminim olacaktır
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firtinax 10 yıl
i7 core almadan windows7' na terfi etmem...
Hala XPnin özelliklerini yeterli buluyorum....
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recon83 10 yıl
3 işletim sistemini kullanmış biri olarak win7 yi beta olmasına rağmen tek geçerim...gerçekten hız olsun,görsellik olsun vista ve xp den çok daha iyi...
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IIIVeziRIII 10 yıl
sallayın en iisi linux boş ürün windows
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Penryn 10 yıl

Orjinalden alıntı: IIIVeziRIII

sallayın en iisi linux boş ürün windows


Sen onda oyun oynabiliyor musun ?

Mesela bi company of heros ?

Windows'a mecbursun.Bir yerde.Herkes ister bir rakibi olsun ama birçok konuda rakipsiz.Microsoft'ta Seven ile Vista'daki kötü durumu düzelticek gibi görünüyor.Seven çok daha düşük sistemlerde çalışabileceği gibi daha az kaynakları kullanıyor.
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yuriev 10 yıl
Vista ile büyük fiyaskoya imzasını atan tekelci Microsoft, Xp kullanıcılarını ikna edememişti.Büyük hamle yapmaları gerekiyor şimdi Se7en ile.Aksi taktirde Xp'nin son kullanma tarihi olan 2014'e kadar yine avuçlarını yalarlar.
Keşke işletim sistemi kategorisinde esaslı bir rakiplerinin varlığını enselerinde hissetseler de işi biraz daha ciddiye alsalar.Intel'in,Amd'nin nefesini ensesinde hissettiği gibi...
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ahmet cakıcı 10 yıl
bende sistemi arttırıp win7 32 bit kurdum xp32 bitte yüklü görünüm kullanum cok rahat bence xpden hızlı oyunlardada denedim gayet akıcı xpden daha iyi görüntü var ve takılma yok sistemim e6550 işlemci 2x2 gb kingston 800mhz 3870 512 mb gddr3 ekran 320 gb seagate sata 19 lcd lg ben iki sistemi de kullanıyorum ama win7 cıkınca ona gececeğim vistaya olumsuz görüşler yüzünden gecmedim ama win7 şahane
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HiqhVoLtaqe 10 yıl
@DHArcadia
+1
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NEORIX 10 yıl
windows xpyi yerlere göklere sığdıramayan arkadaşları hiç mi hiç anlamıyorum
benim bilgisayarımda xp bir hafta zor çalışıyor (genellikle 2 günden sonra mavi ekranlar başlıyor), vista 6 ay tık demeden çalışıyor (6-7 ayda bir harddiski sıfırlıyorum)
ya benim bilgisayarımda sorun var ya da xp fanatizmi cidden çok abartılıyor
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heyula07 10 yıl
Windows 7 tam sürüm çıkarsa anında silerim vistayı. Isınamadım bi türlü vistaya.
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Light_Velocity 10 yıl
Orjinalden alıntı: NEORIX

windows xpyi yerlere göklere sığdıramayan arkadaşları hiç mi hiç anlamıyorum
benim bilgisayarımda xp bir hafta zor çalışıyor (genellikle 2 günden sonra mavi ekranlar başlıyor), vista 6 ay tık demeden çalışıyor (6-7 ayda bir harddiski sıfırlıyorum)
ya benim bilgisayarımda sorun var ya da xp fanatizmi cidden çok abartılıyor

Komik diye buna derim ben
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cavador 10 yıl

Orjinalden alıntı: NEORIX

windows xpyi yerlere göklere sığdıramayan arkadaşları hiç mi hiç anlamıyorum
benim bilgisayarımda xp bir hafta zor çalışıyor (genellikle 2 günden sonra mavi ekranlar başlıyor), vista 6 ay tık demeden çalışıyor (6-7 ayda bir harddiski sıfırlıyorum)
ya benim bilgisayarımda sorun var ya da xp fanatizmi cidden çok abartılıyor



biraderin laptopuna yazın xp kurdum üstelik laptop üreticisinin ürettiği driverlarda değil kacak göcek uyumlu sürücülerdi sonrasında onca driver güncellemesi yaptım program oyun kurdum kaldırdım 3-4 ay sonra 1 yıl olucak daha 1 kere mavi ekranı bırak en ufak hata vermedi, o yüzden abartılmıyor xp gercekten cok iyi bi os dur
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01Mrt 10 yıl
bence vistanın yanına birde XP ekleselermiş daha iyi karşılatırma olurmuş... neyse buda yeterli...
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St Batuhan 10 yıl
cok kücük farklar ve cıkıcak uyumlu sürücülerle bu fark tak diye kapanıp olumlu yönde [windows Se7eN açısından] artıcaktır ;)
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Dr.Mos 10 yıl
xp mi satabil? siz stabil ne demek bildiğinize emin misiniz? açıkçası windows7 beta olarak bile xp'den daha stabil bi sistem. herşeyi kurdum; ps,nero,itunes,pes vs vs... bir haftadır kullanıyorum bir kere bile hata almadım. oyun performans değerleri ve bu kıyaslama hiçbirşey ifade etmiyor benim için. normalde vista yükleyemediğim, yüklesem bile aero kullanamadığım laptopumda (nvidia go7300) win7 tık diye açılıyor, aero teması hiç kasmıyor... vista'yı tarihten siler 7...
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bordoomavii 10 yıl
bende windows 7 yükleyenlerdenim. şunu söyleyebilirimki xp den çok çok hızlı açılıyor. makinada hem xp hem w7 var xp ye göre gerek açılışta gerekse program açılış süreleri gerçekten çok iyi.
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Pandemic 10 yıl
O kadar uğraşacaklarına Xp yi daha da iyileştirseler ya... Görünümümü eksik misal xp nin ekle güzelce temanı ve mükemmeleştir... Yeni özelliklerin hepsi xp ye uyarlanabilir rahatça... Oturmuş altyapısı ve tanınılırlığı biline xp daha da mükemmelleştirilirdi... Onuda Xp 7 olarak sürseler ne güzel olurdu... misal 30$a terfi edebilseydik o xp ye... Ama nerdee... Xp gibi stabil OS çıkacağını sanmam.
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BeFeD 10 yıl
katılmamak elde değil...

Orjinalden alıntı: safakhan

O kadar uğraşacaklarına Xp yi daha da iyileştirseler ya... Görünümümü eksik misal xp nin ekle güzelce temanı ve mükemmeleştir... Yeni özelliklerin hepsi xp ye uyarlanabilir rahatça... Oturmuş altyapısı ve tanınılırlığı biline xp daha da mükemmelleştirilirdi... Onuda Xp 7 olarak sürseler ne güzel olurdu... misal 30$a terfi edebilseydik o xp ye... Ama nerdee... Xp gibi stabil OS çıkacağını sanmam.

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