Xiaomi 17 serisi beklentileri aştı: Rekor hızda satış başarısı

Bir haftada 1 milyon
Xiaomi Başkanı Lu Weibing, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda 17 serisinin lansmanından bu yana 1 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştığını belirtti. Ayrıca Xiaomi CEO'su, yeni nesil telefonların önceki nesillere kıyasla daha hızlı bir şekilde satış rekoruna ulaştığını söylüyor. Ancak detaylı rakamlar paylaşılmadı.
Kaçıranlar için Xiaomi 17 serisinin öne çıkan özellikleri arasında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, daha büyük kapasiteli batarya ve Pro modellerde sunulan arka ekran bulunuyor. Xiaomi 17 Pro Max, 7.500 mAh bataryasıyla uzun kullanım süresi sunarken, Xiaomi 17 ise 7.000 mAh Si/C bataryası ve üçlü arka kamera sistemiyle öne çıkıyor. Pro modellerde ayrıca geliştirilmiş kamera yetenekleriyle birlikte farklı kullanım senaryolarına yönelik arka ekran tasarımı bulunuyor.
Öte yandan analist Ming-Chi Kuo'nun yorumları, Xiaomi 17'nin toplam sevkiyat hedefinin 10 milyon adetten 8 milyona gerilediği yönünde. Özellikle standart modele olan talebin beklenenden oldukça düşük olduğunu söylüyor. Temel modelin, Xiaomi 17 serisinin %50-55'ini oluşturması beklenirken, lansman sonrası bu oran %15-20 seviyesinde seyrediyor. Ancak bu durum fiyat indirimleri ve pazarlama fırsatları ile değişebilir.
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...