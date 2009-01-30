Windows 7 Beta'nın karşılaştırmalı test sonuçları görünmeye başladı

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Beta 1 versiyonuna kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Windows 7'nin performansı son günlerin öne çıkan önemli tartışma konularından birisi. Çıktığı dönemde ciddi eleştrilere maruz kalan fakat arka arkaya yayımlanan güncellemeler ve Hizmet Paketi 1 ile daha olgun ve oturaklı bir kimliğe bürünen Windows Vista'nın yerini alması beklenen 7. jenerasyon Windows işletim sisteminin yayımlanan Beta versiyonu sistem kullanımı ve uygulama uyumluluğu gibi Vista'nın sık sık eleştirildiği konularda daha olumlu yorumlar alırken performans izlenimleri de yayımlanmaya başladı. DirectX 11 gibi yeniliklerle özellikle donanım tutkunlarının beklediği ayrıca eklenecek yeni özellik ve yapılacak değişiklerle Windows Vista'ya göre daha yüksek grafik performansı sunacağı belirtilen Windows 7'nin Beta versiyonuyla ilgili olarak Xbit Labs bazı test sonuçları yayımladı.

Core 2 Quad Q9300 işlemci, Gigabyte GA-EP45T-Extreme, 2 x 1024 MB DDR3 OCZ PC3-14400 Platinum bellek ve ATI Radeon HD 4870 ekran kartıyla yapılan testlerde yayımlanan 20'ye yakın sonucun çok büyük bir kısmında Windows Vista SP1'in daha iyi skorlara imza attığını belirten Xbit Labs, 4 testte ise Windows 7'nin daha iyi sonuç aldığını açıkladı. Testlerin önemli bir kısmı grafik performansıyla ilgili olmakla birlikte bellek performansında Windows 7'nin önde olması kaynak tüketimiyle ilgili güncellemelerin etkisi olarak değerlendiriliyor. Tabii işletim sisteminin henüz Beta aşamasında olduğunu da unutmamak gerek. Zira grafik performansıyla ilgili olarak Windows 7 için hazırlanacak oturaklı sürücülerle birlikte performans değerlerinde değişiklik olabileceğini belirtmekte fayda var.

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Kaynak; http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/windows-7_9.html#sect0