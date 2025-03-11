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    Bir perakende firmasının GTA 6 için belirlediği fiyat, oyunseverlere yok artık dedirtti!

    Oyun dünyası nefesini tutmuş Grand Theft Auto 6’yı beklerken, bir perakende firması yeni yapımı şimdiden ön siparişe açtı. Ancak şirketin belirlediği fiyat herkesin tepkisini çekti.

    GTA 6'nın fiyatı belli oldu mu? Beklenenden daha yüksek!

    GTA 6'nın fiyatıyla ilgili söylentiler hız kesmeden devam ediyor. Rockstar Games ve Take-Two Interactive’in yeni oyunu için belirleyeceği fiyat merak konusu olurken, son gelişmeler oyuncuların cebini biraz daha zorlayabileceğini gösteriyor.

    İsviçre merkezli perakendeci Brack, GTA 6'yı ön siparişe açarak fiyatını listeledi. PlayStation 5 ve Xbox Series X/S versiyonları için belirlenen fiyat 99 İsviçre frangı. Bu da güncel kurla yaklaşık 113 dolara denk geliyor. Daha önce de oyun dünyasındaki bazı analistler, GTA 6’nın 100 dolar seviyesinde bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini öne sürmüştü. Ancak bu yeni listeleme, fiyatın daha da yüksek olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

    Bu gelişme, oyunseverler arasında büyük yankı uyandırdı. Reddit’te birçok kullanıcı fiyatın abartılı olduğunu dile getirirken, bazıları bunun yalnızca geçici bir listeleme olabileceğini düşünüyor. Ön sipariş sürecinde belirlenen fiyatların zamanla değişebildiği biliniyor, bu yüzden kesin rakamın resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

    Öte yandan, oyun sektöründeki bazı uzmanlar fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Wedbush Securities analisti Michael Pachter, 100 dolarlık fiyat seviyesinin yeni bir standart haline gelebileceğini söylerken, yatırım uzmanı Matthew Ball ise oyun fiyatlarının yükselmesinin stüdyolar için daha sürdürülebilir bir gelir modeli sağlayabileceğini ifade ediyor.

    GTA 6'nın çıkışı için net bir tarih açıklanmasa da, 2025 sonbaharında raflarda olması bekleniyor. Rockstar’ın yeni bir tanıtım fragmanıyla hem çıkış tarihi hem de fiyat konusunda daha net bilgiler paylaşması muhtemel.

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