Death Stranding 2 PlayStation 5'e geliyor, çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör 9 Mart'ta South By Southwest'te (SXSW) düzenlenen bir panelde Sony ve Kojima Productions, Death Stranding 2: On the Beach'in çıkış tarihini onayladı. Death Stranding 2: On the Beach'in yaratıcısı Hideo Kojima ayrıca Collector's Edition'ı gösterdi ve oyun için ön siparişlerin 17 Mart Pazartesi günü başlayacağını söyledi.

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Death Stranding 2: On the Beach nasıl olacak?

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Şubat ayı sonlarında, Death Stranding 2'nin PlayStation Store sayfası oyunun temel mekaniklerini açıklayan detaylarla güncellendi. Mağaza güncellemesi, Social Strand sisteminin geri döneceğini ve açık uçlu karşılaşmaların oyunculara çeşitli düşmanlarla bir durumu nasıl çözecekleri konusunda daha fazla inisiyatif vereceğini doğruladı. Death Stranding 2 ayrıca kıyamet sonrası açık dünyada insan bağlantısıyla ilgili soruları da araştıracak.

Death Stranding 2’nin yeni 10 dakikalık tanıtım videosunda bazı yeni yüzler dahil olmak üzere oyunun yıldızlarına dikkat çekiliyor. 2019 aksiyon oyununun devamında, Sam Bridges rolünde Norman Reedus bir kez daha yer alacak. Léa Seydoux ve Troy Baker da sırasıyla Fragile ve Higgs rolleriyle geri dönüyor. Onlara Elle Fanning (Tomorrow), Shioli Kutsuna (Rainy) ve George Miller (Tarman) tarafından canlandırılan yeni karakterler katılacak. Ayrıca oyuncu kadrosuna Neil rolünde Luca Marinelli, Doctor rolünde Debra Wilson ve Lucy rolünde Alissa Jung katılıyor.

Death Stranding 2 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Death Stranding 2: On the Beach, 26 Haziran’da yalnızca PlayStation 5’e çıkış yapacak. Oyunun hem fiziksel hem de dijital sürümü olacak. Türkiye fiyatı henüz belli olmamakla birlikte, ABD'de 70 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

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