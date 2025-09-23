Giriş
    Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro tanıtım görüntüleri paylaşıldı

    Xiaomi, 17 serisini bu hafta tanıtmaya hazırlanıyor. 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinin tasarım detayları, ekran teknolojileri ve batarya özellikleri netleşti.

    Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro tanıtım görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 17 serisinin lansman tarihini resmi olarak duyurdu. Şirket, 25 Eylül Perşembe günü yerel saatle 19.00’da Çin’de gerçekleştirilecek etkinlikte Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerini tanıtacak. Ayrıca duyuru sırasında, telefonların özelliklerine dair bazı yeni bilgiler paylaşıldı. İşte tüm beklenenler...

    Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro tanıtım görüntüleri paylaşıldı

    Xiaomi 17'nin tüm modellerine dair ilk resmi görseller paylaşıldı. Düz Xiaomi 17, 6.3 inç düz OLED panel, 19.6:9 en-boy oranı ve 1.18 mm inceliğinde çerçevelerle geliyor. Aynı ekran özellikleri 17 Pro'da da bulunuyor. Ayrıca üçlü seride de M10 ekran parlaklık teknolojisi kullanılıyor. Xiaomi, bu panelin sektörde en yüksek verimliliği sunduğunu ve 82.1 cd/A değerine ulaştığını belirtiyor.

    Xiaomi 17 Pro Max ise bağımsız düzenlenmiş yeni bir RGB piksel yığınıyla öne çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde "piksel havuzu" ortadan kaldırılırken, geleneksel 2K panellere kıyasla yüzde 26 daha düşük güç tüketimi sağlanmış olacak. Batarya tarafında ise Pro modeller, Xiaomi'nin yeni Jinshajiang piline sahip olacak. L şeklinde paketleme ve yüzde 16 yüksek silikon içerikli yapıyla geliştirilen bu batarya, 100W kablolu şarj desteği sunuyor.

    Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro tanıtım görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Tasarım tarafında ise serinin daha yuvarlatılmış hatlara sahip olduğu görülüyor. Xiaomi 17 ve 17 Pro modelleri, selefi Xiaomi 15 serisine kıyasla daha ince çerçeveler ve bütünleşik kamera adasıyla geliyor. Pro modellerde ayrıca mor ve yeşil gibi yeni renk seçenekleri sunuluyor. Son olarak tüm Xiaomi 17 modelleri, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle gelecek ve kutudan HyperOS 3 işletim sistemiyle çıkacak. 

    Xiaomi 17 serisi hakkında merak edilen tüm detayların 25 Eylül tarihli lansman etkinliğinde açıklanması bekleniyor. Küresel lansman için resmi bir tarih paylaşılmamış olsa da, yıl bitmeden Avrupa ve diğer pazarlarda satışa çıkması muhtemel.

