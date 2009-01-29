XFX'in 1GB GDDR5 bellekli HD 4870 XXX modeli boy göstermeye başladı

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Geçtiğimiz ay içerisinde AMD-ATi ile işbirliğine gideceğini ve Radeon HD 4000 serisi ekran kartlarını kullanıma sunacağını açıklayan XFX'in yeni modeller satışa sunulmaya başladı. Özellikle XXX, Alpha Dog, Fatal1ty gibi özel serilere dahil edeceği yeni modelleri merakla beklenen firma 1GB GDDR5 belleğe sahip olan Radeon HD 4870 XXX modelini kullanıma sundu.

XFX'in yeni modeli tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucusuyla AMD-ATi'nin referans tasarım Radeon HD 4870 modelini esas alıyor. Siyah renkli baskılı devresi ile dikkat çeken kartta, referans modelde de yer verilen çift slot tasarıma sahip soğutucu kullanılmış.XXX serisi altında hazırlanan ekran kartı tasarım detaylarıyla olmasa bile saat hızlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sundan güç alan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 belleğe sahip. DirectX 10.1 desteği sunan kart, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına olanak tanırken, Unified Video Decoder teknolojisiyle HD videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

Grafik işlemcisi 775MHz'de görev yapan Radeon HD 4870 XXX'in bellekleri ise 3800MHz'de görev yapan kartın üzerinde DVI ve HDTV konnektörleri bulunuyor. XFX'in satışa sunduğu Radeon HD 4870 XXX modeli Avrupa'da yaklaşık 230 Avro seviyesinden başlayanlar fiyatlarla listelere girmiş durumda.

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