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    Sony ve Honda'dan 90 bin dolarlık(!) elektrikli otomobil: Afeela 1

    Sony Honda Mobility, Afeela 1 adı verilen ilk elektrikli otomobilinin fiyatını ve özelliklerini açıkladı. CES 2025'te sergilenen model büyük ilgi gördü.           

    Sony Honda Mobility, 2022 yılında Sony ve Honda tarafından %50 ortaklık yoluyla kuruldu ve 2023 yılında Afeela isimli elektrikli araç prototipini tanıttı. CES 2025'te ise otomobilin seri üretim versiyonunun özellikleri ve fiyatı açıklandı.

    Afeela 1 fiyatı ne kadar❓

    Afeela 1 fiyatı 89.900 dolardan başlayıp 102.900 dolara kadar çıkıyor. Söz konusu model, Honda tarafından Amerika'nın Ohio eyaletinde üretilecek. İlk etapta sadece Kaliforniya'da satılacak modelin teslimatları 2026'nın ortasında başlayacak.

    Seviye 2+ otonom sürüş

    Afeela 1, içeride ve dışarıda toplam 40 tane gelişmiş sensöre sahip. Bunlar arasında 1 Lidar, 9 radar, 12 ultrasonik sensör ve 18 kamera bulunuyor. Bu gelişmiş sensörler, otomobilde bulunan yapay zeka destekli Qualcomm Snapdragon Digital Chassis sistemine anlık veri sağlıyor. Bu sayede Afeela 1, seviye 2+ otonom sürüş ve otomatik park etme gibi özellikler sunuyor.

    Bilgi-eğlence ve oyun deneyimi

    Snapdragon'un 800 TOPS işlem gücüne sahip olan sistemi sadece sensörler için kullanılmıyor. Otomobilin içerisinde bolca ekran üzerinden 3 boyutlu navigasyon, çeşitli uygulamalar, Unreal Engine destekli grafikler, oyun, video ve film içerikleri tüketebiliyor. Araç içerisinde entegre bir PS5 yok. Bulut bağlantısı üzerinden evinizdeki konsola bağlanıp araç içerisinde PS5 kontrolcüsüyle oyun oynayabiliyorsunuz.

    Motor, batarya ve menzil

    Afeela 1; 4.91 metre uzunluğa, 1.9 metre genişliğe ve 3 metre aks mesafesine sahip. Önde ve arkada her biri 180 kW güç üreten iki elektrik motoru bulunuyor. 91 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon batarya ile EPA ölçümlerine göre 482 kilometreye kadar menzil vadediliyor. Söz konusu batarya, 11 kW AC şarj ve 150 kW DC hızlı şarj desteğine sahip.

    Video akışı

    00:00 - Giriş

    00:48 - Sony'nin otomobil macerası

    03:33 - Üretim yeri ve fiyatı

    05:06 - Tasarım

    09:47 - Ekranlar üzerinden bilgi-eğlence deneyimi

    11:26 - 40 sensörlü yarı otonom sürüş teknolojisi

    15:07 - Motor, batarya ve menzil

    16:51 - Kapanış

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