Windows Phone 7'ye kopyala-yapıştır fonksiyonu 2011'in başlarına doğru gelecek (?)

Bir kaç gün önce HTC, Samsung, LG Mobile ve Dell, Windows Phone 7 işletim sistemli modellerini ard arda sergilediler ve önümüzdeki aylarda muhtemelen sergilemeye devam edecekler. Yalnız Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sisteminin barındırdığı çeşitli eksiklikler bazı teknoloji meraklılarını şimdiden düşündürmüyor değil. Sözü edilen eksikliklerden birisi de ''kopyala-yapıştır'' fonksiyonunun bulunmamasıydı. Fakat bu durum yakında bir eksiklik olmaktan çıkabilir.

Microsoft'un önemli isimlerinden Andy Lees'e göre kopyala-yapıştır özelliği yayınlanacak bir yazılım güncellemesiyle 2011'in başlarına doğru gelecek. Güncellemenin bunun dışında ne gibi avantajlar içerdiği ise henüz bilinmiyor.

http://www.engadget.com/2010/10/11/copy-and-paste-coming-to-windows-phone-7-in-early-2011/