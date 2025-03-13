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    The Elder Scrolls IV: Oblivion remake yakında duyurulabilir

    Bethesda'nın uzun zamandır söylentileri dolaşan The Elder Scrolls 4: Oblivion remake yapımının çok yakında resmen duyurulması bekleniyor. The Elder Scrolls VI çalışmaları ise sürüyor.
    The Elder Scrolls IV: Oblivion çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    The Elder Scrolls IV: Oblivion 2006'da çıkış yaptı ve açık dünya rol yapma oyunu anında bir klasik haline geldi. Oblivion'un veya son derece popüler Skyrim'in devamı dört gözle beklendi. Microsoft, Activision Blizzard'ı satın aldıktan sonra Oblivion remaster sürümün gelebileceği ortaya atıldı. Daha sonra birkaç rapor, The Elder Scrolls IV: Oblivion remake yapımın Haziran 2025'te yayınlanacağını ortaya koydu. Şimdi, oyunun daha da erken bir tarihte gelebileceği söyleniyor.

    The Elder Scrolls IV: Oblivion Haziran'da çıkış yapabilir

    Duyurulmamış oyunlar ve platformlar hakkında isabetli tahminlerde bulunan NateTheHate, The Elder Scrolls IV: Oblivion remake yapımın geliştirilme aşamasında çok ileri bir noktada olduğunu paylaştı. Aksiyon RPG’nin Haziran ayında yayınlanması bekleniyor.

    Bu arada oyunun Unreal Engine 5’i kullanacağı söyleniyor. Bu, yalnızca grafikleri iyileştirmeyecek, aynı zamanda dayanıklılık, engelleme ve okçuluk gibi oyun mekanikleri de geliştirecek.

    Bethesda, Oblivion'un ardından 2011 yılında büyük ilgi gören The Elder Scrolls V: Skyrim'i piyasaya sürdü. Bethesda şu anda The Elder Scrolls VI üzerinde çalışıyor ancak ne zaman piyasaya sürüleceğine dair henüz bir bilgi yok.

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