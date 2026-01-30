Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 17 serisinin global fiyatı ve renkleri sızdırıldı

    Xiaomi 17 serisinin global pazara yönelik fiyat, depolama ve renk seçenekleri sızdırıldı. Avrupa listelemeleri, özellikle pil kapasitesi tarafında modeller arasında fark olacağını gösteriyor.

    Xiaomi 17 serisinin global fiyatı ve renkleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 17'yi küresel pazara taşımaya hazırlanıyor. Henüz resmi bir lansman yapılmamış olsa da, sertifikalar ve perakende listelemeleri global sürümü daha önce doğrulamıştı. Son sızıntılara göre Xiaomi, Avrupa pazarında ilk etapta Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra modellerini satışa sunacak.

    Xiaomi 17 global pazara hazırlanıyor

    Standart Xiaomi 17'nin global versiyonu, 12 GB RAM ile birlikte 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle gelecek. Renk seçenekleri ise siyah, mavi ve yeşil olarak listeleniyor. Daha üst segmentte konumlanan Xiaomi 17 Ultra tarafında ise 16 GB RAM standart hâle gelirken, depolama seçenekleri 512 GB ve 1 TB olarak sunulacak. Ultra modelin renk seçenekleri siyah, beyaz ve yeşil olacak.

    Xiaomi 17 serisinin global fiyatı ve renkleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Fiyat tarafında ise Almanya merkezli bir perakendecide görülen listeleme paylaşıldı. Buna göre Xiaomi 17'nin 512 GB'lık versiyonu 1.099 euro fiyat etiketiyle listelenmiş durumda. Ancak sızıntılara göre 256 GB depolama alanı giriş seviyesi olacağı için başlangıç fiyatının yaklaşık 999 euro seviyesinde konumlanması bekleniyor.

    Donanım tarafında global kullanıcıları ilgilendiren önemli bir fark bulunuyor. Çin pazarında 7.000 mAh batarya ile gelmesi beklenen Xiaomi 17, global pazarda daha küçük bir 6.330 mAh batarya ile satışa sunulacak. Buna rağmen bu kapasite, önceki global modeldeki 5.240 mAh bataryaya kıyasla yaklaşık yüzde 20’lik bir artış anlamına geliyor. Cihazın 100 W hızlı şarj desteğini koruyacağı belirtiliyor. Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra'nın, MWC 2026'nın hemen ardından mart ayı içerisinde küresel pazarda satışa çıkması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    olfrex nedir laroxyl 10 mg kullananların yorumları dişçi korkusu kadınlar kulübü şarjlı vidalama tavsiye benzinli albea tutulan modeli

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T
    Xiaomi 15T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum