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    CrossOver 25 yayınlandı: Popüler oyunlar Mac'e geldi

    CodeWeavers, macOS ve Linux için CrossOver 25'i yayınladı. Güncelleme, Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part 1 ve daha birçok popüler PC oyununu Mac'lere taşıyor.
    CrossOver 25 yenilikler yeni Mac oyunları Tam Boyutta Gör
    CrossOver 25, macOS ve Linux'ta çeşitli uygulamalar ve oyunlar için desteği iyileştiren 5.000'den fazla değişiklikle yayınlandı. CrossOver'ın yeni sürümü, Retina ekranlar için daha iyi HiDPI desteği ve güncellenmiş Vulkan sürücüleri içeren Wine 10.0'a dayanıyor.

    CrossOver 25 ile gelen yenilikler

    Mac kullanıcıları için CrossOver artık ek modlar veya oyuna özgü CrossTies kullanma ihtiyacı olmadan oyunları geldiği gibi oynamayı kolaylaştıracak yeni bir yapılandırma sistemi içeriyor. Güncellemeyle birlikte The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ve Fallout 4 gibi oyunlar artık yamalara gerek kalmadan çalışıyor. Ayrıca Age of Empires II: Definitive Edition'da multiplayer desteği ekliyor.

    CrossOver'ın yeni sürümü ayrıca Direct3D 11'in Metal tabanlı bir uygulaması olan DXMT’yi etkinleştiriyor. DXMT, wined3d, DXVK ve D3DMetal ile birlikte sunulacak. Kullanıcılar, aralarından seçim yapabilecek. Geliştiriciler, DXMT'nin daha düşük donanımlı Mac'lerde daha iyi performans sunduğunu belirtiyor.

    CrossOver 25 sürümüyle eklenen yeni oyunlar

    • Red Dead Redemption 2
    • Path of Exile 2
    • The Last of Us Part 1
    • Street Fighter 6
    • Tekken 8
    • Avowed
    • Age of Mythology: Retold
    • Fallout 76
    • Manor Lords
    • Monster Hunter Rise
    • Dead Space
    • Dragon's Dogma 2
    • Age of Wonders 4
    • Elite Dangerous
    • Hero's Land
    • Nioh 2 - The Complete Edition
    • Far Cry 6
    • Need for Speed Heat
    • Teardown

    Kaynakça https://www.codeweavers.com/blog/mjohnson/2025/3/11/experience-next-level-gaming-on-mac-with-crossover-25 https://9to5mac.com/2025/03/11/crossover-25-red-dead-redemption-2-macos/
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