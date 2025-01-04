Çinli otomobillere bir darbe daha | 2025 MTV zammı - DH Oto Gündem

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Çin menşeli benzinli ve hibrit otomobillere ek vergi %50'ye yükseldi. 2025 yılında MTV ücretleri ne kadar oldu? Bu yıl Türkiye'ye gelecek olan VW ID.3 2026'da yenileniyor. Bunlar ve daha fazlası için:

Programımızın bu haftaki bölümünde Çin menşeli benzinli ve hibrit otomobiller için %50'ye çıkan ek gümrük vergisini, 2025 MTV zammını, engellilerin ÖTV muafiyetindeki üst limit artışını ve bu yıl Türkiye'ye gelecek olan VW ID.3 2026'da yenilenecek olmasını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

01:57 - 2025 MTV zammı

14:30 - Çinli otomobillere bir darbe daha

18:29 - Engellilerin ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit artırıldı

26:56 - Çinli MG'den Mısır'a fabrika yatırımı

34:01 - 2024'te ne kadar Togg satıldı?

42:45 - Bu yıl Türkiye'ye gelecek olan Volkswagen ID.3 2026'da yenilenecek

49:38 - Kapanış

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