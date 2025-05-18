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    Xiaomi TV S Mini LED 2025 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, yeni TV S Mini LED 2025 serisini Çin'de tanıttı. Yansıma önleyici ekran, 288Hz oyun modu ve HyperOS 2.0 ile tanıtılan seri, dört farklı ekran boyutuyla sunuluyor.

    Xiaomi TV S Mini LED 2025 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı televizyon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak yeni TV S Mini LED 2025 serisi televizyonlarını duyurdu. Yeni seri, 288Hz yenileme hızı, yapay zeka ve daha fazlasıyla geliyor. Peki, özellikleri ve fiyatları neler? İşte detaylar.

    Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi özellikleri

    Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi, 55, 65, 75 ve 85 inç olmak üzere dört farklı ekran boyutuyla geliyor. Serideki en dikkat çekici yeniliklerden biri, yansıma oranı yalnızca %1.8 olan özel ekran paneli. Bu sayede güçlü ortam ışığında dahi derin siyahlar ve yüksek kontrast korunuyor. Buna ek olarak VA Mini LED TV'lerde yerel karartma bölgeleri modele göre değişiyor: 55 inçte 408, 75 inçte ise 704. Panel ayrıca %94 DCI-P3 renk gamını kapsıyor

    Xiaomi TV S75 modeli, serinin amiral gemisi konumunda. 4K çözünürlük, 1.700 nit parlaklık ve 144Hz yerel yenileme hızı sunan bu model, oyun modunda 288Hz’e kadar yükseltilebiliyor. Ayrıca, AMD FreeSync Premium Pro ve VRR desteği bulunduğunu belirtelim. Yeni nesil Master Image Engine görüntü motoru da dikkat çeken yeniliklerden biri. AI algoritmaları sayesinde görüntü kontrastı, renk sıcaklığı ve yerel karartma işlemleri anlık olarak buradan yönetiliyor.

    Xiaomi TV S Mini LED 2025 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında tüm modeller, Cortex-A73 tabanlı dört çekirdekli işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise HDMI 2.1, WiFi 6 ve Bluetooth 5.2 mevcut. Son olarak HyperOS 2.0 işletim sistemiyle desteklenen televizyonlar, NFC destekli ekran yansıtma ve yapay zeka destekli Xiao AI sesli asistan ile geliyor.

    Xiaomi, şu an için yalnızca 55 ila 75 inç arası modellerin fiyatlarını açıkladı. 55 inçlik kurulumsuz model 2.999 yuan (416 dolar), 75 inçlik kurulumlu model ise 5.199 yuan (722 dolar) fiyat etiketine sahip. 85 inçlik versiyonun fiyatı henüz açıklanmadı.

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    TheLuBu 10 saat önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 1 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 2 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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