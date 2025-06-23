Exynos 2500 tanıtıldı: Samsung'un ilk 3nm akıllı telefon işlemcisi

Tam Boyutta Gör Samsung, üst seviye akıllı telefonları için yeni işlemcisini tanıttı. Exynos 2500, şirketin 3mn işlem düğümünde üretilen ilk akıllı telefon işlemcisi ve AMD'nin RDNA 3 mimarisine dayanan 10 çekirdekli CPU ve 4. nesil Xclipse 950 GPU dahil olmak üzere etkileyici özellikler sunuyor.

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Samsung Exynos 2500 işlemci neler sunuyor?

Samsung, Exynos 2500 işlemcinin çok çekirdekli CPU performansında %15 iyileştirme, ray tracing açık oyunlarda %28 daha yüksek FPS sağladığını, NPU’sunun da %39 daha hızlı olduğunu söylüyor.

Samsung Exynos 2500, 3.3 GHz hızında çalışan tek Cortex-X5 çekirdeği, 2.74 GHz hızında çalışan iki adet Cortex-A725 çekirdeği, 2.36 GHz hızında çalışan beş adet Cortex-A725 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında çalışan iki adet Cortex-A520 çekirdeğiyle birlikte 10 çekirdekli bir CPU içeriyor. Ayrıca AMD’nin RDNA 3 mimarisi kullanılarak üretilen Samsung’un kendi Xclipse 950 GPU’su mevcut ve donanım hızlandırmalı ışın izlemeyi destekliyor. Gelişmiş cihaz içi yapay zeka işleme için 24K MAC NPU (2-GNPU+2-SNPU) ve DSP'ye sahip güçlü bir dahili NPU içeriyor.

LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolamayı destekliyor. Dahili ISP, 320 MP’e kadar kamera sensörlerini ve 8K 30 fps video kaydını destekliyor. 108 MP kamera sensörü veya 64 MP + 32 MP çift kamera kurulumu için sıfır deklanşör gecikmesini destekler. 10 bit HDR ile 4K 120 fps veya 8K 30 fps'ye kadar video kaydedebiliyor.

Samsung, işlemcinin güç verimliliğini artırmak için FOWLP paketleme teknolojisinin kullanıldığını söylüyor. Dahili GPU ve DSP, 120 Hz yenileme hızında 4K/WQUXGA çözünürlüklü bir ekranı çalıştırabiliyor. İşlemci, 12.1 Gbps’e kadar indirme hızlarını destekleyen dahili Exynos 5400 5G modeme sahip. Çip ayrıca, telefonun çekmediği noktada acil arama ve mesajlaşma için alçak yörüngeli uydular aracılığıyla doğrudan uydu bağlantısını destekliyor.

Samsung Exynos 2500 özellikleri

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İşlem : 3nm GAA

: 3nm GAA İşlemci : 1x Cortex-X5 (3.3 GHz), 2x Cortex-A725 (2.74 GHz), 5x Cortex-A725 (2.36 GHz), 2x Cortex-A520 (1.8 GHz)

: 1x Cortex-X5 (3.3 GHz), 2x Cortex-A725 (2.74 GHz), 5x Cortex-A725 (2.36 GHz), 2x Cortex-A520 (1.8 GHz) Grafik işlem birimi : 120 Hz’de 4K/WQUXGA çözünürlüğü destekleyen Samsung Eclipse 950

: 120 Hz’de 4K/WQUXGA çözünürlüğü destekleyen Samsung Eclipse 950 Bellek : LPDDR5X RAM

: LPDDR5X RAM Depolama : UFS 3.0

: UFS 3.0 ISS : 320 MP (tek kamera), 64 MP + 32 MP (çift kamera)

: 320 MP (tek kamera), 64 MP + 32 MP (çift kamera) Video : 8K/30 FPS encoding ve 8K/60 FPS decoding

: 8K/30 FPS encoding ve 8K/60 FPS decoding Codec : HEVC(H.265), VP9, ​​AV1

: HEVC(H.265), VP9, ​​AV1 Bağlantı : GNSS, Bluetooth 5.4, WiFi 7

: GNSS, Bluetooth 5.4, WiFi 7 Modem: 5G NR Sub-6GHz 9.64 Gbps (İndirme), 2.55 Gbps (Yükleme) / 5G NR mmWave 12.1 Gbps (İndirme), 3.67 Gbps (Yükleme) / LTE Cat.24 8CA 3 Gbps (İndirme), Cat.22 4CA 422 Mbps (Yükleme)

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