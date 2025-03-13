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    Anlık Bildirim

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun hediye ediyor. Bu haftanın ücretsizi Mortal Shell ve World of Warships paketi, 13 Mart'tan 20 Mart'a kadar ücretsiz olacak...
    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

    Epic Games'te haftanın ücretsizi: Mortal Shell

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Mortal Shell geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Mortal Shell, paramparça olmuş bir dünyada akıl sağlığını ve direncini test eden, derin bir aksiyon-RYO oyunu. Oyunda kayıp savaşçıları ele geçirmeniz, gizli kutsal yerleri keşfetmeniz ve korkunç düşmanlarla yüzleşmeniz gerekiyor. Ayrıca bu hafta Mortal Shell'e ek olarak World of Warships - Anniversary Party Favor paketi de ücretsiz olarak verilecek.

    Her hafta olduğu gibi Mortal Shell ve World of Warships paketi , Epic Games Store'da 13 Mart'tan 20 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. 

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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