CrossOver 25 yayınlandı: Popüler oyunlar Mac'e geldi

Tam Boyutta Gör CrossOver 25, macOS ve Linux'ta çeşitli uygulamalar ve oyunlar için desteği iyileştiren 5.000'den fazla değişiklikle yayınlandı. CrossOver'ın yeni sürümü, Retina ekranlar için daha iyi HiDPI desteği ve güncellenmiş Vulkan sürücüleri içeren Wine 10.0'a dayanıyor.

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CrossOver 25 ile gelen yenilikler

Mac kullanıcıları için CrossOver artık ek modlar veya oyuna özgü CrossTies kullanma ihtiyacı olmadan oyunları geldiği gibi oynamayı kolaylaştıracak yeni bir yapılandırma sistemi içeriyor. Güncellemeyle birlikte The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ve Fallout 4 gibi oyunlar artık yamalara gerek kalmadan çalışıyor. Ayrıca Age of Empires II: Definitive Edition'da multiplayer desteği ekliyor.

CrossOver'ın yeni sürümü ayrıca Direct3D 11'in Metal tabanlı bir uygulaması olan DXMT’yi etkinleştiriyor. DXMT, wined3d, DXVK ve D3DMetal ile birlikte sunulacak. Kullanıcılar, aralarından seçim yapabilecek. Geliştiriciler, DXMT'nin daha düşük donanımlı Mac'lerde daha iyi performans sunduğunu belirtiyor.

CrossOver 25 sürümüyle eklenen yeni oyunlar

Red Dead Redemption 2

Path of Exile 2

The Last of Us Part 1

Street Fighter 6

Tekken 8

Avowed

Age of Mythology: Retold

Fallout 76

Manor Lords

Monster Hunter Rise

Dead Space

Dragon's Dogma 2

Age of Wonders 4

Elite Dangerous

Hero's Land

Nioh 2 - The Complete Edition

Far Cry 6

Need for Speed Heat

Teardown

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