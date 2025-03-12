CrossOver 25 yayınlandı: Popüler oyunlar Mac'e geldi

CrossOver 25 ile gelen yenilikler
Mac kullanıcıları için CrossOver artık ek modlar veya oyuna özgü CrossTies kullanma ihtiyacı olmadan oyunları geldiği gibi oynamayı kolaylaştıracak yeni bir yapılandırma sistemi içeriyor. Güncellemeyle birlikte The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ve Fallout 4 gibi oyunlar artık yamalara gerek kalmadan çalışıyor. Ayrıca Age of Empires II: Definitive Edition'da multiplayer desteği ekliyor.
CrossOver'ın yeni sürümü ayrıca Direct3D 11'in Metal tabanlı bir uygulaması olan DXMT’yi etkinleştiriyor. DXMT, wined3d, DXVK ve D3DMetal ile birlikte sunulacak. Kullanıcılar, aralarından seçim yapabilecek. Geliştiriciler, DXMT'nin daha düşük donanımlı Mac'lerde daha iyi performans sunduğunu belirtiyor.
CrossOver 25 sürümüyle eklenen yeni oyunlar
- Red Dead Redemption 2
- Path of Exile 2
- The Last of Us Part 1
- Street Fighter 6
- Tekken 8
- Avowed
- Age of Mythology: Retold
- Fallout 76
- Manor Lords
- Monster Hunter Rise
- Dead Space
- Dragon's Dogma 2
- Age of Wonders 4
- Elite Dangerous
- Hero's Land
- Nioh 2 - The Complete Edition
- Far Cry 6
- Need for Speed Heat
- Teardown
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