Çinli otomobillere bir darbe daha | 2025 MTV zammı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Çin menşeli benzinli ve hibrit otomobiller için %50'ye çıkan ek gümrük vergisini, 2025 MTV zammını, engellilerin ÖTV muafiyetindeki üst limit artışını ve bu yıl Türkiye'ye gelecek olan VW ID.3 2026'da yenilenecek olmasını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
01:57 - 2025 MTV zammı
14:30 - Çinli otomobillere bir darbe daha
18:29 - Engellilerin ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit artırıldı
26:56 - Çinli MG'den Mısır'a fabrika yatırımı
34:01 - 2024'te ne kadar Togg satıldı?
42:45 - Bu yıl Türkiye'ye gelecek olan Volkswagen ID.3 2026'da yenilenecek
49:38 - Kapanış