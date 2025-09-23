Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro tanıtım görüntüleri paylaşıldı
Xiaomi 17'nin tüm modellerine dair ilk resmi görseller paylaşıldı. Düz Xiaomi 17, 6.3 inç düz OLED panel, 19.6:9 en-boy oranı ve 1.18 mm inceliğinde çerçevelerle geliyor. Aynı ekran özellikleri 17 Pro'da da bulunuyor. Ayrıca üçlü seride de M10 ekran parlaklık teknolojisi kullanılıyor. Xiaomi, bu panelin sektörde en yüksek verimliliği sunduğunu ve 82.1 cd/A değerine ulaştığını belirtiyor.
Xiaomi 17 Pro Max ise bağımsız düzenlenmiş yeni bir RGB piksel yığınıyla öne çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde "piksel havuzu" ortadan kaldırılırken, geleneksel 2K panellere kıyasla yüzde 26 daha düşük güç tüketimi sağlanmış olacak. Batarya tarafında ise Pro modeller, Xiaomi'nin yeni Jinshajiang piline sahip olacak. L şeklinde paketleme ve yüzde 16 yüksek silikon içerikli yapıyla geliştirilen bu batarya, 100W kablolu şarj desteği sunuyor.
Xiaomi 17 serisi hakkında merak edilen tüm detayların 25 Eylül tarihli lansman etkinliğinde açıklanması bekleniyor. Küresel lansman için resmi bir tarih paylaşılmamış olsa da, yıl bitmeden Avrupa ve diğer pazarlarda satışa çıkması muhtemel.