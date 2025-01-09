Sony ve Honda'dan 90 bin dolarlık(!) elektrikli otomobil: Afeela 1

- Afeela 1 fiyatı ne kadar❓
- Seviye 2+ otonom sürüş
- Bilgi-eğlence ve oyun deneyimi
- Motor, batarya ve menzil
- Video akışı
- Yorumlar
Sony Honda Mobility, 2022 yılında Sony ve Honda tarafından %50 ortaklık yoluyla kuruldu ve 2023 yılında Afeela isimli elektrikli araç prototipini tanıttı. CES 2025'te ise otomobilin seri üretim versiyonunun özellikleri ve fiyatı açıklandı.
Afeela 1 fiyatı ne kadar❓
Afeela 1 fiyatı 89.900 dolardan başlayıp 102.900 dolara kadar çıkıyor. Söz konusu model, Honda tarafından Amerika'nın Ohio eyaletinde üretilecek. İlk etapta sadece Kaliforniya'da satılacak modelin teslimatları 2026'nın ortasında başlayacak.
Seviye 2+ otonom sürüş
Afeela 1, içeride ve dışarıda toplam 40 tane gelişmiş sensöre sahip. Bunlar arasında 1 Lidar, 9 radar, 12 ultrasonik sensör ve 18 kamera bulunuyor. Bu gelişmiş sensörler, otomobilde bulunan yapay zeka destekli Qualcomm Snapdragon Digital Chassis sistemine anlık veri sağlıyor. Bu sayede Afeela 1, seviye 2+ otonom sürüş ve otomatik park etme gibi özellikler sunuyor.
Bilgi-eğlence ve oyun deneyimi
Snapdragon'un 800 TOPS işlem gücüne sahip olan sistemi sadece sensörler için kullanılmıyor. Otomobilin içerisinde bolca ekran üzerinden 3 boyutlu navigasyon, çeşitli uygulamalar, Unreal Engine destekli grafikler, oyun, video ve film içerikleri tüketebiliyor. Araç içerisinde entegre bir PS5 yok. Bulut bağlantısı üzerinden evinizdeki konsola bağlanıp araç içerisinde PS5 kontrolcüsüyle oyun oynayabiliyorsunuz.
Motor, batarya ve menzil
Afeela 1; 4.91 metre uzunluğa, 1.9 metre genişliğe ve 3 metre aks mesafesine sahip. Önde ve arkada her biri 180 kW güç üreten iki elektrik motoru bulunuyor. 91 kWsa kapasiteye sahip lityum iyon batarya ile EPA ölçümlerine göre 482 kilometreye kadar menzil vadediliyor. Söz konusu batarya, 11 kW AC şarj ve 150 kW DC hızlı şarj desteğine sahip.
Video akışı
00:00 - Giriş
00:48 - Sony'nin otomobil macerası
03:33 - Üretim yeri ve fiyatı
05:06 - Tasarım
09:47 - Ekranlar üzerinden bilgi-eğlence deneyimi
11:26 - 40 sensörlü yarı otonom sürüş teknolojisi
15:07 - Motor, batarya ve menzil
16:51 - Kapanış