EA FC 25 yüzde 70 indirime girdi: Steam, Playstation ve Xbox'ta fırsat

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Tam Boyutta Gör Eski adıyla FIFA yeni adıyla EA FC’nin son oyunu EA FC 25 indirime girdi. 70 dolar fiyat etiketi ile çıkışını yapan FC 25'in PC fiyatı hem konsol hem de PC kullanıcıları için 900 TL’nin altına indi. Yakın tarihte %60 indirime giren oyuna şimdi yüzde 70 indirim yapılıyor. Üstelik yeni fırsat, tüm paketlerde geçerli.

EA App'te FC 25 indirimli fiyatı 880 TL'ye düştü

FC 25, Steam, Playstation ve Xbox'ta büyük bir indirime gidi.. Daha önce Türk Lirası ile yaklaşık 2.500 TL’ye satılan oyunu artık 900 TL'nin altına satın alabilirsiniz. Buna göre EA FC 25’in Standart sürümü Steam'de yüzde 70 indirimle 20,99 dolara (764 TL) indi. Xbox ve Playstation da ise, oyuna 869 TL ücretle ulaşılabiliyor.

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Öte yandan oyunun Ultimate sürümü ise PC'de 39.99 dolar (1.460 TL), Xbox ve Playstation da ise, 1.600 TL'ye satılıyor. Hemen aşağıdan gerekli sayfalara ulaşabilirsiniz.

İndirimler ne zamana kadar geçerli olacak?

FC 25 için PC'de devam eden indirim 13 Mart'a kadar devam edecek. Playstation'da ise 27 Mart'a kadar sürecek kampanya Xbox kullanıcıları içinse 18 Mart'a sona erecek.

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EA FC 25 için PC, Playstation ve Xbox'ta yüzde 70 indirim fırsatı