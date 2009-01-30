Windows 7 Beta'nın karşılaştırmalı test sonuçları görünmeye başladı

Beta 1 versiyonuna kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Windows 7'nin performansı son günlerin öne çıkan önemli tartışma konularından birisi. Çıktığı dönemde ciddi eleştrilere maruz kalan fakat arka arkaya yayımlanan güncellemeler ve Hizmet Paketi 1 ile daha olgun ve oturaklı bir kimliğe bürünen Windows Vista'nın yerini alması beklenen 7. jenerasyon Windows işletim sisteminin yayımlanan Beta versiyonu sistem kullanımı ve uygulama uyumluluğu gibi Vista'nın sık sık eleştirildiği konularda daha olumlu yorumlar alırken performans izlenimleri de yayımlanmaya başladı. DirectX 11 gibi yeniliklerle özellikle donanım tutkunlarının beklediği ayrıca eklenecek yeni özellik ve yapılacak değişiklerle Windows Vista'ya göre daha yüksek grafik performansı sunacağı belirtilen Windows 7'nin Beta versiyonuyla ilgili olarak Xbit Labs bazı test sonuçları yayımladı.
Core 2 Quad Q9300 işlemci, Gigabyte GA-EP45T-Extreme, 2 x 1024 MB DDR3 OCZ PC3-14400 Platinum bellek ve ATI Radeon HD 4870 ekran kartıyla yapılan testlerde yayımlanan 20'ye yakın sonucun çok büyük bir kısmında Windows Vista SP1'in daha iyi skorlara imza attığını belirten Xbit Labs, 4 testte ise Windows 7'nin daha iyi sonuç aldığını açıkladı. Testlerin önemli bir kısmı grafik performansıyla ilgili olmakla birlikte bellek performansında Windows 7'nin önde olması kaynak tüketimiyle ilgili güncellemelerin etkisi olarak değerlendiriliyor. Tabii işletim sisteminin henüz Beta aşamasında olduğunu da unutmamak gerek. Zira grafik performansıyla ilgili olarak Windows 7 için hazırlanacak oturaklı sürücülerle birlikte performans değerlerinde değişiklik olabileceğini belirtmekte fayda var.
Kaynak; http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/windows-7_9.html#sect0
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Hala XPnin özelliklerini yeterli buluyorum....
Sen onda oyun oynabiliyor musun ?
Mesela bi company of heros ?
Windows'a mecbursun.Bir yerde.Herkes ister bir rakibi olsun ama birçok konuda rakipsiz.Microsoft'ta Seven ile Vista'daki kötü durumu düzelticek gibi görünüyor.Seven çok daha düşük sistemlerde çalışabileceği gibi daha az kaynakları kullanıyor.
Keşke işletim sistemi kategorisinde esaslı bir rakiplerinin varlığını enselerinde hissetseler de işi biraz daha ciddiye alsalar.Intel'in,Amd'nin nefesini ensesinde hissettiği gibi...
+1
benim bilgisayarımda xp bir hafta zor çalışıyor (genellikle 2 günden sonra mavi ekranlar başlıyor), vista 6 ay tık demeden çalışıyor (6-7 ayda bir harddiski sıfırlıyorum)
ya benim bilgisayarımda sorun var ya da xp fanatizmi cidden çok abartılıyor
Komik diye buna derim ben
biraderin laptopuna yazın xp kurdum üstelik laptop üreticisinin ürettiği driverlarda değil kacak göcek uyumlu sürücülerdi sonrasında onca driver güncellemesi yaptım program oyun kurdum kaldırdım 3-4 ay sonra 1 yıl olucak daha 1 kere mavi ekranı bırak en ufak hata vermedi, o yüzden abartılmıyor xp gercekten cok iyi bi os dur