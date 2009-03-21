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XFX'in Radeon HD 4890 modeli listelere girmeye başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,1b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kısa bir süre öncesine kadar sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ancak yeni yılda yeni bir heyecan söylemine gönderme yaparcasına, AMD-ATi ile anlaştığını ve Radeon HD 4000 serisi ekran kartları hazırlayacağını da açıklayan XFX yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde pasif soğutmalı Radeon HD 4650 modelini tanıtarak dikkatleri üzerine çeken firmanın, resmi lansmanı henüz yapılmayan HD 4890 modeli Avrupa fiyat listelerinde görünmeye başladı.

AMD-ATi tarafından önümüzdeki ayın ilk günlerinde tanıtılması beklenen Radeon HD 4890, daha önceki haberlerimizde de sık sık dile getirdiğimiz üzere genel hatlarıyla HD 4870 modelinin saat hızları ve paralel işlemci verimliliği arttırılan yüksek performanslı yeni bir varyasyonu olacak. RV790 GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 4890, yerini alacağı HD 4870 modelinde olduğu gibi 256-bit belLek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 belleğe sahip olacak.

Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MH'de görev yapan HD 4870 modelinden farklı olarak 850MHz GPU ve 3900MHz bellek saat hızlarına sahip olacak HD 4890 benzer şekilde çift slot soğutucu ile gelecek. XFX'in fiyat listelerinde yer almaya başlayan yeni modeli de AMD-ATi'nin referans hızlarını temel alıyor. Standart soğutucu ile gelmesi kuvvetle muhtemel görünen XFX'in Radeon HD 4890 modeli 240, X-Pack versiyonu ise 245 Avro'dan listelere girmiş durumda.

XFX'in Radeon HD 4890 modeli listelere girmeye başladı
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XFX'in Radeon HD 4890 modeli listelere girmeye başladı
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Orjinalden alıntı: fx57

Kısa bir süre öncesine kadar sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ancak yeni yılda yeni bir heyecan söylemine gönderme yaparcasına, AMD-ATi ile anlaştığını ve Radeon HD 4000 serisi ekran kartları hazırlayacağını da açıklayan XFX yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde pasif soğutmalı Radeon HD 4650 modelini tanıtarak dikkatleri üzerine çeken firmanın, resmi lansmanı henüz yapılmayan HD 4890 modeli Avrupa fiyat listelerinde görünmeye başladı.


AMD-ATi tarafından önümüzdeki ayın ilk günlerinde tanıtılması beklenen Radeon HD 4890, daha önceki haberlerimizde de sık sık dile getirdiğimiz üzere genel hatlarıyla HD 4870 modelinin saat hızları ve paralel işlemci verimliliği arttırılan yüksek performanslı yeni bir varyasyonu olacak. RV790 GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 4890, yerini alacağı HD 4870 modelinde olduğu gibi 256-bit belLek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 belleğe sahip olacak.


Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MH'de görev yapan HD 4870 modelinden farklı olarak 850MHz GPU ve 3900MHz bellek saat hızlarına sahip olacak HD 4890 benzer şekilde çift slot soğutucu ile gelecek. XFX'in fiyat listelerinde yer almaya başlayan yeni modeli de AMD-ATi'nin referans hızlarını temel alıyor. Standart soğutucu ile gelmesi kuvvetle muhtemel görünen XFX'in Radeon HD 4890 modeli 240, X-Pack versiyonu ise 245 Avro'dan listelere girmiş durumda.






Şimdi bu 4890'ın 4870'den tek farkı bu 2 kısım mı ?
Grafik Çip, 850 Mhz
Bellekler ise, 3.900 Mhz
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trulli 10 yıl
Orjinalden alıntı: *Furious*

Orjinalden alıntı: fx57

Kısa bir süre öncesine kadar sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ancak yeni yılda yeni bir heyecan söylemine gönderme yaparcasına, AMD-ATi ile anlaştığını ve Radeon HD 4000 serisi ekran kartları hazırlayacağını da açıklayan XFX yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde pasif soğutmalı Radeon HD 4650 modelini tanıtarak dikkatleri üzerine çeken firmanın, resmi lansmanı henüz yapılmayan HD 4890 modeli Avrupa fiyat listelerinde görünmeye başladı.


