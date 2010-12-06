Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

World Of Warcraft Cataclysm İlk Önce Nezih Beşiktaş Mağazasında

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
1,9b
1
Oyunlar
DH Bülten
Dh Bülten
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyada büyük yankı uyandıran ve milyonların sabırsızlıkla beklediği World of Warcraft Cataclysm dünya ile aynı anda “Nezih” Beşiktaş mağazasında raflardaki yerini alıyor.

Türkiye’nin en köklü kitabevi, kırtasiye ve oyuncak zinciri Nezih, dünyada satış rekorları kıran World Of Warcraft’ın yeni genişleme paketi olan World Of Warcraft Cataclysm ile “Nezih” Beşiktaş mağazasında satışa sunuluyor.

Dünya’nın en popüler abonelik tabanlı devasa online rol yapma oyunu World of Warcraft’ın üçüncü genişleme paketi olan World Of Warcraft Cataclysm, 06 Aralık tarihini 7 Aralık tarihine bağlayan gece saat 24:00’da ilk önce “Nezih” Beşiktaş mağazasında World of Warcraft sevenleriyle buluşuyor.

Ayrıca World of Warcraft Cataclysm’in sınırlı sayıda üretilen koleksiyon versiyonu da o gece satışta olacak. Özel Koleksiyon versiyonu kutusunda, oyun diskinin yanı sıra özel bonuslarda bulunacak.


Yorum Yaz yoruma kapalı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim