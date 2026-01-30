Xiaomi 17 serisinin global fiyatı ve renkleri sızdırıldı

Xiaomi 17 global pazara hazırlanıyor
Standart Xiaomi 17'nin global versiyonu, 12 GB RAM ile birlikte 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle gelecek. Renk seçenekleri ise siyah, mavi ve yeşil olarak listeleniyor. Daha üst segmentte konumlanan Xiaomi 17 Ultra tarafında ise 16 GB RAM standart hâle gelirken, depolama seçenekleri 512 GB ve 1 TB olarak sunulacak. Ultra modelin renk seçenekleri siyah, beyaz ve yeşil olacak.
Donanım tarafında global kullanıcıları ilgilendiren önemli bir fark bulunuyor. Çin pazarında 7.000 mAh batarya ile gelmesi beklenen Xiaomi 17, global pazarda daha küçük bir 6.330 mAh batarya ile satışa sunulacak. Buna rağmen bu kapasite, önceki global modeldeki 5.240 mAh bataryaya kıyasla yaklaşık yüzde 20'lik bir artış anlamına geliyor. Cihazın 100 W hızlı şarj desteğini koruyacağı belirtiliyor. Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra'nın, MWC 2026'nın hemen ardından mart ayı içerisinde küresel pazarda satışa çıkması bekleniyor.