Visa verilerine göre Avrupa’da oyun ekonomisi patlama yaşıyor

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Tam Boyutta Gör Dijital ekonominin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan oyun dünyası, Avrupa’da yeni bir rekor kırdı. Ödeme teknolojileri devi Visa’nın 2024 yılına ait verileri, oyun harcamalarının geçtiğimiz yıla oranla yüzde 16,7 artarak birçok geleneksel sektörü geride bıraktığını gösteriyor. Seyahat, moda ve eğlence gibi alanlardaki büyümeyi sollayan oyun sektörü, Avrupa’daki ekonomik dönüşümün de önemli bir parçası haline geliyor.

Visa’nın sunduğu verilere göre Türkiye, Visa kart kullanıcıları arasında yüzde 24 ile en yüksek oyuncu payına sahip ülke olarak öne çıktı. Yani her dört Visa kart sahibinden biri, kendini ‘gamer’ olarak tanımlıyor. Norveç yüzde 17, Danimarka ise yüzde 16 ile Türkiye'yi takip etti.

Avrupa genelinde oyun sektörüne yapılan harcamalar, diğer Visa kullanıcılarının harcama alışkanlıklarına kıyasla önemli bir fark yaratıyor. İspanya, oyun harcamaları açısından başı çekerken, işlem sayısında ise Macaristan ilk sırada yer alıyor. Veriler, oyun harcamalarının 2024 yılında seyahatten yüzde 60, modadan yüzde 75, tiyatro ve sinemadan yüzde 85 daha fazla arttığını gösteriyor.

İçerik üreticilerinin etkisi büyük

Oyun sektörü yalnızca tüketici harcamalarıyla büyümüyor, aynı zamanda içerik üreticileri tarafından da şekillendiriliyor. Araştırmaya göre oyuncuların yüzde 28’i, harcama kararlarında oyun içerik üreticilerinin etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle genç nesil, oyun influencer’ları ile güçlü bir bağ kurmuş durumda. 18-24 yaş arası oyuncuların yüzde 70’i, haftada en az bir kez bir oyun influencer’ı ile etkileşime geçiyor.

Bu ilgi, oyun içeriği üretimine yönelik büyük bir eğilimi de beraberinde getiriyor. Visa verileri, her 10 oyuncudan 3’ünün ya aktif olarak yayın yaptığını ya da oyunla ilgili sosyal medya içerikleri paylaştığını ortaya koyuyor. İçerik üreticilerinin yarısından fazlası gelecekte bu alanda profesyonelleşmeyi hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Oyun içeriği üreticileri, büyüyen bir ekosistem içinde yer alsalar da maddi kazanç sağlamakta çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Gelir elde edenlerin yüzde 41’i içerik üretimini gelir kaynağı olarak görse de, çoğu sürdürülebilir bir kazanç modeli oluşturmak için mücadele ediyor. Bunlar arasında başta kitleyi büyütmek, düzenli gelir almak ve platform kurallarına uyum sağlamak bulunuyor. Gelirlerin çoğunluğu ise videolar, abonelikler ve içerikler aracılığıyla tüketici satın alımlarından oluşuyor. Henüz gelir elde etmeyen içerik üreticileri için en büyük engeller ise izleyici kitlesi oluşturmak, sponsorluklar bulmak ve yaratıcı süreçleri yönetmek olarak öne çıkıyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, oyun dünyasının artık sadece bir eğlence aracı olmadığını, küresel bir kültür haline geldiğini belirtti:

“Bu ekosistem her geçen gün teknolojinin sınırlarını daha da ileriye taşırken, küresel ölçekte önemli bir ekonomiyi de oluşturuyor. Oyun ekosistemi artık yalnızca yaratıcılığı değil, aynı zamanda dijital girişimciliği ve yeni iş modellerini de destekleyen dev bir ekonomi haline geldi. Avrupa’daki ‘gamer’lar, özellikle de gençler, bu dijital dünyaya hâkim ve yüksek etkileşime sahip bir demografiyi temsil ediyor. Oyun alanındaki içerik üreticilerin rolü de her geçen gün daha da güçleniyor, ekonomiye olumlu katkılar sunma potansiyelleri artıyor. Visa olarak, bu alandaki içerik üreticilerini güçlendirmeye; güvenli, hızlı ve kolay ödeme çözümlerimizle onları destekleyerek, yaratıcılıklarını özgürce ortaya koymalarını sağlamaya devam edeceğiz.”

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Visa verilerine göre Avrupa’da oyun ekonomisi patlama yaşıyor