Çift ekranlı Xiaomi 17 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 ile birlikte tanıtıldı. Seri, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile geliyor. Pro modeller, arka kamera modülünü çevreleyen ikinci bir ekrana sahip. Telefonlar, Leica tarafından geliştirilen üçlü arka kamerayla geliyor.

Xiaomi 17 ve 17 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri 1 sa. önce eklendi

Xiaomi 17 Pro & 17 Pro Max neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi 17 Pro, 6.3 inç ekranla gelirken, Xiaomi 17 Pro Max modeli 6.9 inç ekrana sahip. Bu ekranlar, üst düzey dayanıklılık sağlayan Xiaomi Dragon Crystal Glass ile korunuyor. Telefonlar, M10 aydınlatma sistemi ve 3500 nite kadar göz alıcı parlaklığa ulaşan yenilikçi Magic Back Screen ile donatılmış. Bu arka ekran, kullanıcıların saati, yapay zeka portrelerini ve hatta favori duvar kağıtlarını görmelerine olanak tanıyor. Ayrıca seyahat ve müzik gibi önemli bildirimleri göstererek pratik bir amaca da hizmet ediyor.

Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max, yeni Leica Light and Shadow Master görüntüleme sistemiyle geliyor. Bu sistemin kalbinde 16.5 EV'lik ultra yüksek dinamik aralık elde edilmesini sağlayan LOFIC yüksek dinamik aralık teknolojisinin kullanıldığı dünyanın ilk Light Hunter 950L görüntü sensörü yer alıyor. Ayrıca, lensler gölgelenme ve parlama gibi yaygın sorunları önemli ölçüde azaltan ve zorlu arka ışık koşullarında bile saf görüntü kalitesi sağlayan optik kaplama “Grand Slam" özelliğine sahip.

Xiaomi 17 Pro Max ve 17 Pro, üçlü kamera kurulumuyla geliyor. 1/1,28 inç sensör ve LOFIC 3.0'a sahip 50 MP Light Hunter 950L ana kameraya, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 115 mm odak uzaklığına ve 20 cm minimum odak uzaklığına sahip 50 MP Leica Periskop lens eşlik ediyor. Öndeki kamera da 50 megapiksel.

Xiaomi 17 Pro serisi, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle geliyor. Xiaomi 17 Pro, 8 mm kalınlığıyla inanılmaz derecede ince ve Xiaomi tarihindeki en küçük anakartı barındırıyor. 100 W kablolu hızlı şarj, 50 W kablosuz hızlı şarjı destekleyen yüksek kapasiteli 6300 mAh batarya ile donatılmış. Pro Max modelinde 7500 mAh batarya bulunuyor. Telefonlar, 16GB RAM 1TB’a kadar depolama alanı sunuyor. Yazılım tarafında ise, Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile geliyorlar.

Xiaomi 17 Pro modelleri fiyatı ne kadar?

Xiaomi 17 Pro modelleri, orman yeşili, duman moru, klasik siyah ve beyaz renk seçeneğiyle geliyor. Xiaomi 17 Pro Max, Çin'de 5999 yuan (841 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. Xiaomi 17 Pro da 4999 yuandan başlayan fiyatla (700 dolar) satışta. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

Xiaomi 17 Pro Max

12GB + 512GB: 5999 yuan (841 dolar)

16GB + 512GB: 6299 yuan (883 dolar)

16GB + 1TB: 6999 yuan (981 dolar)

Xiaomi 17 Pro

12GB + 256GB: 4999 yuan (700 dolar)

12GB + 512GB: 5299 yuan (742 dolar)

16GB + 512GB: 5599 yuan (785 dolar)

16GB + 1TB: 5999 yuan (841 dolar)

Xiaomi 17 Pro Max özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.9 inç, 1200x2608, 120Hz, 3500nit, AMOLED, Dragon Crystal Glass 3

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 512GB, 1TB

Arka kamera: 50MP f/1.7 (birincil) + 50MP f/2.6 (telefoto) + 50MP f/2.4 (ultra geniş)

Ön kamera: 50MP f/2.2

Batarya: 7500 mAh, 100W kablolu/50W kablosuz şarj

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2

Boyut ve ağırlık: 162.9 x 77.6 x 8mm, 219g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Xiaomi 17 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: