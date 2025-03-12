Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    The Sims'e rakip inZOI'nin sistem gereksinimleri açıklandı

    The Sims'e benzeyen yaşam simülasyonu oyunu inZOI'nin sistem gereksinimleri açıklandı. Merakla beklenen oyun için erken erişim dönemi çok yakında başlıyor.     
    The Sims'e rakip inZOI'nin sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    KRAFTON tarafından geliştirilen ve The Sims'e rakip olarak tanıtılan yaşam simülasyonu oyunu inZOI'nin PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Teknik açıdan göz alıcı görünen yapım, sistemleri zorlayacak gibi görünüyor. Peki Unreal Engine 5 ile geliştirilen yapım, nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    inZOI sistem gereksinimleri

    inZOI için duyurulan minimum sistem gereksinimleri arasında Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 3600 işlemci, NVIDIA RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT ekran kartı ve 12 GB RAM yer alıyor. Ayrıca oyuncuların en az 40 GB boş disk alanına ve 64 bit mimarili Windows 10 veya 11 işletim sistemine ihtiyaçları olacak.

    Önerilen sistem gereksinimlerinde ise, Intel i7-12700K veya AMD Ryzen 7800X3D işlemci, NVIDIA RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800 XT ekran kartı, 16 GB RAM ve 60 GB boş disk alanı olarak belirtilmiş. Ancak ilginç olan şu ki Krafton, toplam sekiz ön ayar seçeneği sunuyor ve hepsinde Nvidia DLSS, AMD FSR veya Intel XeSS etkin olduğu belirtilmiş. Bu da akıcı bir deneyim için ölçeklendirme teknolojilerine ihtiyaç duyacağını gösteriyor.

    Kaçıranlar içininZOI, oyunculara sadece karakter oluşturma ve özelleştirme değil, aynı zamanda şehirleri baştan aşağı değiştirme olanağı da tanıyor. Böylece tam bir yaşam simulasyonu olacak ve oyuncular bitki miktarını ayarlayabilecek, suç oranını düzenleyebilecek ve hatta hava koşullarını değiştirebilecekler.

    [bkzdh=188726

    Şu an için Inzoi'nin The Sims'i tahtından indirmesi zor görünüyor. Görsel ve teknik olarak etkileyici olsa da, The Sims serisinin dünya çapında 200 milyondan fazla kopya satmasının nedenlerinden biri de çok çeşitli PC'lerde çalışabilmesi. Inzoi'nin erken erişim döneminin 28 Mart'ta başlaması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen'in ucuz elektrikli modeli: ID.Every1

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fatihe nasil gidilir thomas calculus pdf metin2 olta seviyesi ne işe yarar whatsapp dondurma largactil kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X6 Pro
    Xiaomi POCO X6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG Strix G16
    ASUS ROG Strix G16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum