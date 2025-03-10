Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Death Stranding 2 PlayStation 5'e geliyor, çıkış tarihi açıklandı

    Kojima Productions kurucusu ve yönetmeni Hideo Kojima, SXSW 2025 etkinliğinde Death Stranding 2'nin çıkış tarihini açıkladı. Death Stranding 2: On the Beach, PS5 için çıkış yapacak.
    Death Stranding 2: On the Beach ps5 çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    9 Mart'ta South By Southwest'te (SXSW) düzenlenen bir panelde Sony ve Kojima Productions, Death Stranding 2: On the Beach'in çıkış tarihini onayladı. Death Stranding 2: On the Beach'in yaratıcısı Hideo Kojima ayrıca Collector's Edition'ı gösterdi ve oyun için ön siparişlerin 17 Mart Pazartesi günü başlayacağını söyledi.

    Death Stranding 2: On the Beach nasıl olacak?

    Death Stranding 2 PS5'e geliyor, çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör

    Şubat ayı sonlarında, Death Stranding 2'nin PlayStation Store sayfası oyunun temel mekaniklerini açıklayan detaylarla güncellendi. Mağaza güncellemesi, Social Strand sisteminin geri döneceğini ve açık uçlu karşılaşmaların oyunculara çeşitli düşmanlarla bir durumu nasıl çözecekleri konusunda daha fazla inisiyatif vereceğini doğruladı. Death Stranding 2 ayrıca kıyamet sonrası açık dünyada insan bağlantısıyla ilgili soruları da araştıracak.

    Death Stranding 2’nin yeni 10 dakikalık tanıtım videosunda bazı yeni yüzler dahil olmak üzere oyunun yıldızlarına dikkat çekiliyor. 2019 aksiyon oyununun devamında, Sam Bridges rolünde Norman Reedus bir kez daha yer alacak. Léa Seydoux ve Troy Baker da sırasıyla Fragile ve Higgs rolleriyle geri dönüyor. Onlara Elle Fanning (Tomorrow), Shioli Kutsuna (Rainy) ve George Miller (Tarman) tarafından canlandırılan yeni karakterler katılacak. Ayrıca oyuncu kadrosuna Neil rolünde Luca Marinelli, Doctor rolünde Debra Wilson ve Lucy rolünde Alissa Jung katılıyor.

    Death Stranding 2 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

    Death Stranding 2: On the Beach, 26 Haziran’da yalnızca PlayStation 5’e çıkış yapacak. Oyunun hem fiziksel hem de dijital sürümü olacak. Türkiye fiyatı henüz belli olmamakla birlikte, ABD'de 70 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

    Kaynakça https://www.kojimaproductions.jp/en/deathstranding2_otb_po https://blog.playstation.com/2025/03/09/death-stranding-2-on-the-beach-launches-june-26-collectors-edition-revealed/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gmail örnekleri köpek ısırdı doktora gitmedim wattman hatası nedir üniversite devamsızlık hesaplama petekten su sesi gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Elitebook 640 G9
    HP Elitebook 640 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum