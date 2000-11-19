Windows Media Encoder 8 Müthiş !

Ben 64 kbps ile wav arasındaki farkı inanın anlayamadım. Eski soundblaster'ım ve sony müzik setinde olsa anlardım belki ama bence bu şekilde mp3'ten farkı yok hemde sadece yarısı boyutunda. Daha avi denemedim ama birazdan onuda deneyeceğim.
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edebileceğiniz programlar arasında bence
waw'dan Wma'ya dönüştürmeye yarayan Sonic
Foundry On-Demand Producer oldukça yararlı
yani ben daha kullanışlı buldum.
Birkaç ekran görüntüsü ekledim onlar aşağıda ;
Görüntü 1
Görüntü 2
Görüntü 3
*Resim linkleri Düzeltildi.(18:40)
Download
edebileceğiniz adresler ise aşağıda ;
Microsoft Media Encoder 8 Beta (561kb)
Microsoft'un
resmi sitesi ise aşağıda ;
Resmi Site
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