Withings ScanWatch akıllı saat EKG ve uyku bozukluğunu ölçebiliyor

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Kullanıcıların üst seviye sağlık durumlarını ölçebilmek için artık EKG veya uyku rahatsızlığı sensörleri; akıllı saatlerde aranır hale geldi. Apple Watch gibi pahalı modeller bu tarz sensörlere yer vermeye başladı.

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Withings ScanWatch özellikleri ve fiyatı

CES 2020 fuarında tanıtılan Withings ScanWatch akıllı saat modeli firmanın diğer modelleri gibi analog kadran temelinde yükseliyor. Üst kısımda bir plastik OLED ekran gerekli olan bilgileri yansıtıyor.

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Saatin dikkat çeken tarafı gelişmiş bir EKG sensör ile donatılması. Bu sayede kalp aritmilerine daha erken müdahale edilebilecek. Ayrıca SpO2 sensörü ile de uyku bozuklukları tespit edilebiliyor.

Withings ScanWatch hali hazırda başta ABD ilaç dairesi olmak üzere satışa çıkacağı ülkeler için EKG doğruluk onayına başvuru yapmış durumda. Kurum onaylarına göre ülkelerde satıaş başlayacak. Saatin 38mm kadranlı versiyonu 250$ iken 42mm kadranlı versiyonu 300$ seviyesinde.

https://gizmodo.com/withingss-latest-smartwatch-doubles-down-on-medical-wea-1840798551

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