Pist Oyuncağı | Xiaomi SU7 Ultra

Xiaomi'nin performans aracı olarak prototip versiyonunu duyurduğu SU7 Ultra modelini mevcut verileri üzerinden değerlendiriyoruz.

Xiaomi'nin performans aracı olarak prototip versiyonunu duyurduğu SU7 Ultra modelini mevcut verileri üzerinden değerlendiriyoruz.

Xiaomi'nin SU7 Ultra modeli, elektrikli spor otomobil segmentinde fark yaratan bir araç olarak tanıtıldı. İki adet HyperEngine V8s elektrikli motoru ile 27,200 rpm'de 578 ps güç ve 635 nm tork üretebilen bu araç, üçüncü bir motora daha 392ps V6s motoruna sahip. Bu versiyon toplamda 1548 ps güç üretiyor ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Bu da onu dört kapılı en hızlı araçlardan biri yapıyor. SU7 Ultra'nın bataryası, 1330 kW güç üretebiliyor ve %20 şarjda 800 kW, 897V ve 5.2C gibi etkileyici değerlere ulaşıyor. C-Rate, pilin ne kadar hızlı şarj edilebileceğini veya deşarj olabileceğini gösteren bir ölçü birimi.

Aracın hız performansı da dikkat çekici 0'dan 100 km'ye sadece 1.97 saniyede, 0'dan 200 km'ye 5.96 saniyede ve 0'dan 300 km'ye 15.07 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 350 km/s üzerinde. Fren sistemi, AP Racing tarafından üretilen altı pistonlu arka ve ön fren kaliperleri barındırıyor ve 800 dereceye kadar dayanıklı fren diskleri, balataları ile donatılmış. Aracın tasarımı ve aerodinamik özellikleri de üst düzeyde %100 karbon fiber gövde, fren kaputu ve motor üstü koruma ile donatılmış ve toplam ağırlığı 1900 kg. Ayrıca, aracın bastırma kuvveti 2145 kg'ye ulaşabiliyor, bu da yüksek hızlarda dahi mükemmel yol tutuş sağlıyor.

SU7 Ultra'nın performansını sergileyeceği yerlerden biri de Nürburgring Pisti olacak. 20.832 metre uzunluğundaki bu pistte, araç 177 dönüş ve 304 metre yükseklik değişikliği ile sürücülere zorlu bir deneyim sunacak. Xiaomi bu aracı 2025 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Aracın fiyatının SU7 serisi ile benzer olacağı belirtiliyor. Ancak piyasaya çıkacak halinin karbon fiber kaporta ile gelmeyeceği ve bu nedenle performansının bir miktar düşeceği ifade ediliyor.