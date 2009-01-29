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XFX'in 1GB GDDR5 bellekli HD 4870 XXX modeli boy göstermeye başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
188,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX'in 1GB GDDR5 bellekli HD 4870 XXX modeli boy göstermeye başladı
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Geçtiğimiz ay içerisinde AMD-ATi ile işbirliğine gideceğini ve Radeon HD 4000 serisi ekran kartlarını kullanıma sunacağını açıklayan XFX'in yeni modeller satışa sunulmaya başladı. Özellikle XXX, Alpha Dog, Fatal1ty gibi özel serilere dahil edeceği yeni modelleri merakla beklenen firma 1GB GDDR5 belleğe sahip olan Radeon HD 4870 XXX modelini kullanıma sundu.

XFX'in yeni modeli tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucusuyla AMD-ATi'nin referans tasarım Radeon HD 4870 modelini esas alıyor. Siyah renkli baskılı devresi ile dikkat çeken kartta, referans modelde de yer verilen çift slot tasarıma sahip soğutucu kullanılmış.XXX serisi altında hazırlanan ekran kartı tasarım detaylarıyla olmasa bile saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sundan güç alan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 belleğe sahip. DirectX 10.1 desteği sunan kart, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına olanak tanırken, Unified Video Decoder teknolojisiyle HD videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

Grafik işlemcisi 775MHz'de görev yapan Radeon HD 4870 XXX'in bellekleri ise 3800MHz'de görev yapan kartın üzerinde DVI ve HDTV konnektörleri bulunuyor. XFX'in satışa sunduğu Radeon HD 4870 XXX modeli Avrupa'da yaklaşık 230 Avro seviyesinden başlayanlar fiyatlarla listelere girmiş durumda.

XFX'in 1GB GDDR5 bellekli HD 4870 XXX modeli boy göstermeye başladı
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maviay1980 10 yıl
PCB deki tansistörlere bakılırsa pek de güzel gözükmüyo XFX'in 8500GT modeline benzemesinde neyse kart sağlam çıkarsa 4 sene daha oyunları rahat çalıştırır Ati-MAN 4000 serisiyle DirectX 9.1 de üstün...
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` quaD. 10 yıl
İlerde HD4870'in Özel Tasarımını Çıkarcaklarını Umuyorum...Vya Yeni ATİ Kartlarda Özel tasarım Üretim

XFX'e Her Zaman Güveniorum..
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maviay1980 10 yıl
His Iceq Turbo4 varken bu kart yinmez..XFX niviida da Palit bile olsa Ati-Man çipli almam.Yani benim Tercihim Zalman veya Zerotherm soğutmalı Power Color veya HIS ten yana ekran kartı bu bit pazarına düşmedi daha...
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Hirotaro 10 yıl
XFX kalitedir.
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
XFX'ten özel soğutmalı bir kart beklerdim. Referans tasarım pek iyi durmamış...
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SaLoVoLa 10 yıl
ben his 4870 in normal modeliyle 775 mhz çekirdek hız 4000 bellek hızında kullanıyorum hiçte sorun yok sadece thermal macun sürdüm. bence hiç başarılı bir çalışma değil eski XXX modelleri standart hızların çok daha fazla üzerine çıkardı. iyi valla acicik oc yi çek standart kartın üzerine logonu yapıştır xfx xxx modeli die millet yuttur millette bişi var sancak karta :D
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St Batuhan 10 yıl
Güzel umarım bir sorun falan cıkmaz ^^ 230 avro biraz fazla az bucuk kısmaları gerek aslen ;)
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K.Kahriman 10 yıl
bu xfx firmasıda amd-ati piyasasına "ne oluyo burada çekilin bakiim" der gibi girdi ancak geç kaldı referans modeller revaçta değil his iceq connect3d varken biraz zor toplarlar müşteri
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theyapici 10 yıl
adamlar da ati dekeramet olduğunu anladı tebrikler yalnız biraz zamlı gibi geldi tr fiyatı
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buraoca2 10 yıl
XFX'in bu kartı XXX olarak lanse etmesini yadırgadım doğrusu...
VPU hızı yinede fena değil; fakat en azından ramleri biraz daha yüksek hızda piyasaya sürseydi. Yada bu kartı XXX diye lanse etmeseydi...
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: buraoca2

XFX'in bu kartı XXX olarak lanse etmesini yadırgadım doğrusu...

VPU hızı yinede fena değil; fakat en azından ramleri biraz daha yüksek hızda piyasaya sürseydi. Yada bu kartı XXX diye lanse etmeseydi...

o soğutma ile ramlere falan daha fazla yüklenemez[>:]
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
XFX, kır artık şu kabuğunu da, standart soğutmanın dışında güzel bir soğutma ile karşıla bizi.
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max975 10 yıl
şekil olarak güzel oc nasıl bilemem ama soğutma aynı tasarımda olması kötü
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HiqhWoltage 10 yıl
Kart overclocklu olmasına rağmen soğutucusu iyi durmuyo.
HD4870 çıkalı epey olmasına rağmen xfx in bu kartı sunması güzel.
230avro pek makul değil tabi ancak xfx te en kaliteli markalardan bir tanesi
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Firienholt 10 yıl
Referans tasarım olması kötü.Özel soğutuculu olmasını beklerdim.Fiyatı da yüksek olmuş
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mamad 10 yıl
Referan tasarım...


XFX'ten daha iyisini beklerdim.


Ayrıca fiyata da dikkat çekmek istiyorum. O N B!
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