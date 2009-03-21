XFX'in Radeon HD 4890 modeli listelere girmeye başladı

Kısa bir süre öncesine kadar sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ancak yeni yılda yeni bir heyecan söylemine gönderme yaparcasına, AMD-ATi ile anlaştığını ve Radeon HD 4000 serisi ekran kartları hazırlayacağını da açıklayan XFX yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde pasif soğutmalı Radeon HD 4650 modelini tanıtarak dikkatleri üzerine çeken firmanın, resmi lansmanı henüz yapılmayan HD 4890 modeli Avrupa fiyat listelerinde görünmeye başladı.

AMD-ATi tarafından önümüzdeki ayın ilk günlerinde tanıtılması beklenen Radeon HD 4890, daha önceki haberlerimizde de sık sık dile getirdiğimiz üzere genel hatlarıyla HD 4870 modelinin saat hızları ve paralel işlemci verimliliği arttırılan yüksek performanslı yeni bir varyasyonu olacak. RV790 GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 4890, yerini alacağı HD 4870 modelinde olduğu gibi 256-bit belLek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 belleğe sahip olacak.

Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MH'de görev yapan HD 4870 modelinden farklı olarak 850MHz GPU ve 3900MHz bellek saat hızlarına sahip olacak HD 4890 benzer şekilde çift slot soğutucu ile gelecek. XFX'in fiyat listelerinde yer almaya başlayan yeni modeli de AMD-ATi'nin referans hızlarını temel alıyor. Standart soğutucu ile gelmesi kuvvetle muhtemel görünen XFX'in Radeon HD 4890 modeli 240, X-Pack versiyonu ise 245 Avro'dan listelere girmiş durumda.

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