Xiaomi TV S Mini LED 2025 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi özellikleri
Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi, 55, 65, 75 ve 85 inç olmak üzere dört farklı ekran boyutuyla geliyor. Serideki en dikkat çekici yeniliklerden biri, yansıma oranı yalnızca %1.8 olan özel ekran paneli. Bu sayede güçlü ortam ışığında dahi derin siyahlar ve yüksek kontrast korunuyor. Buna ek olarak VA Mini LED TV'lerde yerel karartma bölgeleri modele göre değişiyor: 55 inçte 408, 75 inçte ise 704. Panel ayrıca %94 DCI-P3 renk gamını kapsıyor
Xiaomi TV S75 modeli, serinin amiral gemisi konumunda. 4K çözünürlük, 1.700 nit parlaklık ve 144Hz yerel yenileme hızı sunan bu model, oyun modunda 288Hz’e kadar yükseltilebiliyor. Ayrıca, AMD FreeSync Premium Pro ve VRR desteği bulunduğunu belirtelim. Yeni nesil Master Image Engine görüntü motoru da dikkat çeken yeniliklerden biri. AI algoritmaları sayesinde görüntü kontrastı, renk sıcaklığı ve yerel karartma işlemleri anlık olarak buradan yönetiliyor.
Xiaomi, şu an için yalnızca 55 ila 75 inç arası modellerin fiyatlarını açıkladı. 55 inçlik kurulumsuz model 2.999 yuan (416 dolar), 75 inçlik kurulumlu model ise 5.199 yuan (722 dolar) fiyat etiketine sahip. 85 inçlik versiyonun fiyatı henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.