The Elder Scrolls IV: Oblivion remake yakında duyurulabilir

The Elder Scrolls IV: Oblivion Haziran'da çıkış yapabilir
Duyurulmamış oyunlar ve platformlar hakkında isabetli tahminlerde bulunan NateTheHate, The Elder Scrolls IV: Oblivion remake yapımın geliştirilme aşamasında çok ileri bir noktada olduğunu paylaştı. Aksiyon RPG’nin Haziran ayında yayınlanması bekleniyor.
Bu arada oyunun Unreal Engine 5’i kullanacağı söyleniyor. Bu, yalnızca grafikleri iyileştirmeyecek, aynı zamanda dayanıklılık, engelleme ve okçuluk gibi oyun mekanikleri de geliştirecek.
Bethesda, Oblivion'un ardından 2011 yılında büyük ilgi gören The Elder Scrolls V: Skyrim'i piyasaya sürdü. Bethesda şu anda The Elder Scrolls VI üzerinde çalışıyor ancak ne zaman piyasaya sürüleceğine dair henüz bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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