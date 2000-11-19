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Windows Media Encoder 8 Müthiş !

19 yıl (Son Güncelleme: 19 yıl)
233
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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 Merhaba ilk haberi yazdığımdan beri 3 saattir Windows Media Encoder 8'i download edip kullandım. Rahatça microsoft'un sitesinden download edilebiliyor. Yeni medya player'ı çekmenize bile gerek yok. Bir kere encoder'ı yüklediniz mi Winamp bile çalıyor. Beta sürümü olmasından kaynaklanan bir problem yaşamadım. Bu arada benim K6-2 300'ümde gerçek zamana yakın bitirdi.

   Ben 64 kbps ile wav arasındaki farkı inanın anlayamadım. Eski soundblaster'ım ve sony müzik setinde olsa anlardım belki ama bence bu şekilde mp3'ten farkı yok hemde sadece yarısı boyutunda. Daha avi denemedim ama birazdan onuda deneyeceğim.

   Download edebileceğiniz programlar arasında bence waw'dan Wma'ya dönüştürmeye yarayan Sonic Foundry On-Demand Producer oldukça yararlı yani ben daha kullanışlı buldum.
Birkaç ekran görüntüsü ekledim onlar aşağıda ;
Görüntü 1
Görüntü 2
Görüntü 3
*Resim linkleri Düzeltildi.(18:40)

Download edebileceğiniz adresler ise aşağıda ;
Microsoft Media Encoder 8 Beta (561kb)

Microsoft'un resmi sitesi ise aşağıda ;
Resmi Site
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