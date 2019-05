World Of Warcraft Cataclysm İlk Önce Nezih Beşiktaş Mağazasında

Dünyada büyük yankı uyandıran ve milyonların sabırsızlıkla beklediği World of Warcraft Cataclysm dünya ile aynı anda “Nezih” Beşiktaş mağazasında raflardaki yerini alıyor.

Türkiye’nin en köklü kitabevi, kırtasiye ve oyuncak zinciri Nezih, dünyada satış rekorları kıran World Of Warcraft’ın yeni genişleme paketi olan World Of Warcraft Cataclysm ile “Nezih” Beşiktaş mağazasında satışa sunuluyor.

Dünya’nın en popüler abonelik tabanlı devasa online rol yapma oyunu World of Warcraft’ın üçüncü genişleme paketi olan World Of Warcraft Cataclysm, 06 Aralık tarihini 7 Aralık tarihine bağlayan gece saat 24:00’da ilk önce “Nezih” Beşiktaş mağazasında World of Warcraft sevenleriyle buluşuyor.

Ayrıca World of Warcraft Cataclysm’in sınırlı sayıda üretilen koleksiyon versiyonu da o gece satışta olacak. Özel Koleksiyon versiyonu kutusunda, oyun diskinin yanı sıra özel bonuslarda bulunacak.

