LG Micro RGB evo televizyonların fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör Televizyon sektöründe OLED teknolojilerinin halen çok maliyetli olması üreticilerin daha az maliyetli yeni teknolojiler geliştirmesini sağlıyor. QD-LED ve Q-LED gibi teknolojilerin yanında mini LED teknolojileri de evrimini sürdürüyor.

LG Micro RGB evo geliyor

LG tarafından CES 2026 tüketici elektroniği fuarında tanıtılan micro RGB evo teknolojisi bu hafta itibariyle ilk akıllı televizyonlarda yerini aldı. Mini LED teknolojisinin yüksek parlaklık avantajından yararlanan bu teknoloji renkleri bir filtreden süzmüyor ve özel bir RGB ışık kaynağından alıyor.

Bu ışık kaynağı RGB renk üreten 100 mikrometreden küçük mikroskobik LED'lerden oluşuyor. Böylece renkler bozulmadan ve solmadan kullanıcıya ulaşıyor, binden fazla bağımsız karartma bölgesi elde ediliyor.

LG Micro RGB evo AI akıllı televizyonlar firmanın en son Alpha A11 yapay zekâ işlemcisi ile geliyor. webOS işletim sistemi yanında bağımsız LED'leri kontrol eden bir motor da yer alıyor. 75/86/100 inç seçenekleri olan LG Micro RGB evo AI akıllı televizyonlar yeni teknoloji olduğu için biraz pahalı ve 5000$ başlangıç fiyatına sahip.

