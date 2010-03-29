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XFX Radeon HD 5970 Eyefinity6 Black Edition üretime giriyor

Huzurlarınızda 850/4800MHz hızlarında çalışan, 4GB bellekli ve Eyefinity6 teknolojili XFX Radeon HD 5970 Eyefinity6 Black Edition.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,4b
1
57
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzunca bir süre boyunca GeForce GTX 470'in ATi Radeon HD 5870'e, GeForce GTX 480'nin ise ATi Radeon HD 5970'e yakın bir performans sergileyeceği söylendi ancak kartlar için test yasağının kalkmasıyla birlikte durumun pekte öyle olmadığı ve GF100 ile en hızlı GPU unvanını ele geçiren Nvidia'nın, en hızlı kart rekabetinde ise geride kaldığı anlaşıldı. Cypress kod adlı grafik yongasının çiftine sahip olan ATi Radeon HD 5970 ile endüstrinin en hızlı ekran kartına sahip olan AMD, bununla yetinecek gibi görünmüyor. Bir süre önce özel tasarımlı Radeon HD 5970 modelleri için iş ortaklarına yeşil ışık yakan AMD cephesinde, yüksek bellek kapasitesine sahip olan ve HD 5870 hızlarında çalışan Radeon HD 5970 modelleri yolda. Asus'un Radeon HD 5970 Ares, Sapphire'in ise Radeon HD 5970 Toxic modeliyle yer alacağı özel tasarımlı Radeon HD 5970 rekabetineHD 5970 Eyefinity6 Black Edition ile katılmaya hazırlanan XFX, tasarım detaylarını gün ışığına çıkardı.

XFX Radeon HD 5970 Eyefinity6 Black Edition üretime giriyor
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XFX ilk detaylarını Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2010 fuarında paylaşığı Radeon HD 5970 Black Edition modelinde tasarım güncellemesine gidiyor. Fuar için hazırlanan örnek kart üzerinde, Radeon HD 5970'deki soğutucuyu fanı ortalayacak şekilde modifiye eden firma, tasarım çalışmaları tamamlanmak üzere piyasa versiyonunda ise görsel anlamda daha da geliştirilmiş bir soğutucuya yer veriyor. Boyut olarak referans tasasrımlı ATi HD 5970 ile benzer ölçülerde olan özel tasarımlı ekran kartı, çalışma hızları, bellek kapasitesi ve bağlantı özellikleriyle referans tasarımlı modellerden ayrılmayı başarıyor. Sınıfındaki en iddialı modellerden biri olarak sınırlı sayıda üretilecek olan XFX HD 5970 Eyefinity6 Black Edition, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli ATi Cypress GPU'sunun çiftinden güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2x 1600x paralel işlem birimine sahip olan özel tasarımlı ekran kartı, 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle heyecan yaratmayı başarıyor.

XFX Radeon HD 5970 Eyefinity6 Black Edition üretime giriyor
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ATi Radeon HD 5970 modelinde, ısıl güç tasarımını 300 Watt'ın altında tutabilmek adına saat hızlarını Radeon HD 5870'in altına çeken AMD'den farklı olarak XFX, saat hızlarını ciddi şekilde arttıyor. Zira elimize gelen bilgilere göre Radeon HD 5970 Eyefinity6 Black Edition modelinde, grafik işlem birimlerinin 850MHz'de, belleklerin ise 4800MHz'de görev yapacağı belirtiliyor ki artan hızların performansa ciddi katkı sağlayacağı öngörülüyor. Artan saat hızlarıyla birlikte bellek kapasitesinin 4GB çıkartılması sayesinde ultra-yüksek çözünürlüklerde fark yaratacağı düşünülen ekran kartının bir diğer önemli avantajı ise bağlantı özelliklerinde gizle. Bilindiği üzere ATi Radeon HD 5000 serisiyle birlikte Eyefinity teknolojisini lanse eden ve tek kart üzerinden üçlü monitör kurulumuna olanak tanıyan AMD, yakın zamanda lanse edeceği Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modeliyle, tek kartta altı monitör kullandırmaya hazırlanıyor. Bu noktada devreye giren XFX ise farklı bir çözüm sunmayı planlıyor.

