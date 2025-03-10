EA FC 25 yüzde 70 indirime girdi: Steam, Playstation ve Xbox'ta fırsat

- EA App'te FC 25 indirimli fiyatı 880 TL'ye düştü
- İndirimler ne zamana kadar geçerli olacak?
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EA App'te FC 25 indirimli fiyatı 880 TL'ye düştü
FC 25, Steam, Playstation ve Xbox'ta büyük bir indirime gidi.. Daha önce Türk Lirası ile yaklaşık 2.500 TL’ye satılan oyunu artık 900 TL'nin altına satın alabilirsiniz. Buna göre EA FC 25’in Standart sürümü Steam'de yüzde 70 indirimle 20,99 dolara (764 TL) indi. Xbox ve Playstation da ise, oyuna 869 TL ücretle ulaşılabiliyor.
Öte yandan oyunun Ultimate sürümü ise PC'de 39.99 dolar (1.460 TL), Xbox ve Playstation da ise, 1.600 TL'ye satılıyor. Hemen aşağıdan gerekli sayfalara ulaşabilirsiniz.
İndirimler ne zamana kadar geçerli olacak?
FC 25 için PC'de devam eden indirim 13 Mart'a kadar devam edecek. Playstation'da ise 27 Mart'a kadar sürecek kampanya Xbox kullanıcıları içinse 18 Mart'a sona erecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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