Xiaomi 17 serisinin global fiyatı ve renkleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 17'yi küresel pazara taşımaya hazırlanıyor. Henüz resmi bir lansman yapılmamış olsa da, sertifikalar ve perakende listelemeleri global sürümü daha önce doğrulamıştı. Son sızıntılara göre Xiaomi, Avrupa pazarında ilk etapta Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra modellerini satışa sunacak.

Xiaomi 17 global pazara hazırlanıyor

Standart Xiaomi 17'nin global versiyonu, 12 GB RAM ile birlikte 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle gelecek. Renk seçenekleri ise siyah, mavi ve yeşil olarak listeleniyor. Daha üst segmentte konumlanan Xiaomi 17 Ultra tarafında ise 16 GB RAM standart hâle gelirken, depolama seçenekleri 512 GB ve 1 TB olarak sunulacak. Ultra modelin renk seçenekleri siyah, beyaz ve yeşil olacak.

Tam Boyutta Gör Fiyat tarafında ise Almanya merkezli bir perakendecide görülen listeleme paylaşıldı. Buna göre Xiaomi 17'nin 512 GB'lık versiyonu 1.099 euro fiyat etiketiyle listelenmiş durumda. Ancak sızıntılara göre 256 GB depolama alanı giriş seviyesi olacağı için başlangıç fiyatının yaklaşık 999 euro seviyesinde konumlanması bekleniyor.

Donanım tarafında global kullanıcıları ilgilendiren önemli bir fark bulunuyor. Çin pazarında 7.000 mAh batarya ile gelmesi beklenen Xiaomi 17, global pazarda daha küçük bir 6.330 mAh batarya ile satışa sunulacak. Buna rağmen bu kapasite, önceki global modeldeki 5.240 mAh bataryaya kıyasla yaklaşık yüzde 20’lik bir artış anlamına geliyor. Cihazın 100 W hızlı şarj desteğini koruyacağı belirtiliyor. Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra'nın, MWC 2026'nın hemen ardından mart ayı içerisinde küresel pazarda satışa çıkması bekleniyor.

