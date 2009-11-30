X Serisi Sony Walkman'ler, yeni firmware ile daha gelişmiş internet deneyimi sunuyorlar

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Japon elektronik devi Sony, OLED ekran ve entegre gürültü engelleme teknolojisi hibi özellikleriyle öne çıkan X Serisi Walkman modelleri için yeni bir firmware güncellemesi yayımladı. Medya oynatıcılarını 1.10 sürümüne güncelleyen yeni firmware ile birlikte özellikle internet kullanımına dönük iyileştirmeler yapıldığı,NetFront internet tarayıcısının önemli ölçüde güncellendiği bildiriliyor.

Sahip olduğu özellikler ve sunduğu ses kalitesiyle beğeni kazanan X Serisi Walkman modelleri, NetFront internet tarayıcısındaki problemler nedeniyle bazı eleştrilerin de hedefi haline gelmişti. Ancak gelen bilgilere göre yayımlanan yeni firmware güncellemesiyle birlikte sayfa yüklenme hızlarının iyileştirildiği, daha hızlı sayfa kaydırma yeteneği ve geliştirilmiş render performansı sunulduğuna dikkat çekiliyor.

Sayfa uyumluluğunun da geliştirildiği yeni firmware güncellemesi için dikkat edilmesi gereken tek detay olarak Tayland dili için yazı tipi desteğinin kaldırıldığı dolayısıyla Taylandca yayın yapan siteleri sık sık ziyaret eden kullanıcılar için yeni firmware güncellemesine geçilmemesi tavsiye ediliyor. Microsoft Bing arama desteği de getiren 1.10 firmware güncellemesi ile yerel müzik klasörlerinde arama, iTunes ve Windows Explorer'dan müzik transferi için geliştirilmiş destek gibi iyileştirmeler de sunuluyor.

Japonya ve Avrupa'da kullanıma sunulan yeni Firmware güncellemesinin Amerika'da ise çok yakında indirilebilir olacağı belirtiliyor.