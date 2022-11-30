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    Xiaomi 12T incelemesi - Bu işlemciyle çok satar!

    Bu videoda Xiaomi'nin son zamanlarda fazlasıyla merak edilen Xiaomi 12T modelini inceliyoruz. Şık tasarımı, güçlü donanımları ve hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken bu cihazı ben fazlasıyla beğendim.

    Bu videoda Xiaomi'nin son zamanlarda fazlasıyla merak edilen Xiaomi 12T modelini inceliyoruz. Şık tasarımı, güçlü donanımları ve yüksek hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken bu cihazı ben fazlasıyla beğendim. Sizler bu cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz?
     

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