AMD-ATi tarafından önümüzdeki ayın ilk günlerinde tanıtılması beklenen Radeon HD 4890, daha önceki haberlerimizde de sık sık dile getirdiğimiz üzere genel hatlarıyla HD 4870 modelinin saat hızları ve paralel işlemci verimliliği arttırılan yüksek performanslı yeni bir varyasyonu olacak. RV790 GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 4890, yerini alacağı HD 4870 modelinde olduğu gibi 256-bit belLek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 belleğe sahip olacak.


Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MH'de görev yapan HD 4870 modelinden farklı olarak 850MHz GPU ve 3900MHz bellek saat hızlarına sahip olacak HD 4890 benzer şekilde çift slot soğutucu ile gelecek. XFX'in fiyat listelerinde yer almaya başlayan yeni modeli de AMD-ATi'nin referans hızlarını temel alıyor. Standart soğutucu ile gelmesi kuvvetle muhtemel görünen XFX'in Radeon HD 4890 modeli 240, X-Pack versiyonu ise 245 Avro'dan listelere girmiş durumda.





Şimdi bu 4890'ın 4870'den tek farkı bu 2 kısım mı ?
Grafik Çip, 850 Mhz
Bellekler ise, 3.900 Mhz


farklı bir devre yapısına sahip olduğu ve paralel işlemci iyileştirmelere gidildiği haliyle daha verimli çalıştıkları söyleniyo. bi nevi revizyon değişikliği diyebiliriz aslında. daha serin,belki daha iyi oc olabilen ve daha verimli çalışan bi 4870 olucak gibi.

bunu da ancak eşit saat hızlardaki 4870-4890 karşılaştırmasından anlayabiliriz.
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ebehram 10 yıl
Adamların ısıttıgı falan yok dereyi gormeden pacayı sıvamayın!!
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Trecc11 10 yıl
hele bi gelsin bakalım test sonuçların ondan sonra söyleriz ısıtıpmı önümüze koyduğunu
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N-0NE 10 yıl
En azından Nvidia kadar ısıtmıyor.
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NecroCyber-777 10 yıl

Orjinalden alıntı: N-0NE

En azından Nvidia kadar ısıtmıyor.


hiç öyle sanmıyorum eski forumları özellikle pclabsda bunun açıklaması var dikkatli bakarsan göreceksin
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N-0NE 10 yıl
En azından Nvidia kadar ısıtmıyor.
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NecroCyber-777 10 yıl
desenize atide ısıtıp ısıtp önümüze koyuyor bir sıcak 4890 ay pardon 4870 çorbası alim:)))
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-VesselaM- 10 yıl
149 usd yurtdısı satıs fıyatı olan kartın(4870) hızlanmıs modelı 245 euro yıne buda yutrdısı satıs fıyatı ????????????kafası ıyı heralde atının o kadar kazanımı nasıl saglıyacaksa artık cok merak ettım :D:D
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SaLoVoLa 10 yıl

Orjinalden alıntı: -VesselaM-

149 usd yurtdısı satıs fıyatı olan kartın(4870) hızlanmıs modelı 245 euro yıne buda yutrdısı satıs fıyatı ????????????kafası ıyı heralde atının o kadar kazanımı nasıl saglıyacaksa artık cok merak ettım :D:D


çok merak ettim arkadaşlar çok mu zeki acaba 4870 in hızlandırılmış modeli olduğunu hemencecik anlayıverdiler birde 149 dolara hangi sitede yurtdışı fiyatlarında ben 149 göremedim hiç. kaldı ki nvidia nın yani diğer ekran kartları 50-100 dolarda ati 245euro ya nasıl satacak bu nasıl tezatlık anlamadım ki. sen en son 8600 ün fiyatlarında kaldın herhalde :D
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N-0NE 10 yıl
Eğer bu paraya güzel perf. veremesse kötü diyoruz @fatihcanery ilk önce oku ondan sonra yorum yap.
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fatihcanery 10 yıl
neden resimler yok ? kullanıcı testlerini görmeden yorum yapan arkadaşlar kain misiniz siz? daha cıkmadan kötü diyorlar ,hey ALLAH ımmm
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Krak3n 10 yıl
İyi de zaten kimse tam olarak kötü demedi ki.

Resimlerin en kısa sürede eklenmesi dileğiyle.
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N-0NE 10 yıl
245 € ? İnş. bu paraya güzel bi perf. gösterir yoksa atinin elinde patlar bu kart.....
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Kloroform 10 yıl
hadi artık çıksınlar ya.ona göre kart alacağız.
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