Tam Boyutta Gör KRAFTON tarafından geliştirilen ve The Sims'e rakip olarak tanıtılan yaşam simülasyonu oyunu inZOI'nin PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Teknik açıdan göz alıcı görünen yapım, sistemleri zorlayacak gibi görünüyor. Peki Unreal Engine 5 ile geliştirilen yapım, nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

inZOI sistem gereksinimleri

inZOI için duyurulan minimum sistem gereksinimleri arasında Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 3600 işlemci, NVIDIA RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5600 XT ekran kartı ve 12 GB RAM yer alıyor. Ayrıca oyuncuların en az 40 GB boş disk alanına ve 64 bit mimarili Windows 10 veya 11 işletim sistemine ihtiyaçları olacak.

Önerilen sistem gereksinimlerinde ise, Intel i7-12700K veya AMD Ryzen 7800X3D işlemci, NVIDIA RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800 XT ekran kartı, 16 GB RAM ve 60 GB boş disk alanı olarak belirtilmiş. Ancak ilginç olan şu ki Krafton, toplam sekiz ön ayar seçeneği sunuyor ve hepsinde Nvidia DLSS, AMD FSR veya Intel XeSS etkin olduğu belirtilmiş. Bu da akıcı bir deneyim için ölçeklendirme teknolojilerine ihtiyaç duyacağını gösteriyor.

Kaçıranlar içininZOI, oyunculara sadece karakter oluşturma ve özelleştirme değil, aynı zamanda şehirleri baştan aşağı değiştirme olanağı da tanıyor. Böylece tam bir yaşam simulasyonu olacak ve oyuncular bitki miktarını ayarlayabilecek, suç oranını düzenleyebilecek ve hatta hava koşullarını değiştirebilecekler.

[bkzdh=188726

Şu an için Inzoi'nin The Sims'i tahtından indirmesi zor görünüyor. Görsel ve teknik olarak etkileyici olsa da, The Sims serisinin dünya çapında 200 milyondan fazla kopya satmasının nedenlerinden biri de çok çeşitli PC'lerde çalışabilmesi. Inzoi'nin erken erişim döneminin 28 Mart'ta başlaması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

The Sims'e rakip inZOI'nin sistem gereksinimleri açıklandı