XFX Radeon HD 5970 Eyefinity6 Black Edition üretime giriyor
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Yüsek bellek kapasitesi ve ATi Radeon HD 5870 hızlarında çalışan frekans değerleriyle oyuncuların ve performans tutkunları için iddialı seçeneklerden biri olacak XFX Radeon HD 5970 Eyefinity6 Black Edition, profesyonellerin de ilgisini çekebilir. Endüstride ilk defa Eyefinity6 destekli Radeon HD 5970 modelini duyurmaya hazırlanan XFX, kart üzerinde 6 adet Mini DisplayPortuna yer vererek aynı anda 6 monitör desteği sunmaya hazırlanıyor. Bu açıdan sınıfında ilk ve en azından şimdilik tek çözüm olması beklenen XFX Radeon HD 5970 Eyefinity6 Black Edition, özellikleri kadar fiyatıyla da hayalleri süsleyecek gibi görünüyor zira 1000-15000 adet üretilmesi beklenen kartın 1000 dolar civarında satışa sunulması beklenirken, kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
SÜPEER ALIRIM ben bunu
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=lachesis= 9 yıl
sanırım yanındaki silahla gtx480'i vururum alayınız gelsin gibi bir tavır almış ne dersiniz
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DH Misafiri 9 yıl
selam saygideger arkadaslar...avrupada nvidia GTX 260-285 ve 295 harici tutulmuyor hele hele yeni seri olan 470 ve 480 kafa üstü düstü........470 ve 480 en büyük sorunu cok gürültülü calismasi okadar ki kulaklik taktginizda bile oyun oynr iken sesten rahatsiz oluyorsunuz cok gürültülüüüüü haberiniz olsun cok büyük sikintilar var yeni 470 ve 480 serilerinde haberiniz olsun...!!!! benim sistemimde ATI XFX 5970 iki tane var yani crossfire....süper süper süperr...ATI DEN VE XFX TEN SASMAYIN DERIM....saglicakla kalin....
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DH Misafiri 9 yıl
Yılların gözdesi Nvidianın düştüğü hallere bak yıllardır Nvidia aldım ama hep hüsran benimkisi sadece karşılıksız bir aşk gibiydi, Nvidia ne yapsa kabullendim ama artık aşk bitti, mantık geldi ATI geldi
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showstopper41 9 yıl
Söylemekten bıktım artık. Soğutma yetersiz ve kötü.
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edim_king 9 yıl
gecen ruyama girdi bu kart :D:D ama daha uzun du kasa ya girmiodu :D:D:D allahım ya reklam reklam bilinç altımı katlettiler
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redline_59 9 yıl
bu karttakı cf gırısını benmı goremedım yoksa gercekten yokmu? gercekten uzucu olur olmaması
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aliyazc 9 yıl
evga ve xfx gerçekten bu işi iyiyapıyor kart dehset duruyor
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genelkurmay89 9 yıl

fx57

zira 1000-15000 adet üretilmesi beklenen kartın 1000 dolar civarında satışa sunulması beklenirken, kullanıma sunulacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.




1000 ila 1500 adet mi yoksa 15000 adet mi bir yanlışlık var gibi geldide


bu kart değil bu hayvani bişey olmuş bunlar anakartımı buna yoksa bunumu anakarta takarız bilemedim ben
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***Leopard*** 9 yıl
Tüfek güzelmiş....
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beyaban18 9 yıl
yawww adamlar yapıo bu e.k ne kaçar şimdi bana mısın demez valla
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lj94 9 yıl
kart güzel de,o silah ta ayrı hava katmış :D P90 mı o acep.
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kolpaci 9 yıl
Mükemmel XFX kalitesi gene konuşturmuş gene harika gözüküyor performansı da bi o kadar iyidir diye tahmin ediyorum inşallah bizede kullanmaya nasip eder Allah 'ım :)
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ÇVK 9 yıl

kolpaci

Mükemmel XFX kalitesi gene konuşturmuş gene harika gözüküyor performansı da bi o kadar iyidir diye tahmin ediyorum inşallah bizede kullanmaya nasip eder Allah 'ım :)


XFX kalitesini bu resimde nerde görebildin Allah aşkına?
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max975 9 yıl
sanki hiç eskimiyekmiş gibi alnlara hayırlı olsun.
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